Resilience da la bienvenida a Diego Rodriquez Vazquez como Director de Suscripción para España y Portugal

Un nuevo talento de primer nivel en suscripción aporta experiencia e innovación a Resilience en medio de un aumento de la demanda de soluciones de riesgos cibernéticos

MADRID, 7 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Resilience, la empresa líder en soluciones de riesgo cibernético, anunció hoy el nombramiento de Diego Rodriquez Vazquez como Director de Suscripción para España y Portugal.

Diego se une a Resilience procedente de Axa XL, donde trabajó durante más de dos años como Suscriptor Senior de Ciberseguridad para España y Portugal, y anteriormente, cuatro años y medio como Suscriptor de Ciberseguridad para Iberia en Chubb.

Como consultor y auditor de Ciberseguridad y Riesgos Tecnológicos, dedicó una década prestar servicios en Firmas de primer nivel como PwC y S21SEC, donde colaboró en la elaboración y despliegue de planes estratégicos de ciberseguridad en importantes clientes del IBEX 35 y Fortune 500.

Tiene un Máster en Ciberseguridad por la Universidad Autónoma de Madrid y es Licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Nebrija. Posee las certificaciones CISA, CCIS, PMP, ISO27001LA e ISO22301LA.

"Diego aporta una gran experiencia en ciberseguridad, visión y un gran desarrollo técnico y estratégico de la suscripción en riesgos complejos en el mundo actual en que vivimos", afirmó Rehan Hussain, Director de Suscripción internacional de Resilience. "Diego apoyará nuestra expansión en España y Portugal, donde los clientes valoran nuestra combinación única de experiencia en seguros, talento, y una plataforma de gestión de riesgos cibernéticos con bajo ratio de siniestralidad, galardonada y líder en la industria para nuestros socios".

La expansión en la UE marca un año de crecimiento explosivo y reconocimiento para Resilience. La empresa ha añadido recientemente cobertura para responsabilidad por errores y omisiones tecnológicas (E&O) en la UE, además de ampliar el límite superior de su base de clientes para prestar servicio a empresas con más de 10 mil millones de euros en ingresos anuales. Reciente ganadora tanto del premio Zywave Insurance MGA of the Year, como del premio SC Media's Risk Management Solution of the Year, el enfoque innovador de la empresa ha sido reconocido por expertos de la industria de Seguros y Seguridad.

Acerca de Resilience

Resilience ayuda a las organizaciones a volverse ciberresilientes ante pérdidas materiales manteniéndose por delante de los ciberdelincuentes. Fundada por expertos de los niveles más altos de las comunidades militares y de inteligencia de EE.UU., y construida por líderes e innovadores prominentes de las industrias de ciberseguridad, tecnología y seguros, Resilience es la primera empresa de riesgo cibernético del mundo que ofrece software de cuantificación de riesgos, expertos en ciberseguridad y 20 millones de capacidad de seguros A+ en soluciones integradas diseñadas específicamente para organizaciones grandes y medianas.

Resilience se enorgullece de contar con el respaldo de importantes firmas de inversión tecnológica, incluyendo General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Intact Ventures, Founders Fund, CRV y Shield Capital. Con sede en San Francisco, Resilience está globalmente dispersa, con equipos en Madrid, Londres, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Toronto, Ámsterdam y Dublín. Resilience ofrece cobertura de seguros a través de su agencia de seguros licenciada y designada, y servicios de seguridad a través de su equipo experto en seguridad. La Solución Resilience está disponible a través de todos los socios corredores para clientes en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Europa.

