Repara tu Deuda rescata de 241.907 € con la Ley de Segunda Oportunidad a una emprendedora de Lleida - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre

Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado liberar de 241.907 euros a una emprendedora de Lleida cuya situación de insolvencia comenzó tras poner en marcha un negocio propio.

De un negocio rentable a unos ingresos insuficientes

Para iniciar la actividad, la afectada solicitó préstamos destinados a sufragar las licencias de apertura, los pagos a proveedores, los impuestos y otros costes necesarios. Durante un tiempo, el negocio facturó lo suficiente para asumir esos gastos y proporcionarle un salario digno. Sin embargo, esa estabilidad no se mantuvo.

Los abogados de Repara tu Deuda explican que los ingresos se redujeron “drásticamente” por factores ajenos a su voluntad. La caída de la facturación hizo que ya no pudiera afrontar los costes de la actividad ni las cuotas mensuales de los préstamos solicitados.

Con la intención de salvar el negocio, buscó nueva financiación para cubrir los atrasos que se habían ido acumulando. La medida no consiguió revertir la situación y finalmente tuvo que cerrar. Como consecuencia, se quedó sin ingresos y con las obligaciones contraídas todavía pendientes. En la actualidad, la falta de oportunidades laborales le impide generar recursos suficientes incluso para cubrir los gastos familiares de primera necesidad.

La Ley de Segunda Oportunidad como respuesta ante el sobreendeudamiento

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una salida legal a personas que han llegado a un estado de insolvencia y ya no pueden responder a sus compromisos económicos. Desde Repara tu Deuda la presentan como una herramienta para “empezar una nueva vida financiera” cuando se cumplen las condiciones previstas.

Entre los perfiles que habitualmente recurren a este mecanismo se encuentran:

Autónomos y pequeños empresarios cuyos negocios no dieron los resultados esperados.

Personas desempleadas o que atraviesan circunstancias laborales complicadas.

Particulares afectados por dificultades económicas derivadas de circunstancias personales o familiares.

Personas que han sido víctimas de engaños con consecuencias económicas.

Padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda.

Personas divorciadas cuya situación económica les dificulta atender sus obligaciones.

Un análisis previo para determinar la viabilidad del procedimiento

Antes de iniciar la tramitación, Repara tu Deuda Abogados realiza una labor previa gratuita con quienes acuden al despacho interesados en acogerse a este mecanismo. Los profesionales analizan junto al potencial cliente su realidad financiera y comprueban si reúne las condiciones necesarias para acceder al procedimiento.

De este modo, el equipo estudia cada situación de manera individual antes de avanzar. Si considera que las circunstancias no permiten acogerse a la Ley, se lo comunica directamente al interesado para evitar que pierda tiempo y dinero.

La resolución obtenida pone fin a un recorrido que comenzó con la voluntad de sacar adelante un proyecto propio y que, tras una fuerte caída de los ingresos, desembocó en una situación económica que ya no podía revertir con sus propios medios. La Ley de Segunda Oportunidad cumple así una de sus principales finalidades: ofrecer una vía para dejar atrás las consecuencias económicas del cierre de un negocio y afrontar el futuro desde una posición más estable.

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