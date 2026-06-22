REPT BATTERO refuerza su colaboración con el Inter de Milán (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-REPT BATTERO refuerza su colaboración con el Inter de Milán y presenta sus últimas innovaciones en Intersolar Europe 2026

MUNICH, 20 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras las audiencias globales siguen el torneo de fútbol más grande del mundo este verano, otro escenario internacional se está preparando para reunir a innovadores, empresas y líderes de la industria de todo el sector energético.

Del 23 al 25 de junio, REPT BATTERO participará en Intersolar Europe 2026 en Múnich, Alemania, donde presentará sus últimos avances en almacenamiento de energía, sostenibilidad y expansión global.

Para mayor emoción, una leyenda del Inter de Milán hará una aparición especial en el stand de REPT BATTERO, donde se reunirá con clientes, socios y visitantes de todo el mundo. Esta aparición se produce tras la reciente alianza de la compañía con el Inter de Milán, que nombró a REPT BATTERO como su socio oficial global de baterías y almacenamiento de energía.

Pero más allá de productos, exposiciones y fútbol, la historia que REPT BATTERO quiere contar va más allá: cómo una joven empresa china de baterías se está convirtiendo en una marca energética global.

El crecimiento es lo primero

Para cualquier empresa que busque expandirse globalmente, una pregunta es fundamental: ¿está el negocio preparado?

Para REPT BATTERO, la respuesta se refleja cada vez más en su rendimiento.

Según sus resultados anuales de 2025, la compañía reportó ingresos de aproximadamente 3.100 millones de euros, un 36,7% más que el año anterior, mientras que el beneficio neto alcanzó aproximadamente 87 millones de euros, marcando el primer año completo de rentabilidad de la compañía. Los envíos anuales de baterías totalizaron 82,7 GWh, lo que representa un crecimiento interanual del 89,2%.

El almacenamiento de energía continuó siendo un motor clave de crecimiento, generando aproximadamente 1.700 millones de euros en ingresos en 2025, un aumento del 86,8% en comparación con el año anterior.

Este impulso se ha mantenido en 2026. En el primer trimestre, REPT BATTERO se posicionó como líder mundial en envíos de celdas de almacenamiento de energía residenciales y comerciales e industriales, y se ubicó entre los cinco primeros a nivel mundial en envíos totales de celdas de almacenamiento de energía. La compañía también ha mantenido su estatus de proveedor de almacenamiento de energía de nivel 1 de BloombergNEF durante once trimestres consecutivos.

Estos logros no son simplemente el resultado de un rápido crecimiento. Reflejan años de inversión en desarrollo de productos, capacidad de fabricación, relaciones con los clientes y excelencia operativa.

Para REPT BATTERO, la globalización no es una ambición repentina. Es la siguiente etapa natural de una empresa que ha construido de forma constante las bases necesarias para competir internacionalmente.

La globalización más allá de la exportación de productos

Para muchas empresas, la globalización comienza con las exportaciones.

Pero el éxito a largo plazo requiere mucho más que enviar productos al extranjero.

Los clientes evalúan cada vez más a los proveedores no solo en función de la tecnología y el precio, sino también de la capacidad de servicio local, la resiliencia de la cadena de suministro, el cumplimiento normativo y la fiabilidad a largo plazo. Esto es especialmente cierto en Europa, donde la transición energética sigue impulsando la demanda de socios fiables y sostenibles.

En los últimos años, REPT BATTERO ha fortalecido progresivamente su presencia internacional.

La empresa estableció su filial europea en Múnich en 2023 y desde entonces ha expandido su presencia internacional en Alemania, Estados Unidos, Indonesia, Australia y Japón. Actualmente, la red comercial de REPT BATTERO abarca seis continentes, brindando soporte a clientes en una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de energía y movilidad.

Paralelamente, la empresa está impulsando la construcción de su primera planta de fabricación en el extranjero, en Indonesia, un hito importante en su estrategia global de producción.

Europa sigue siendo uno de los mercados más importantes para REPT BATTERO. A principios de este año, durante KEY – The Energy Transition Expo en Italia, la empresa firmó acuerdos de suministro de almacenamiento de energía por un total de 8,3 GWh con siete socios europeos. REPT BATTERO ha entregado e implementado con éxito proyectos de almacenamiento de energía en Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Ucrania, Polonia, Moldavia y Letonia, fortaleciendo aún más su presencia en Europa.

