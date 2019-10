COMUNICADO: Repara tu deuda logra la primera cancelación de deuda en Avilés con la ley de la segunda oportunidad

Publicado 30/10/2019 11:15:24 CET

COMUNICADO: Repara tu deuda logra la primera cancelación de deuda en Avilés con - REPARATUDEUDA2019

La deuda, contraída por un jubilado y cancelada con la Ley de la Segunda Oportunidad, ascendía a 42.073€

Es el primer caso que se resuelve en Avilés (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de Arturo Rodríguez, un hombre soltero y jubilado, que había contraído una deuda con 8 acreedores que ascendía a 42.073,62€. Tras tramitar el caso, de la mano de Repara tu Deuda, primer despacho de abogados en España especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Avilés (Asturias) ha concedido Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), quedando cancelada toda la deuda.

“Tengo una pensión por jubilación de 1.293€ - explica Arturo - con la que apenas me llega para satisfacer mis necesidades básicas y me vi atrapado sin poder pagar las deudas que tenía, así que cuando descubrí que existía la Ley de Segunda Oportunidad y al despacho de abogados Repara tu Deuda quienes te ayudan con todos los trámites y se adaptan a lo que les puedes pagar, no me lo pensé ni un segundo”.

“Ya hemos ayudado a más de 9.000 personas en España a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”, explican los abogados de Repara tu Deuda, firma que puso en marcha su actividad en 2015, mismo año que entró en vigor la ley en España. “Muchas de esas personas - añaden - acuden a nosotros cabizbajos porque ni siquiera pueden pagar nuestros honorarios, pero les ayudamos, porque una de nuestras máximas es que nos adaptamos a la capacidad económica de nuestros clientes”.

Los abogados de Repara tu deuda han gestionado más del 89% de los casos producidos en España, consiguiendo un 100% de éxito en casos finalizados. En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de 7 años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo se solicita la exoneración o cancelación de la deuda y si se cumplen todos los requisitos y se han hecho todos los tramites, el juez da este maravilloso beneficio y se puede empezar de nuevo. No hay juicio ni el cliente tiene que ir a declarar delante de los micros, señalan los abogados de Repara tu deuda, para quitar el miedo que la población tiene a los temas judiciales.

