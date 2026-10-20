Repara tu Deuda pone fin a 21.003 € de deudas en Barcelona (Cataluña) mediante la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 20 de octubre de 2026.- 21.003 euros es la cantidad que ha podido cancelar un vecino de Barcelona gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y a la intervención de Repara tu Deuda Abogados. El despacho, toda una referencia en España a la hora de abordar procedimientos de insolvencia, ha tramitado este caso hasta obtener la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), que permite al afectado liberarse de las obligaciones legalmente cancelables.

Un cobro indebido del SEPE y varios contratiempos redujeron sus ingresos

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el origen del endeudamiento estuvo en una cantidad recibida del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que posteriormente tuvo que devolver. El afectado desconocía que aquel ingreso era indebido y, cuando surgió la obligación de reintegrarlo, solicitó créditos para afrontar los pagos de manera gradual.

Según señalan los letrados, el problema comenzó con un cobro recibido “bajo su total desconocimiento” de que era indebido. Aquella devolución supuso el inicio de unas dificultades económicas que se agravaron con el paso del tiempo.

Posteriormente, el hombre tuvo que solicitar varias bajas laborales por problemas médicos, circunstancia que redujo su salario. A esta pérdida de ingresos se añadió un cambio en la economía doméstica: su pareja, con quien convivía y continúa viviendo, tuvo que asumir mayores gastos por su hija a cargo, por lo que disminuyó la cantidad que podía aportar al hogar.

La combinación de estos factores terminó comprometiendo su capacidad de pago. Los abogados destacan que, con los ingresos actuales, el afectado “apenas puede hacer frente a las necesidades más básicas”, una situación que explica la necesidad de recurrir a este mecanismo legal.

Una ley abierta a situaciones económicas muy diferentes

La Ley de Segunda Oportunidad se implantó en España en 2015 para ofrecer una salida legal a particulares y autónomos que no pueden afrontar sus obligaciones económicas. Desde entonces, ha permitido abordar situaciones de insolvencia con orígenes muy diversos.

Entre quienes recurren a ella se encuentran empresarios cuyos negocios no obtuvieron los resultados esperados, personas con dificultades laborales, víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos para adquirir una vivienda y personas afectadas económicamente por una separación o divorcio.

Para acceder a sus beneficios es necesario encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, facilitar la información económica requerida y cumplir las condiciones legales relativas a antecedentes penales y procedimientos anteriores.

Además de su especialización jurídica, Repara tu Deuda recibe valoraciones de clientes que destacan el trato cercano, la profesionalidad, la claridad de las explicaciones y el acompañamiento durante los trámites. También reconocen la dedicación del equipo y la tranquilidad que supone contar con orientación especializada mientras se resuelve el expediente.

El caso de Barcelona muestra que una dificultad económica puede comenzar con una obligación de devolución inesperada y agravarse por circunstancias laborales y familiares que escapan al control del afectado. Para quienes sienten que cada esfuerzo por pagar termina acompañado de nuevas dificultades, conocer las posibilidades de la Ley de Segunda Oportunidad puede ser el primer paso hacia un futuro financiero más estable.

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