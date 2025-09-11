Replit cierra una ronda de financiación de 250 millones de dólares para aprovechar el impulso de los clientes

(Información remitida por la empresa firmante)

Prysm, a16z, Amex Ventures, Coatue e YC participan en una ronda de financiación; se une al Fondo de Futuros de IA de Google y se anuncia un nuevo agente autónomo para empresas

FOSTER CITY, California, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Replit, la plataforma de creación de software de IA con agentes de más rápido crecimiento, anunció hoy una ronda de financiación de 250 millones de dólares, que valora la compañía en 3.000 millones de dólares, un aumento de casi el triple desde su última ronda de financiación en 2023. La financiación se produce tras el crecimiento de los ingresos anuales de Replit de 2,8 millones de dólares a 150 millones de dólares en menos de un año, un incremento de más de 50 veces, impulsado por una comunidad global de más de 40 millones de usuarios. Prysm Capital lidera la ronda, que incluye a Amex Ventures y el Fondo de Futuros de IA de Google como inversores estratégicos. YC, Craft, a16z, Coatue, Paul Graham y otros están intensificando sus inversiones.

Creadores de diversas industrias utilizan Replit para crear aplicaciones, incluyendo equipos de Zillow, Duolingo y Coinbase, entre otros. Aprovechando este impulso de clientes, Replit lanzó hoy Agent 3, su agente más autónomo hasta la fecha. Estos avances marcan la transición de un agente asistente útil a un verdadero colaborador. Agent 3 es diez veces más autónomo que las versiones anteriores, con la capacidad de probar y corregir código, así como de crear agentes y flujos de trabajo personalizados que automatizan tareas complejas o repetitivas para cualquier tipo de trabajo, no solo ingeniería de software.

"Fuimos los primeros en hacer realidad la programación dinámica para personas sin experiencia previa en programación en todo el mundo", afirmó Amjad Masad, consejero delegado y fundador de Replit. "Con el aumento y nuestro nuevo agente de IA, estamos posicionados para impulsar la atracción de clientes y convertirnos en el estándar para las empresas. El futuro es emocionante, con millones, si no miles de millones, de personas haciendo realidad sus ideas con solo unos clics".

"La visión de Replit —empoderar a todos para desarrollar— nos impactó profundamente. Su éxito entre individuos, equipos y empresas ha posicionado a Replit como la plataforma líder de IA con agentes en la creación de software, agentes y flujos de trabajo personalizados" indicó Jay Park, socio director y cofundador de Prysm Capital. "Estamos encantados de apoyar al equipo de Replit en la siguiente fase de su trayectoria".

Además de la nueva inversión, Replit anunció que sus productos ya están disponibles para clientes globales a través de Google Cloud Marketplace.

"Replit está demostrando lo que es posible con los agentes de IA", comentó Jonathan Silber, director del Fondo de Futuros de IA de Google. "Esperamos trabajar con ellos para desarrollar agentes con Gemini que impulsen a las empresas y sigan ofreciendo sus beneficios a los desarrolladores de software".

Los nuevos fondos se utilizarán para escalar operaciones, acelerar el desarrollo de productos y la expansión global, a medida que Replit construye una nueva forma de trabajar en la era de la IA.

"Invertimos en Replit porque creemos que sus soluciones de codificación de vibraciones tienen el poder de transformar la forma en que las empresas construyen, al dotar a los empleados sin conocimientos técnicos de las herramientas necesarias para dar vida a los productos de software", destacó Kevin Weber, vicepresidente de Amex Ventures. "Nos entusiasma ver cómo la tecnología de Replit puede acelerar el desarrollo de productos para empresas de todos los tamaños e impulsar el crecimiento de la compañía".

Replit nació con la visión de que cualquiera puede crear software. Al romper las barreras entre una idea y un producto final, Replit permite a personas, equipos y empresas innovar con mayor rapidez y obtener un mayor alcance.

Agent 3 representa un gran avance en el desarrollo de software autónomo.

Agent 3 representa un gran avance en el desarrollo de software autónomo, ya que permite materializar ideas con una mínima interacción del usuario.

Agent 3 es el primer agente del mercado que trabaja como un auténtico compañero de equipo. Agent 1 solo podía trabajar durante 2 minutos, mientras que Agent 2 trabajaba hasta 20 minutos, y ahora Agent 3 puede trabajar hasta 200 minutos, realizando tareas de nivel humano.

Agent 3 puede probar y corregir su código, mejorando constantemente la aplicación del usuario en segundo plano. El sistema de pruebas propietario de Replit es hasta 3 veces más rápido y 10 veces más económico que los modelos informáticos.

Agent 3 se siente como un desarrollador real, ya que decidirá probarse a sí mismo periódicamente. Los usuarios podrán ver el navegador del agente mientras navega por la aplicación, comprobando botones, formularios, API, fuentes de datos, etc., lo que confirma que cada componente de la aplicación funciona correctamente.

Pruebe Replit Agent 3 aquí.

Acerca de Replit

Replit es la plataforma de creación de software con agentes que permite a cualquier persona crear aplicaciones utilizando lenguaje natural. Con millones de usuarios en todo el mundo y más de 500.000 usuarios profesionales, Replit está democratizando el desarrollo de software al eliminar las barreras tradicionales para la creación de aplicaciones. La empresa tiene su sede en San Francisco.

Contacto: Press@replit.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2768855/Replit_Agent3_SeriesC_90_16x9_HD.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2725892/Replit_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/replit-cierra-una-ronda-de-financiacion-de-250-millones-de-dolares-para-aprovechar-el-impulso-de-los-clientes-302553232.html