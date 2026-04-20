Residencial Palau refuerza su atención con formación continua en cuidado de personas dependientes

Residencial Palau - Residencial Palau

(Información remitida por la empresa firmante)

La calidad en la atención a las personas mayores exige hoy, más que nunca, profesionales preparados, comprometidos y en constante actualización. Con esta convicción, Residencial Palau mantiene una apuesta firme y sostenida por la formación continua en atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia, como uno de los pilares de su modelo asistencial

Madrid, 20 de abril de 2026.- A lo largo del año, el centro impulsa acciones formativas orientadas a reforzar y actualizar las competencias de los profesionales del ámbito del cuidado, combinando el aprendizaje técnico con una visión humana y centrada en la persona. Estas formaciones se desarrollan con el respaldo del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Educación, y cuentan con certificación oficial con validez estatal.



Los contenidos abordados incluyen el apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, la atención sanitaria básica, la intervención psicosocial, la comunicación con personas en situación de dependencia y la gestión de situaciones habituales en entornos residenciales. Todo ello mediante una metodología que integra teoría y práctica, permitiendo aplicar los conocimientos directamente en el contexto real de atención.



Este enfoque formativo no solo mejora la capacitación y la empleabilidad de los profesionales, sino que repercute de manera directa en la calidad del cuidado que reciben las personas residentes. Contar con equipos formados de manera continua favorece una atención más segura, personalizada y alineada con las necesidades emocionales, físicas y sociales de cada persona.



Desde la dirección de Residencial Palau destacan que la formación no se concibe como una acción puntual, sino como un proceso constante: "La mejora del cuidado pasa por aprender de forma permanente. Invertir en formación es invertir en bienestar, dignidad y calidad de vida para las personas a las que acompañamos".



Con esta apuesta por la formación continua, Residencial Palau consolida su compromiso con un modelo de atención profesionalizado, humano y en evolución constante, donde el conocimiento y la vocación de cuidado avanzan de la mano.

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