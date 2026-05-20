Resonancia libre de helio o un TAC espectral con IA, entre las innovaciones que presenta Philips en SERAM

Equipo de resonancia magnética sin helio BlueSeal Horizon de Philips - ROYAL PHILIPS

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía muestra en el congreso el BlueSeal Horizon, primer equipo de resonancia magnética 3.0T libre de helio del mercado, y el Verida Spectral CT, una nueva generación de TAC espectral con inteligencia artificial integrada

Tecnologías como SmartSpeed Precise y Verida Spectral CT reflejan la evolución actual de la radiología hacia estudios más rápidos, imágenes de alta calidad y una mayor información clínica disponible para el especialista", señala el doctor Eliseo Vañó

La compañía neerlandesa también participa en el programa científico con dos ponentes de referencia y ofrece tres talleres prácticos para acercar a los especialistas aplicaciones clínicas concretas

VALENCIA, 20

Philips, líder global en tecnología de la salud, ha presentado entre sus nuevas soluciones en imagen médica, el BlueSeal Horizon, primer equipo de resonancia magnética 3.0T libre de helio del mercado, y el Verida Spectral CT, una nueva generación de TAC espectral con inteligencia artificial integrada, durante el 38 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), el encuentro más importante de la especialidad en España que se celebra durante estos días en el Palacio de Congresos de Valencia.

BlueSeal Horizon es la primera plataforma de resonancia magnética 3.0T1 del sector completamente libre de helio2, que combina un imán sellado con capacidades avanzadas de inteligencia artificial para optimizar la velocidad, la precisión y la eficiencia clínica. "Es una solución que combina sostenibilidad, automatización y calidad de imagen, sin helio y sin renunciar a prestaciones clínicas ni capacidades avanzadas", reconoce Jimena Lapuerta, responsable de negocio de Diagnóstico por Imagen de Philips Ibérica.

También presenta un TAC espectral basado en detección por inteligencia artificial, el Verida Spectral CT, que integra la imagen espectral impulsada por IA en la práctica clínica cotidiana y que recientemente ha sido instalado por primera vez en el mundo en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid. El Dr. Eliseo Vañó, director médico del servicio de RM y TC y jefe de servicio de radiología de este hospital destaca que esta tecnología "aporta información anatómica y funcional en una única adquisición optimizando la dosis de radiación, algo especialmente relevante en áreas como la imagen cardiovascular reforzando la confianza diagnóstica".

En esta línea, Philips ha lanzado SmartSpeed Precise, la técnica de aceleración de RM de última generación que integra una reconstrucción Dual AI3 para lograr imágenes hasta un 80%4 más nítidas y exploraciones hasta tres veces más rápidas5. "Esto contribuye a mejorar la experiencia del paciente, reducir el impacto del movimiento y optimizar el rendimiento de los equipos", en palabras del doctor Vañó. "Tecnologías como SmartSpeed Precise y Verida Spectral CT reflejan la evolución actual de la radiología hacia estudios más rápidos, imágenes de alta calidad y una mayor información clínica disponible para el especialista", añade.

SERAM también es el marco perfecto para que la compañía presente Rembra CT, el nuevo TAC que ha sido diseñado para responder a la realidad de los entornos clínicos de máxima exigencia, como urgencias, ictus, trauma o cuidados críticos. Combina inteligencia artificial, reconstrucción avanzada y calidad de imagen de alta precisión con un amplio bore de 85 cm y un diseño optimizado para facilitar el acceso al paciente, incluso en casos complejos.

Otra solución que ofrece Philips es Elevate Plus, un software que introduce innovaciones en IA, imagen y flujos de trabajo conectados para los sistemas EPIQ Elite y Affiniti. "Para el radiólogo, contribuye a una mayor confianza diagnóstica y a resultados más reproducibles; para el técnico, ayuda a reducir pasos manuales y agilizar tareas repetitivas", según Sergio García Casado, responsable de negocio de Ultrasonidos de Philips Ibérica.

Ponencias y talleres prácticos

La compañía neerlandesa también participará en el programa científico de SERAM con dos ponentes de referencia. El jueves 21 de mayo, la doctora Lidia Alcalá, radióloga y coordinadora del área abdomen y pelvis en HT Médica participará en la sesión de innovación tecnológica en Radiología Abdominal-RM, con la ponencia "El arte de afinar la RM: PRECISE en abdomen y pelvis", mientras que el doctor Eliseo Vañó, del Hospital Universitario Ntra. Señora del Rosario, analizará la imagen cardíaca con su ponencia "Presente y futuro de la Imagen Cardíaca: el rol del TC Espectral'.

En cuanto a la formación, la compañía organizará tres talleres prácticos:

Cardio-RM (jueves 21, 12:00-13:30), impartido por la Dra. Eloísa Feliu, radióloga en la Seccion de Imagen Cardiotorácica del Hospital General Universitario Dr. Balmis.

Cardio-TC (jueves 21, 13:30-14:45), a cargo del Dr. Antonio Castellaccio, Jefe del Departamento de Radiología Cardiovascular del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario.

TC Espectral (viernes 22, 12:00-14:00), con el Dr. Carmelo Sofía, radiólogo abdominal y pediátrico del Hospital Universitario de Messina (Italia) y la Dra. Elena Canales, radióloga de la Sección de Abdomen, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

"El objetivo de los talleres es acercar a los especialistas aplicaciones clínicas concretas y mostrar cómo nuestras tecnologías pueden ayudar a mejorar la eficiencia, la precisión diagnóstica y la toma de decisiones clínicas", concluye Lapuerta.

Referencias:

[1] El BlueSeal Horizon 3.0T está en desarrollo y no está disponible en ninguna jurisdicción. No está a la venta en EE. UU. No se puede garantizar su disponibilidad futura.

[2] Funcionamiento sin helio. 7 litros de helio se almacenan permanentemente en el circuito criogénico.

[3] Tecnología de reconstrucción que consiste en un primer motor de IA aplicado en el origen de la señal (Adaptive CS-NET) y un segundo motor de IA aplicado en los datos de imágenes complejos sin procesar (Precise Net).

[4] En comparación con la adquisición de imágenes SENSE/C-SENSE de Philips.

[5] En comparación con la adquisición de imágenes SENSE de Philips

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2025 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias

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