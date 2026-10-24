Repara tu Deuda logra cancelar 463.835 € en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

Un proyecto empresarial que empezó con buenas perspectivas acabó poniendo en riesgo la estabilidad económica de toda una familia. Ahora, un hombre de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona, Cataluña) ha logrado cancelar 463.835 euros gracias a la intervención de Repara tu Deuda Abogados, despacho de máxima referencia en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en todo el territorio nacional.

De la prosperidad como autónomo a una situación económica insostenible

Tuvo que hacer frente a la compra de un camión y un remolque de segunda mano como herramienta de trabajo, relatan los abogados de Repara tu Deuda. El afectado necesitaba ambos vehículos para poner en marcha su actividad como autónomo y solicitó financiación para adquirirlos y afrontar los gastos iniciales del negocio.

Los primeros contratos dieron buenos resultados. La facturación neta mensual era la prevista en el plan de negocio, explican los letrados. Aquella estabilidad económica le permitió comprar una vivienda y un coche nuevo para las necesidades cotidianas del matrimonio.

El escenario cambió con la crisis inmobiliaria. La disminución de la actividad redujo sus ingresos hasta impedirle atender todos los compromisos adquiridos. Intentó en varias ocasiones reagrupar sus préstamos para conseguir una cuota mensual más asequible, pero la insuficiencia de los ingresos familiares y la negativa de las entidades frustraron sus esfuerzos.

Ante esa situación, recurrió a créditos rápidos para pagar la hipoteca, cubrir la alimentación y atender obligaciones pendientes relacionadas con tarjetas, administraciones públicas y préstamos anteriores. Los elevados intereses complicaron todavía más sus finanzas.

Finalmente, se vio obligado a cerrar la empresa y darse de baja como autónomo. El equipo jurídico señala que continuó solicitando financiación para afrontar vencimientos anteriores, hasta quedar atrapado en una acumulación de obligaciones imposible de sostener. Actualmente, sus ingresos apenas cubren los gastos esenciales.

Una ley inspirada en otros países que amplía las posibilidades de empezar de nuevo

Los mecanismos de segunda oportunidad cuentan con antecedentes en Estados Unidos y en diferentes países europeos. España incorporó esta protección en 2015, cuando Repara tu Deuda Abogados fue pionero en impulsar su aplicación para particulares y autónomos que no podían afrontar sus compromisos económicos.

La filosofía del despacho consiste en facilitar el acceso al asesoramiento jurídico especializado, sin obstáculos innecesarios, para que las personas sobreendeudadas puedan encontrar una salida legal. Su objetivo va más allá de tramitar expedientes: busca contribuir a que los afectados recuperen el control de sus vidas.

Entre los aspectos relevantes de la evolución de esta normativa figura el tratamiento de la deuda pública. La influencia del derecho europeo ha reforzado el análisis de su posible exoneración, aunque la cancelación de obligaciones con las administraciones continúa sujeta a los límites y requisitos aplicables en cada supuesto.

Las opiniones de quienes han recurrido a la firma reflejan especialmente el alivio de superar una etapa de incertidumbre. También destacan la profesionalidad del equipo, la atención recibida y la importancia de mantener la paciencia durante procedimientos que, en ocasiones, pueden prolongarse. Algunos clientes valoran especialmente el acompañamiento recibido, mientras que otros señalan la conveniencia de mejorar la comunicación durante las fases de espera.

La segunda oportunidad no consiste en borrar las decisiones del pasado, sino en impedir que una situación de insolvencia cierre todas las puertas del mañana.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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