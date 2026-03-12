Resonance Consultancy presenta las mejores ciudades de Europa para 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Londres ocupa el primer puesto mientras las ciudades europeas compiten por inversiones, talento y visitantes en medio de una brecha de percepción cada vez mayor.

CANNES, Francia, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Resonance Consultancy, asesor líder en branding, creación de lugares y marketing de lugares, publicó hoy su cuarto informe y clasificación anual de las Mejores Ciudades de Europa para 2026, destacando las 100 ciudades europeas que están dando forma al futuro.

Europa nunca ha sido tan codiciada, incluso con la continua agresión rusa en sus fronteras y en medio de la incertidumbre económica mundial. El informe revela que casi la mitad de las preferencias globales de destino se dirigen ahora a Europa, frente al 41% del año pasado. Sin embargo, la investigación también revela una creciente brecha entre lo que las ciudades ofrecen y lo que el mundo cree de ellas. Esta brecha ya no se limita a una cuestión de marca. Resonance descubrió que la correlación entre el rendimiento y la percepción es de tan solo 0,54, lo que crea una ventaja crucial para las ciudades que pueden alinear la infraestructura, las políticas y la experiencia vivida con una narrativa creíble para inversores, empleadores, talento y visitantes.

"Las principales ciudades europeas están convirtiendo la disrupción en un motor de progreso", afirmó Jeremie Feinblatt, director de Resonance Consultancy. "La brecha de percepción se ha convertido en un problema de balance. Influye en la selección de inversores, la confianza de los empleadores y el gasto de los visitantes", señala.

"Los ganadores combinan la inversión en las necesidades básicas que la gente siente a diario: vivienda, movilidad, espacio público y seguridad, con una narrativa que demuestra esos logros en el mercado. Las ciudades que no logren armonizar la realidad con la reputación se quedarán atrás en la competencia por las personas y el capital".

Las 10 mejores ciudades de Europa para 2026

Por qué el ranking de este año es importante para los líderes de la ciudad

Las Mejores Ciudades de Europa 2026 llega en un momento en el que la estrategia urbana se está reescribiendo en tiempo real.

Los europeos impulsan el auge turístico europeo. Los viajes nacionales e intraeuropeos están impulsando una demanda récord y transformando los lugares donde se genera valor en todo el continente.

La geopolítica está impulsando a las ciudades a tomar la iniciativa. A medida que las cadenas de suministro se reconectan más cerca de casa y la seguridad y la energía se convierten en consideraciones cotidianas, las ciudades emergen como los centros operativos de la resiliencia europea.

El crecimiento de visitantes está impulsando un nuevo modelo operativo. Las ciudades que avanzan con mayor rapidez invierten en experiencia, al tiempo que refuerzan las herramientas de gestión que protegen la oferta de vivienda, el espacio público y la confianza de los residentes.

Las decisiones sobre talento se toman a pie de calle. La transitabilidad, las redes de bicicletas, el acceso al transporte público, los resultados en materia de salud y la asequibilidad son cada vez más decisivos para los trabajadores en edad productiva y las empresas que compiten por ellos.

El riesgo climático ahora es un factor clave. La exposición y la capacidad de adaptación están configurando cada vez más la asignación de capital, la suscripción de contratos y la planificación a largo plazo.

"Las ciudades que mejoran su calidad de vida, a la vez que se mantienen conectadas y fáciles de encontrar, seguirán creciendo", afirmó Jason McGrath, vicepresidente ejecutivo y director de Reputación Corporativa para EE. UU. de Ipsos, socio de investigación de consumo del informe. "Los lugares más competitivos son aquellos en los que la gente se imagina viviendo, visitando próximamente y desarrollando una carrera profesional".

Lo que las tres ciudades más importantes revelan sobre el nuevo modelo europeo

Londres mantiene su liderazgo global gracias a una reinvención incesante en los ámbitos de los negocios, la cultura y la conectividad. En 2024, el gasto de los viajeros internacionales alcanzó casi los 18.900 millones de euros, y la conectividad aeroportuaria se mantiene como la más sólida del ranking, impulsando el continuo impulso del turismo y la inversión.

mantiene su liderazgo global gracias a una reinvención incesante en los ámbitos de los negocios, la cultura y la conectividad. En 2024, el gasto de los viajeros internacionales alcanzó casi los 18.900 millones de euros, y la conectividad aeroportuaria se mantiene como la más sólida del ranking, impulsando el continuo impulso del turismo y la inversión. París está convirtiendo la ambición urbana en una realidad cotidiana. La ciudad cuenta ahora con más de 1.000 kilómetros de carriles bici, ha añadido más de 100 hectáreas de nuevo espacio peatonal desde 2020 y continúa ampliando el Grand Paris Express para transformar el acceso y la movilidad metropolitana.

está convirtiendo la ambición urbana en una realidad cotidiana. La ciudad cuenta ahora con más de 1.000 kilómetros de carriles bici, ha añadido más de 100 hectáreas de nuevo espacio peatonal desde 2020 y continúa ampliando el Grand Paris Express para transformar el acceso y la movilidad metropolitana. Berlín combina su atractivo cultural con una sólida infraestructura de innovación. La ciudad superó los 30,6 millones de pernoctaciones hoteleras en 2024 y avanza con importantes proyectos de transformación, como la remodelación del Aeropuerto de Tegel para convertirlo en el Berlin TXL, con el eje central de Urban Tech Republic y el distrito de construcción en madera Schumacher Quartier.

Más allá de las 3 principales, el informe documenta un cambio claro: la historia urbana ya no se limita a las capitales habituales. Junto con las potencias mundiales, surgen más ciudades secundarias y emergentes, a menudo más rápidas de construir, más competitivas en costos y con un gran afán de crecimiento.

Cómo se construyó el ranking

Las Mejores Ciudades de Europa se basa en el sistema Place Power™ Score patentado por Resonance, que combina el rendimiento y la percepción en tres pilares: habitabilidad, amabilidad y prosperidad.

Para 2026, Resonance evaluó las áreas metropolitanas con más de 500.000 habitantes utilizando 47 métricas en 33 subcategorías, además de datos generados por los usuarios de las principales plataformas en línea y la investigación de percepción de Ipsos. Ipsos encuestó a 5.000 personas en 10 países europeos sobre las ciudades en las que más desean vivir, visitar pronto y donde creen que existen las mejores oportunidades laborales.

Los datos de riesgo climático se basan en AlphaGeo. La clasificación excluye las ciudades rusas, como viene ocurriendo desde 2022.

Acerca de Resonance Consultancy

Resonance crea estrategias, marcas y campañas transformadoras que empoderan a destinos, ciudades y comunidades para que alcancen su máximo potencial. Resonance trabaja con lugares en las áreas de creación de lugares, branding y marketing de lugares. Descubre más en ResonanceCo.com.

Acerca de Ipsos

Ipsos es una empresa global de investigación de mercados que realiza encuestas y estudios de opinión en mercados de todo el mundo. Descubra más en Ipsos.com.

