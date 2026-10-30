Repara tu Deuda libra a un avalista de pagar 50.317 € en Pamplona (Navarra) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Pamplona, 30 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, el primer despacho español en tramitar y gestionar la Ley de Segunda Oportunidad en España, ha conseguido que un hombre de Pamplona (Navarra, Comunidad Foral de Navarra) quede liberado de una deuda de 50.317 euros. El afectado había avalado a su hijo para realizar unas reformas en su vivienda, pero las dificultades para afrontar los pagos terminaron comprometiendo también su propia economía.

Un aval familiar que terminó provocando una situación de insolvencia

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, el origen del endeudamiento se encuentra en la decisión del hombre de avalar a su hijo para que pudiera financiar unas obras en su casa. Aunque inicialmente era este último quien debía afrontar las obligaciones económicas, llegó un momento en el que no pudo continuar pagando las cantidades pendientes, lo que afectó directamente a su padre por su condición de avalista.

El problema era que el hombre tampoco disponía de recursos suficientes para asumir esos compromisos. Sus ingresos apenas le permitían atender sus necesidades básicas y esenciales, por lo que hacerse cargo de las deudas de su hijo resultaba económicamente inviable. Ante esta situación, acudió al procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad, que ha permitido poner fin a una carga financiera que superaba su capacidad de pago.

Una herramienta legal que ha ganado presencia desde su llegada a España

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 rodeada de interrogantes sobre su aplicación práctica. Con el paso de los años, las resoluciones favorables y la difusión de experiencias reales han contribuido a que cada vez más particulares y autónomos conozcan esta alternativa para afrontar situaciones de insolvencia.

En este contexto, Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar los 454 millones de euros exonerados a personas procedentes de diferentes comunidades autónomas. El despacho prevé que esta cantidad continúe aumentando debido a los expedientes en tramitación y al interés de quienes buscan información sobre el mecanismo.

Uno de los pasos fundamentales del procedimiento es la obtención del EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), que permite cancelar las deudas legalmente exonerables cuando se cumplen los requisitos establecidos. Entre sus beneficios se encuentran la salida de los registros de morosidad por las obligaciones canceladas, el cese de las reclamaciones correspondientes y la posibilidad de registrar futuros bienes a su nombre. También pueden solicitar nueva financiación, aunque su concesión dependerá de la evaluación de cada entidad.

Para este vecino de Pamplona, la resolución tiene un significado especial: haber ayudado a su hijo ya no tiene por qué impedirle construir su propio futuro económico.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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