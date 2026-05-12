Las residencias Bouco celebran el Día de la Familia con actividades abiertas a los seres queridos

Residentes de Bouco en un huerto abierto a las familias - emeis

(Información remitida por la empresa firmante)

La familia es el mayor soporte afectivo para los mayores y resulta imprescindible para la promoción de la salud y el envejecimiento activo, según los profesionales de estos centros. Miles de residentes de los casi sesenta centros Bouco en España reúnen a distintas generaciones para celebrar este día con actividades en torno a la gastronomía, los juegos y la actividad física

Madrid, 12 de mayo de 2026.- Reconocer a la familia como unidad básica de la sociedad, concienciar sobre su papel en la educación y bienestar de niños y jóvenes, y analizar los problemas sociales, demográficos y económicos que le afectan. Con estos tres objetivos se celebra desde 1994 el Día Internacional de las Familias y se hace cada 15 de mayo mediante diversos actos, eventos, celebraciones y encuentros, siempre con un enfoque lúdico y participativo.



A esta jornada promovida por la Organización de las Naciones Unidas se suman cada año los miles de mayores de las casi sesenta residencias de mayores Bouco repartidas por el territorio español. Desde ellas se recuerda, a su vez, que la familia es el mayor soporte afectivo para los mayores, además de resultar imprescindible para la promoción de la salud y el envejecimiento activo.



Por este motivo, estos centros han diseñado jornadas especiales en las que los residentes podrán disfrutar junto a hijos, nietos y otros familiares visitantes.



Presente y pasado, juntos en familia, una exposición fotográfica en Bouco Lugo

Unos y otros se reunirán en esta residencia de la comunidad gallega en torno a imágenes del presente y el pasado; alrededor de fotografías que reflejan diversas actividades y momentos significativos vividos en el centro, junto a otras que aportarán los familiares y que representan hitos importantes en la vida de los mayores. Tras la inauguración de la exposición, cuenta la técnico de animación sociocultural Marta Alonso, se celebrará una merienda buffet, con la que también se pretende "compartir y fortalecer los lazos entre todos los asistentes".



En Bouco Córdoba Centro, y con idéntico objetivo, se ha invitado a los nietos de los residentes a pasar una tarde muy especial, en la que, además de merienda, se explicarán los cambios entre las familias de antes y las actuales, para que las generaciones reunidas puedan apreciar la evolución de la unidad familiar y también debatir "lo bueno y lo malo" de cada generación, según explica Victoria Espejo, terapeuta ocupacional del centro.



Guateque intergeneracional en Bouco Valladolid y paella gigante en Bouco Castellón

La gastronomía será, y nunca mejor dicho, otro de los platos fuertes del día. Se organizarán también meriendas en la malagueña Bouco El Limonar, donde habrá baile, además de un concurso musical, y en Bouco Zaragoza, donde la comida compartirá protagonismo con los juegos de mesa. En Bouco Valladolid, la fiesta ha sido bautizada como "guateque intergeneracional" y el refrigerio se amenizará con música y finalizará con un bingo musical intergeneracional.



En Bouco El Campello, Alicante, mayores e invitados se remangarán para aprender a elaborar juntos unas deliciosas rosquillas. Taller de cocina con estos dulces como elaboración principal tendrán, asimismo, en Bouco Meco, en Alcalá de Henares y Bouco La Moraleja, en Madrid, mientras que en Bouco Barcelona Guinardó se dará a elegir entre un aperitivo o una merienda. En Bouco Villanueva de la Cañada (Madrid), optarán por el aperitivo. Finalmente, y por lo que respecta a la gastronomía, en Bouco Castellón se reunirán para comer alrededor de la ya tradicional elaboración de una paella gigante.



Una gincana para fomentar la estimulación cognitiva y la interacción social en Bouco Aljaraque

Además de la gastronomía, y con el fin de fomentar la vida activa de los mayores, se realizan otro tipo de actividades, como la de Bouco Cartagena, que celebra en la terraza una sesión de gerontogimnasia para pequeños y mayores, en la que no vale mirar. Todos tendrán que participar.



En Bouco Collado Villalba y Bouco San Fernando, ambas en Madrid, el equipo técnico de la residencia ha organizado sendas gincanas. En Bouco Aljaraque, Huelva, la competición perseguirá la estimulación cognitiva y la interacción social mediante dinámicas en las que se realizarán preguntas y se propondrán diversas pruebas "adaptadas al nivel y capacidades de los residentes, fomentando la participación de los familiares como apoyo", según aclaran las psicólogas Marina Gómez y Lorena Cáceres.



Un taller intergeneracional en Bouco Puente Romano, en Marbella; el juego del "pasaporte de familia" en Bouco Rincón de la Victoria, en Málaga; el estampado de camisetas en Logroño, en Bouco La Ribera; la competición de trivial temático en Bouco Punta Galea y el karaoke especial en Bouco Madrid Aravaca serán otras de las actividades con las que emeis festejará este Día Internacional de las Familias, que en 2026 se celebra bajo el lema "Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil".

Contacto

Emisor: Bouco

Nombre contacto: Javier Sánchez

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