Las reservas online desde China para Cerdeña se duplican con creces tras la campaña con Huawei y Petal Ads

(Información remitida por la empresa firmante)

Resultados de la promoción en China presentados en Cagliari: las búsquedas de la isla aumentan un 90% mientras que se registran más visitantes y estancias más largas

CAGLIARI, Italia, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En China, son cada vez más las personas que buscan información sobre Cerdeña, la ven y ahora reservan viajes allí. Las búsquedas online de la isla aumentaron un 90%, mientras que las reservas en agencias de viajes online (OTA) se duplicaron con creces, experimentando un incremento del 108%. Estos son los resultados de la campaña llevada a cabo por el Departamento de Turismo de la Región de Cerdeña con Petal Ads, la plataforma de publicidad programática de Huawei, presentados el pasado 23 de octubre en el T-Hotel de Cagliari dentro del marco de la conferencia Sardegna chiAMA Cina – Discover, connect, attract.

El evento fue inaugurado por Franco Cuccureddu, consejero regional de turismo, y el Dr. Jaime Gonzalo, vicepresidente de Huawei Ecosystem en Europa, seguido de un seminario sobre las oportunidades del mercado chino moderado por Alessio Viola, presentador de Sky TG24, con Cristiano Varotti, Area Manager East Asia de ENIT; Paolo Manca, presidente de Federalberghi Sardegna; Davide Dal Maso, consejero delegado de China Digital Marketing; Maria Salvati, cofundadora de Jilitour; y Maurizio Battelli, administrador de la propiedad y presidente de la Associazione Extra.

Más visitantes, estancias más largas

La campaña se desarrolló en China del 15 de mayo al 14 de junio de 2026. Los primeros datos de Petal Ads, medidos poco después de su finalización, demuestran que el número de visitantes chinos en Cerdeña aumentó un 5,4% y su estancia media creció un 13,6%.

Gran notoriedad entre un público premium

Los anuncios en móviles generaron 21 millones de impresiones, y los formatos premium, como los anuncios a pantalla completa que aparecen al abrir una aplicación, alcanzaron una tasa de clics del 6,15%. Los usuarios pasaron una media de 18 segundos en la página de destino en chino. Las pantallas digitales en los aeropuertos de Shanghái y Pekín, en distritos comerciales y en el metro de Shanghái llegaron a 8,65 millones de personas, mientras que seis creadores de contenido chinos generaron 3,5 millones de impresiones en Douyin, el TikTok chino, y RedNote (Xiaohongshu), una aplicación líder en planificación de viajes. De quienes hicieron clic, el 81% reside en las ciudades más grandes de China y más del 87% muestra una alta intención de gasto en viajes.

El trabajo sigue adelante: la región está presente en ferias comerciales en toda Asia, cuatro influencers están de gira por la isla y una nueva campaña de Petal Ads busca atraer a turistas chinos más allá de la temporada de verano.

Los resultados de la campaña confirman la importancia de invertir en mercados internacionales que presentan un gran potencial, como China, y de complementar la promoción tradicional con herramientas que permitan identificar con precisión a los públicos más prometedores, declaró Franco Cuccureddu, consejero regional de Turismo. Para un destino como Cerdeña, con su excepcional patrimonio natural, cultural y gastronómico, es fundamental dar a conocer nuestra oferta a visitantes con alto poder adquisitivo. Nuestra colaboración con Huawei nos ayuda a comprender mejor esta demanda y a desarrollar iniciativas específicas. Queremos que la gente descubra Cerdeña en su totalidad, convirtiendo la isla en un destino atractivo durante todo el año.

Los turistas chinos son cada vez más experimentados y selectivos, y planifican sus viajes por medio de canales digitales de confianza, afirmó el Dr. Jaime Gonzalo. Para Cerdeña, la oportunidad es una realidad que cuenta con un gran potencial. Ahora el sector debe prepararse, abarcando desde información en chino hasta experiencias inmersivas personalizadas, para convertir este interés en visitas reales.

Los resultados de Cerdeña demuestran que el mercado chino está más cerca de lo que muchas empresas europeas creen, y Petal Ads, combinando el conocimiento de Huawei sobre el consumidor chino, con su experiencia intercultural, ayuda a las marcas a convertirlo en una verdadera oportunidad.

Acerca de Petal Ads

Petal Ads es la plataforma de publicidad programática de Huawei. Huawei es una marca premium de confianza en China, donde lidera el mercado de smartphones con una cuota del 22,6% en el segundo trimestre de 2026 [i] y posee el 76,6% del segmento de plegables [ii]. Utilizando datos propios de Huawei, Petal Ads llega a los consumidores chinos con formatos contextuales y no intrusivos, y ha colaborado con más de 100 socios turísticos en todo el mundo.

Para más información visite ads.huawei.com o contacte con petalads@huawei.com.

[i] IDC, "Why Huawei and Apple Grew While China's Smartphone Market Fell Again in Q2 2026", 14 de julio de 2026.[ii] IDC, primer trimestre de 2025.

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