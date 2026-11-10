República Dominicana busca ampliar la inversión española en industria, energía y logística - SEDE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de noviembre de 2026.-

La tercera edición de la Semana Dominicana en España (SEDE) concluye con nuevas oportunidades de colaboración en sectores como las infraestructuras, la manufactura avanzada, las energías renovables y el desarrollo inmobiliario.

España fue el principal inversor extranjero en República Dominicana en 2025, con 1.086 millones de dólares, el 21,5% del total recibido por el país.

El presidente dominicano, Luis Abinader, participó en un encuentro con empresarios de ambos países en el que destacó la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el papel de España como socio estratégico.

República Dominicana quiere ampliar la presencia de empresas españolas en su economía y atraer nuevas inversiones hacia sectores que van más allá del turismo, tradicional destino del capital español. Este ha sido uno de los principales mensajes de la tercera edición de la Semana Dominicana en España (SEDE), que concluyó el pasado viernes en Madrid tras cinco días de encuentros entre representantes institucionales, empresarios y entidades financieras de ambos países.

La iniciativa permitió presentar al empresariado español las oportunidades que ofrece una economía en proceso de diversificación, con especial atención a la logística, las infraestructuras, las energías renovables, la manufactura avanzada, la tecnología y el desarrollo inmobiliario. El objetivo es aprovechar la posición estratégica de República Dominicana en el Caribe, su conectividad internacional y el desarrollo de sus zonas francas para atraer nuevos proyectos industriales y empresariales.

España ocupa ya una posición destacada en la economía dominicana. En 2025 se convirtió en el principal país de origen de inversión extranjera directa, con 1.086 millones de dólares, equivalentes al 21,5% del total recibido. El comercio bilateral superó ese mismo año los 1.430 millones de dólares, unas cifras que reflejan la importancia de las relaciones económicas entre ambos países y el potencial para seguir ampliándolas.

Una plataforma industrial y logística para acceder al mercado americano

Uno de los grandes ejes de SEDE fue el posicionamiento de República Dominicana como centro logístico e industrial desde el que las empresas españolas pueden desarrollar operaciones de producción y distribución hacia Estados Unidos y otros mercados americanos.

Durante el foro dedicado a logística e industria se destacó la evolución de las zonas francas dominicanas, que en 2025 superaron los 8.600 millones de dólares en exportaciones y generaron más de 200.000 empleos directos. Su actividad, tradicionalmente vinculada al sector textil, se ha diversificado hacia industrias de mayor valor añadido, como los dispositivos médicos, los componentes electrónicos y la manufactura tecnológica.

La modernización de los puertos y aeropuertos, los acuerdos comerciales internacionales y el desarrollo de nuevas infraestructuras como el puerto de Manzanillo o Punta Cana Free Trade Zone refuerzan el atractivo del país como plataforma de conexión entre Europa y América.

En este contexto, Manuel García Troncoso, presidente de SEDE, destacó las ventajas que ofrece República Dominicana ante la reorganización de las cadenas internacionales de suministro. "Con todos los cambios geopolíticos, nos hemos dado cuenta de lo que significa estar cerca de un mercado tan grande como Norteamérica. Para cualquier empresa española o europea, tener inventarios en República Dominicana para abastecer ese mercado tiene todo el sentido del mundo", señaló.

Energía, vivienda y nuevas oportunidades para las empresas españolas

El desarrollo de las energías renovables y las infraestructuras ocupó también un lugar destacado en los encuentros empresariales. El crecimiento de la actividad industrial y tecnológica está impulsando la demanda energética del país, que necesita incorporar al menos 500 megavatios anuales de energía firme para acompañar su expansión económica.

El sector inmobiliario fue otro de los ámbitos analizados. Las unidades vendidas, separadas o reservadas en el área metropolitana de Santo Domingo aumentaron un 44,7% durante el primer semestre de 2026, mientras que la construcción registró un crecimiento superior al 8% entre enero y septiembre.

A estas cifras se suma un déficit habitacional estimado en cerca de 700.000 viviendas, que abre oportunidades para promotores y constructoras españolas tanto en vivienda de interés social como en desarrollos residenciales y proyectos dirigidos a dominicanos residentes en el extranjero.

La agenda empresarial incluyó además una jornada organizada en colaboración con Banco Sabadell, en la que representantes de COFIDES, ICO y CESCE presentaron los instrumentos de financiación y cobertura de riesgos disponibles para las compañías españolas interesadas en invertir en República Dominicana.

Seguridad jurídica y menos burocracia para atraer inversiones

La estabilidad económica, la seguridad jurídica y la simplificación administrativa fueron otros de los principales asuntos abordados durante la semana.

En el Foro Jurídico-Empresarial celebrado en colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), se analizaron las garantías que ofrece el marco normativo dominicano a los inversores extranjeros, así como los incentivos fiscales y las ventajas del convenio bilateral para evitar la doble imposición.

Entre las medidas presentadas destaca el nuevo sistema de ventanilla única que permitirá a las empresas españolas constituir sociedades en República Dominicana en apenas 24 horas, de manera digital y sin necesidad de desplazarse al país, a partir del próximo mes de diciembre.

La transformación digital y su papel en las relaciones comerciales también formaron parte del programa, con un encuentro protagonizado por Visa en el que se abordaron las oportunidades de los pagos digitales para facilitar las operaciones empresariales y reforzar la conexión entre ambos mercados.

Luis Abinader destaca el papel de España como socio estratégico

La tercera edición de SEDE contó con la participación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en un encuentro empresarial organizado junto al Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana.

Durante su intervención, el mandatario destacó la estabilidad económica y la seguridad jurídica como factores fundamentales para atraer inversiones, así como la importancia de mantener reglas claras y un entorno favorable para la actividad empresarial.

Abinader reafirmó el compromiso de su Gobierno de seguir fortaleciendo las condiciones para la llegada de capital extranjero y puso en valor el papel de España como socio estratégico y puerta de entrada a Europa para nuevas alianzas comerciales.

El encuentro permitió abordar también la importancia de la colaboración público-privada, la planificación de infraestructuras y el desarrollo de proyectos empresariales a largo plazo.

Una relación económica que busca nuevos sectores

El balance de esta tercera edición de SEDE pone de manifiesto el interés de ambos países por ampliar una relación económica históricamente vinculada al turismo hacia nuevas actividades industriales, tecnológicas y de servicios.

La organización destacó la importancia de convertir los contactos establecidos durante la semana en relaciones empresariales duraderas y proyectos de inversión que contribuyan a la diversificación de la economía dominicana.

Esta estrategia se enmarca en el objetivo nacional de República Dominicana de duplicar su producto interior bruto para 2036, mediante el impulso de la inversión, la productividad y el desarrollo de nuevos sectores económicos.

Con su tercera edición, SEDE consolida su papel como plataforma de encuentro entre el empresariado español y dominicano, facilitando el conocimiento del mercado, el contacto con las instituciones y la identificación de nuevas oportunidades de negocio entre ambos países.

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