Representantes de más de 30 países se citan en Alicante para impulsar la cooperación internacional en IIGG

Foto de familia 'Conferencia Internacional sobre el Fortalecimiento de los Proyectos de Cooperación en materia de IIGG' - ORIGEN ESPAÑA

- Origen España y oriGIn organizan hasta el próximo 6 de noviembre, en colaboración con la EUIPO, un encuentro que reúne a representantes de oficinas de propiedad intelectual, Consejos Reguladores y organizaciones de productores de todo el mundo

- Más de 600 asistentes han seguido la reunión que ha posicionado la cooperación internacional en IIGG como una herramienta destacada para generar valor en las comunidades locales

- El acceso a nuevos mercados, la sostenibilidad y el desarrollo socioeconómico del medio rural han sido algunos de los asuntos destacados durante la primera jornada

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 5 de noviembre de 2026. – La Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) y la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn) han inaugurado este jueves, 5 de noviembre, la ‘Conferencia Internacional sobre el Fortalecimiento de los Proyectos de Cooperación en materia de Indicaciones Geográficas’, organizada en colaboración con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

El encuentro, que se desarrolla hasta el próximo 6 de noviembre en la sede de la EUIPO, ha reunido a representantes de más de 30 países de todo el mundo. Entre ellos, responsables de oficinas de propiedad intelectual, Consejos Reguladores, asociaciones de productores y organizaciones internacionales. Se trata del primer evento internacional de este tipo, que durante dos jornadas permite compartir experiencias con el objetivo de definir nuevas iniciativas de apoyo para las IIGG.

La inauguración ha corrido a cargo del director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão; el presidente de oriGIn, Ricardo Deserti; el presidente de Origen España, Ángel Pacheco; y el exministro de Agricultura de Italia y exdiputado del Parlamento Europeo, Paolo De Castro.

Durante la apertura, Negrão ha dado la bienvenida a los más de 600 asistentes que han seguido la reunión y ha puesto en valor el potencial de las IIGG para generar empleo y contribuir al desarrollo de las comunidades locales.

En su intervención, Pacheco ha valorado que, independientemente de las particularidades de cada país, todas las IIGG tienen una cosa en común: “Miles de familias que trabajan en las zonas rurales para preservar un modelo de producción tradicional. Tener esta actividad económica en esos territorios, tener la posibilidad de crear empleo en ellos, fijar población y llegar a los mercados con productos de calidad no tiene precio”.

Por su parte, el presidente de oriGIn, Ricardo Deserti ha expresado que “el panorama actual presenta grandes retos para las IIGG, como la sostenibilidad, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, pero, también, la rentabilidad de las explotaciones, entre otros desafíos. En este contexto, resulta necesario que la cooperación internacional en Indicaciones Geográficas entre en una nueva fase, y este encuentro sirve como punto de partida para una mayor coordinación en el futuro entre todos los actores implicados”.

De Castro ha sido el encargado de ofrecer la ponencia principal de la apertura. En ella, ha destacado el papel de las IIGG como una “gran herramienta para la cooperación internacional, que permite a los agricultores y ganaderos trabajar junto a las comunidades locales, promover la cultura de su región de origen y garantizar el desarrollo sostenible”.

Acceso a nuevos mercados, cambio climático y desarrollo económico del medio rural

Tras la apertura institucional, se ha dado comienzo a la conferencia, integrada por cuatro mesas de debate que se desarrollarán durante las dos jornadas. En ellas intervienen representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Comisión Europea y oficinas de propiedad intelectual de países como España, Francia, Suiza, Croacia, México, Paraguay, Perú, Chile y Tailandia, junto a representantes de Consejos Reguladores y asociaciones de productores de distintos continentes.

El acceso a los nuevos mercados, el intercambio de conocimientos entre productores, la sostenibilidad y las oportunidades que ofrecen las Indicaciones Geográficas para mantener la actividad económica y el empleo en el medio rural han sido algunos de los asuntos destacados que se han abordado durante la jornada de este jueves.

Así, la primera mesa ha puesto el foco en el valor de la cooperación internacional, el impacto de los proyectos desarrollados durante los últimos 20 años y cómo esta experiencia puede contribuir a abordar los retos que afrontan las Indicaciones Geográficas y las organizaciones de productores. El cambio climático, la despoblación rural, la falta de relevo generacional y el desconocimiento de los consumidores han sido algunos de los desafíos señalados por los participantes del debate.

A partir del análisis de casos de éxito en regiones como Europa, el Caribe o el Sudeste Asiático, los ponentes han señalado la importancia de la cooperación internacional como una herramienta para mejorar la rentabilidad de los productos con calidad diferenciada. A través de ella, los productores pueden acceder a mercados internacionales y generar un mayor beneficio para las comunidades locales.

También se ha insistido en el valor de incorporar la tecnología a distintos procesos como el control de calidad, para hacer más atractivo el sector de cara los jóvenes, facilitar la labor de las IIGG y ofrecer una mayor garantía de la excelencia del producto a los consumidores.

Otro de los puntos clave de la conferencia han sido las necesidades específicas de los productores y su implicación en los proyectos de cooperación internacional, con especial foco en las economías y países emergentes. En este sentido, el secretario de Origen España y de las IIGGPP Jijona y Turrón de Alicante, Federico Moncunill, ha indicado que “si hay un reto que abordar en la cooperación en los próximos años, ese es la gestión de los órganos de gobernanza. Esto es, agrupar a los productores y garantizar que su liderazgo esté presente en los órganos de control.”

Bajo esta idea, la secretaria general del Consejo Regulador de la DOP Idiazabal, Míriam Molina, ha insistido en la importancia de contar con agrupaciones de productores e IIGG, como Origen España, que permitan “llevar sus voces a donde solas no pueden llegar”.

Según ha defendido Molina, los casos de éxito de la entidad española como su colaboración con la Guardia Civil, que ha permitido actuar ante los casos de fraude en apenas 24 horas, suponen un gran ejemplo del valor de la cooperación para generar espacios de debate. Desde Origen España también se ha abordado una de sus principales preocupaciones: el riesgo de confusión para los consumidores ante productos que, en el punto de venta, utilizan referencias a un origen geográfico sin contar con la certificación correspondiente, pudiendo confundirse con productos amparados por una DOP o IGP.

Reforzar el diálogo entre las Indicaciones Geográficas, las instituciones y los consumidores

El encuentro ha querido dar un papel destacado a los productores vinculados a Indicaciones Geográficas, responsables de la elaboración de estos productos tradicionales estrechamente ligados al territorio. El objetivo ha sido promover el valor y las necesidades de estas figuras de calidad de la mano de los expertos, y reforzar el diálogo entre estos y las instituciones para lograr una mayor protección en el mercado y mejorar el conocimiento de los consumidores.

“Es fundamental que las agrupaciones de productores tengan un papel protagonista, ya que son quienes conocen de primera mano los desafíos que afronta el sector. Reunir a los responsables de las Indicaciones Geográficas con instituciones y organismos internacionales supone una gran oportunidad para compartir experiencias y buscar soluciones conjuntas”, ha señalado el presidente de Origen España.

Con este objetivo se ha organizado en el marco de la conferencia una visita técnica al Consejo Regulador de las IIGGPP Jijona y Turrón de Alicante y al Museo del Turrón de Jijona, para que los asistentes puedan conocer de primera mano cómo se trabaja desde estas Indicaciones Geográficas en la certificación, control y promoción del producto.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 100 asociados y una representatividad del 85,10% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 2.100 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas.

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