En conjunto, estos avances demuestran que la estrategia global de REPT BATTERO va mucho más allá de las exportaciones. La empresa está consolidando su presencia local, sus alianzas estratégicas y sus capacidades a largo plazo para brindar soporte a clientes en todo el mundo.

Construyendo una marca global

A medida que la tecnología, los productos y los servicios se introducen en los mercados globales, surge otro desafío: generar reconocimiento y confianza.

Esta es una de las razones que impulsaron la alianza de REPT BATTERO con el Inter de Milán.

Anunciada en mayo de 2026, esta colaboración trasciende el patrocinio tradicional. Incluye campañas de marca, iniciativas de interacción con los aficionados, experiencias para el cliente y futuras activaciones en mercados internacionales.

Para REPT BATTERO, esta alianza representa un nuevo enfoque para la construcción de una marca global.

Históricamente, las empresas de baterías se han comunicado principalmente a través de especificaciones técnicas, rendimiento del producto y capacidades de fabricación. Si bien estos aspectos siguen siendo esenciales, el público global conecta cada vez más con las marcas a través de historias, experiencias y valores compartidos.

El fútbol ofrece una plataforma única para esta conexión.

Con una de las mayores aficiones del fútbol mundial, el Inter de Milán ofrece un escenario global que trasciende el idioma, la geografía y la cultura. Mediante esta alianza, REPT BATTERO busca conectar con clientes y comunidades de una manera más accesible, internacional y centrada en las personas.

El objetivo no es simplemente aumentar la visibilidad, sino ayudar a un público más amplio a comprender la innovación, la ambición y la visión a largo plazo que impulsan a la empresa.

Juventud se trata de agilidad, no de imagen

Fundada en 2017 y con inicio de producción apenas un año después, REPT BATTERO sigue siendo una empresa relativamente joven para los estándares del sector.

Sin embargo, su desarrollo ha sido extraordinariamente rápido.

La compañía se convirtió en uno de los fabricantes de baterías que más rápidamente superó los 10.000 millones de RMB en ingresos anuales. Desde entonces, ha continuado evolucionando: desde una rápida expansión hasta la rentabilidad, desde el crecimiento nacional hasta el desarrollo internacional, y desde la exportación de productos hasta la consolidación de una marca global.

En REPT BATTERO, ser joven no se trata de imagen, sino de agilidad.

Significa responder con rapidez a las cambiantes condiciones del mercado, adaptarse a las necesidades de los clientes y mejorar continuamente en productos, operaciones y organización.

Ya sea para satisfacer la creciente demanda de almacenamiento de energía residencial en Europa, prepararse para los nuevos requisitos de homologación de baterías o desenvolverse en un sector cada vez más centrado en la rentabilidad y el crecimiento sostenible, REPT BATTERO ha demostrado constantemente su capacidad de adaptación y ejecución.

Esta combinación de innovación, capacidad de respuesta y ambición global sigue definiendo la identidad de la empresa al entrar en su siguiente etapa de desarrollo.

Nos vemos en Múnich

Desde SNEC en Shanghái hasta Intersolar Europe en Múnich, la interacción entre REPT BATTERO y el INTER MILAN continúa.

Sin embargo, la historia de la empresa va más allá de exposiciones o apariciones de celebridades. Se trata de la evolución de una joven empresa energética que desarrolla las capacidades, las alianzas y la marca necesarias para competir a nivel global.

Este junio, mientras la Copa Mundial de la FIFA capta la atención de los aficionados al fútbol de todo el mundo, REPT BATTERO recibirá a una leyenda del Inter de Milán en su stand de Intersolar Europe en Múnich.

Cuando un jugador que alguna vez estuvo en la cima del fútbol mundial entra al stand de una joven empresa de energía china e intercambia apretones de manos y conversaciones con clientes y socios de todo el mundo, el momento representa algo más que una simple alianza.

Refleja el gran avance de REPT BATTERO y hacia dónde se dirige.

De fabricante de baterías de rápido crecimiento a marca energética cada vez más global, la trayectoria de REPT BATTERO aún se está escribiendo. Y quizás, esa escena en Múnich sea uno de sus capítulos más significativos hasta la fecha.

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