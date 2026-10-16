Repara tu Deuda logra una segunda oportunidad para un hombre con 67.074 € de deuda en Barcelona (Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

Tras el divorcio asumió íntegramente la carga hipotecaria y, al formar una nueva familia con hijos, tuvo que priorizar los gastos cotidianos frente a las cuotas pendientes

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 16 de octubre de 2026.- La Ley de Segunda Oportunidad ha permitido que un hombre de Barcelona (Barcelona, Cataluña) obtenga la exoneración de 67.074 euros y pueda afrontar una nueva etapa financiera. Repara tu Deuda Abogados, despacho referente en la gestión de esta legislación, ha tramitado el procedimiento que ha concluido con la EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho).

Una hipoteca asumida en solitario cambió el equilibrio de su economía familiar

“Su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de la vivienda habitual”, describen los abogados de Repara tu Deuda. El escenario económico cambió después del divorcio de su anterior matrimonio, cuando su excónyuge dejó de hacerse cargo de la parte que le correspondía de la cuota hipotecaria y el afectado tuvo que asumir íntegramente esa carga.

Según explican los letrados, con el paso del tiempo volvió a contraer matrimonio y formó un nuevo núcleo familiar con hijos a los que debía mantener. Esta nueva realidad redujo su poder adquisitivo y su capacidad para atender las obligaciones que mantenía. Ante la falta de margen económico, tuvo que priorizar los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes frente al pago de las cuotas crediticias.

La Ley de Segunda Oportunidad cuenta con antecedentes fuera de España. Mecanismos de este tipo se aplicaban desde hacía años en Estados Unidos y en otros países europeos antes de su implantación en el ordenamiento español en 2015. Desde entonces, particulares y autónomos que se encuentran en situación de insolvencia pueden recurrir a esta herramienta siempre que reúnan los requisitos establecidos.

Repara tu Deuda desarrolla su actividad desde ese mismo año. Antes de iniciar el procedimiento, la firma realiza un estudio previo y gratuito de la viabilidad del caso junto con el interesado para comprobar si cumple las condiciones necesarias. Cuando determina que el procedimiento no resulta viable, se lo comunica directamente para evitarle una inversión innecesaria de tiempo y dinero.

Recuperar margen financiero también significa recuperar posibilidades

La aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad puede proporcionar diferentes beneficios a quienes cumplen los requisitos:

-Cancelación de las deudas exonerables.

-Efectos sobre los avalistas cuando legalmente corresponda.

-Paralización de determinadas llamadas de reclamación.

-Suspensión de embargos en nómina cuando proceda.

-Eliminación de los datos de los correspondientes ficheros de morosidad, como ASNEF.

Las opiniones compartidas por clientes de Repara tu Deuda también permiten conocer cómo se percibe el acompañamiento durante el procedimiento. Entre los aspectos más valorados aparecen la claridad al explicar cada fase, la rapidez en la atención, el apoyo desde las primeras gestiones, la constancia en el seguimiento judicial y la ayuda para reunir la documentación. También se destaca la tranquilidad que supone contar con profesionales durante un proceso cuyos tiempos pueden depender de los juzgados.

Tras una etapa en la que las obligaciones familiares fueron reduciendo su margen económico, este barcelonés puede encarar ahora su futuro desde una posición diferente. Casos como el suyo muestran el alcance que puede tener una respuesta jurídica especializada cuando el sobreendeudamiento altera por completo el equilibrio de una economía familiar.

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