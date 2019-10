COMUNICADO: Representantes de más de 100 países participaron en el foro "Open Innovations" de Moscú

Publicado 24/10/2019 10:02:04 CET

MOSCÚ, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El VIII Moscow International Forum of Innovative Development "Open Innovations" tuvo lugar en Moscú, el principal evento anual en Rusia en el campo del empresariazgo tecnológico.

655 ponentes de más de 100 países participaron en 150 discusiones. Más de 160 empresas emergentes presentaron sus proyectos para socios e inversores potenciales. Del 21 al 23 de octubre, más de 20.000 personas asistieron al foro.

El Primer Ministro de Rusia Dmitry Medvedev tomó la palabra en la sesión plenaria "Intelligent Economics. Three dilemmas for the digital nation" destacando los principales retos que la transformación digital impone a la sociedad, el gobierno y la empresa. Esto es la ciberseguridad de los datos personales, la reestructuración del mercado laboral debido a la automatización de la producción y la regulación legal de la industria de la innovación. Dmitry Medvedev recordó que en un año Skolkovo celebrará el décimo aniversario, y los invitados visitarán Open Innovations en 2020 para "ver lo que se ha hecho en estos 10 años y lo que queda por hacer".

El tema del primer día del Foro fue "Digital Man". Los expertos analizaron cuestiones relativas al impacto de las tecnologías en la vida humana. El segundo día se dedicó a la "Intelligent Economy", la digitalización de la industria y otras industrias, corporaciones, empresariazgo tecnológico. Finalmente, la discusión de "Future Technologies", nuevas tendencias tecnológicas en el campo de la medicina, la inteligencia artificial, los seguros, la industria y el comercio minorista.

Al foro asistieron el vicepresidente del Gobierno de la Federación Rusa Maxim Akimov, el ministro de Desarrollo Económico Maxim Oreshkin, el alcalde de Moscú Sergei Sobyanin, el presidente de la junta de Skolkovo Foundation Viktor Vekselberg, el presidente de la junta directiva de Bayer Werner Baumann, el fundador del Institute for Future Humanity de Oxford University Nick Bostrom, el director de Google Play Purnima Kochikar y otros expertos.

Dentro del marco del foro "Open Innovations", se celebró la conferencia sobre tecnología global "Sooner Than You Think: Smart Cities", organizada por Bloomberg Agency y la fundación Skolkovo, y el foro empresarial práctico sobre sistemas de inteligencia artificial RAIF (The Russian Artificial Intelligence Forum). En estos tres días, se firmaron 29 acuerdos con la participación de compañías rusas e internacionales, fundaciones e instituciones de desarrollo.

Los coorganizadores del foro internacional "Open Innovations" son el ministerio del Desarrollo Económico de la Federación Rusa, el gobierno de la Ciudad de Moscú, la Fundación Skolkovo, la Russian Venture Company, el Fondo para Infraestructura y Programas Educacionales, el Fondo para la Promoción de Innovaciones, la Corporación de Desarrollo Estatal VEB.RF.

