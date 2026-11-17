Repara tu Deuda resuelve un caso de 29.585 € en Badalona (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 17 de noviembre de 2026.- 29.585 euros es la cantidad que ha logrado cancelar un matrimonio de Badalona (Barcelona, Cataluña) después de atravesar una situación económica complicada por el cierre de un negocio y la acumulación de obligaciones financieras. Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que la pareja pueda comenzar una nueva etapa sin el peso de estas deudas.

Un negocio que no prosperó y unos créditos que acabaron pesando demasiado

El origen de las dificultades económicas del matrimonio estuvo relacionado con un proyecto empresarial que no consiguió salir adelante. Según se expone en el relato del caso, su estado de insolvencia se originó a partir de un préstamo personal inicial con el objetivo de emprender un negocio, el cual lamentablemente no resultó viable.

El proyecto tuvo que cerrar, aunque durante el tiempo que permaneció activo consiguieron devolver parte del capital prestado. Posteriormente, la misma entidad financiera les ofreció otro préstamo para adquirir un vehículo, cuyas cuotas fueron abonando conforme a lo pactado.

Hasta entonces habían mantenido un buen comportamiento crediticio. Por ese motivo, recibieron una oferta de tarjetas de crédito destinadas a facilitar el pago de las deudas acumuladas. Sin embargo, estas nuevas líneas de financiación terminaron complicando aún más su economía.

En cuanto a las condiciones de las tarjetas, los antecedentes del procedimiento indican que, con el paso del tiempo, se tornaron gravosas, debido a los altos intereses aplicados y cargos asociados. A estos intereses se sumaban seguros y otros conceptos que, según la información aportada, en ocasiones no habían sido comunicados adecuadamente.

Mientras las obligaciones financieras aumentaban, la pareja debía continuar afrontando los gastos cotidianos de su hogar. El alquiler de la vivienda, la alimentación, los gastos escolares y otras necesidades indispensables para el sostenimiento familiar reducían el margen disponible para pagar los créditos.

Así, el endeudamiento que había comenzado con la intención de poner en marcha una actividad económica terminó convirtiéndose en una carga que el matrimonio ya no podía asumir.

Una segunda oportunidad para quienes necesitan recuperar su estabilidad

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 como un mecanismo dirigido a particulares y autónomos que se encuentran en situación de insolvencia. Su finalidad es permitirles solicitar la cancelación legal de determinadas deudas cuando cumplen las condiciones establecidas.

Entre los requisitos principales figuran encontrarse en insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, aportar la documentación necesaria y cumplir las limitaciones legales relativas a determinadas condenas y procedimientos anteriores.

Repara tu Deuda Abogados realiza un análisis inicial gratuito para valorar si cada persona puede acogerse a esta legislación. Además, pone a disposición de sus clientes MyRepara, una aplicación para Android e iOS desde la que pueden consultar el estado de su expediente, enviar documentación y mantener el contacto con los profesionales del despacho.

La cancelación de los 29.585 euros permite a este matrimonio de Badalona dejar atrás las dificultades económicas que comenzaron con el cierre de su negocio. Cuando un proyecto empresarial no sale como se esperaba, las deudas no deberían impedir que una familia pueda recuperar su estabilidad y seguir adelante, concluyen desde Repara tu Deuda Abogados.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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