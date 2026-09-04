Resonant Clinical Solutions adquiere Creapharm Bioservices

(Información remitida por la empresa firmante)

-Resonant Clinical Solutions amplía sus capacidades de terapias avanzadas y almacenamiento criogénico con la adquisición de Creapharm Bioservices

La expansión de sus servicios especializados en Europa se basa en la oferta global de biobancos de Resonant para dar soporte a programas clínicos complejos, incluidas las terapias celulares y génicas.

LEESBURG, Va., 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Resonant Clinical Solutions, un socio global de soluciones clínicas que presta servicios a organizaciones de ciencias de la vida a lo largo de la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras, anunció hoy la adquisición de Creapharm Bioservices, con sede en Francia, a Myonex, una empresa global de suministro y envasado para ensayos clínicos con operaciones en EE.UU., Francia y Alemania. Esta adquisición amplía las capacidades de biobanco de Resonant en Europa y fortalece su capacidad para respaldar programas clínicos cada vez más complejos, incluidos los ensayos de terapia celular y génica que requieren manipulación y almacenamiento altamente especializados.

Con sede en Bailly-Romainvilliers, Francia, Creapharm Bioservices ofrece servicios especializados de biobanco y almacenamiento criogénico para bioterapéuticos, medicamentos de terapia avanzada (ATMP) y muestras biológicas, incluyendo almacenamiento en nitrógeno líquido hasta -196 °C, congelación mecánica y almacenamiento en frío, almacenamiento de muestras según las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y custodia de muestras para control de calidad según las Buenas Prácticas de Distribución (GDP). Esta adquisición responde a una necesidad creciente, dado que los proyectos clínicos se orientan hacia modalidades cada vez más especializadas. Un estudio publicado por IQVIA en agosto de 2025 reveló que los fármacos que no son de molécula pequeña, incluyendo las modalidades avanzadas, representaron el 46 % de los ensayos clínicos de fase I a III iniciados en 2024, frente al 38 % de cinco años antes.

"Las empresas de ciencias biológicas necesitan cada vez más socios con la experiencia especializada, la infraestructura y el alcance global necesarios para respaldar una mayor parte del ciclo de vida de los ensayos clínicos", afirmó Christophe Berthoux, consejero delegado de Resonant Clinical Solutions. "Creapharm Bioservices fortalece nuestra capacidad para apoyar a los clientes que desarrollan terapias complejas y delicadas, incluidas las terapias celulares y génicas, a la vez que complementa nuestra oferta actual en biobancos, kits y servicios de equipos y auxiliares. En conjunto, estas capacidades impulsan nuestra estrategia para respaldar una mayor parte del proceso clínico a escala global".

Ampliación de las capacidades especializadas en biobancos Creapharm Bioservices ahora forma parte del negocio de biobancos de Resonant, ampliando su presencia global y añadiendo experiencia especializada en almacenamiento criogénico y manejo de materiales biológicos altamente sensibles. Creapharm Bioservices añade capacidades complementarias, entre las que se incluyen:

Almacenamiento criogénico especializado, con temperaturas que oscilan entre -196 °C y -20 °C.

Cadena de custodia desde temperatura ambiente controlada hasta almacenamiento criogénico.

Experiencia en el apoyo a bioterapéuticos y terapias avanzadas.

Infraestructura y capacidades de calidad que cumplen con las normas GMP/GDP.

Manipulación de organismos genéticamente modificados (OGM) de clase 1 y clase 2.

Infraestructura europea adicional y relaciones con clientes.

Experiencia técnica en la manipulación y almacenamiento de materiales biológicos altamente sensibles.

"Creapharm Bioservices refuerza el apoyo especializado que podemos brindar a los clientes que gestionan materiales cada vez más sensibles y programas clínicos complejos", declaró Corey Stone, vicepresidente y director general de Biobancos de Resonant Clinical Solutions. "Nos complace dar la bienvenida al equipo de Creapharm Bioservices y aprovechar sus sólidos conocimientos técnicos y las relaciones con los clientes que han establecido".

"Creapharm Bioservices encaja a la perfección con Resonant", afirmó Greg Lavin, consejero delegado de Myonex. "Su experiencia especializada complementa de forma excelente la oferta global de Biobancos de Resonant. Esta transacción permite a Myonex concentrarse aún más en sus principales fortalezas y en su estrategia futura, y esperamos que el equipo de Creapharm Bioservices siga cosechando éxitos bajo el liderazgo de Resonant".

No se han revelado los términos financieros de la transacción.

Acerca de Resonant Clinical SolutionsResonant Clinical Solutions es un socio global de soluciones clínicas que presta servicios a organizaciones de ciencias de la vida a lo largo de la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras. A través de sus divisiones de biobancos, kits y equipos y accesorios, Resonant ayuda a sus clientes a gestionar la complejidad, reducir el riesgo y respaldar programas clínicos críticos en todo el mundo. Con más de 850 empleados en EE.UU., Reino Unido y Europa, Resonant ha brindado apoyo a más de 2.500 ensayos clínicos, facilitado más de 20.000 envíos a las instalaciones de sus clientes y gestiona más de 100 millones de activos de investigación almacenados. La empresa presta servicios a compañías farmacéuticas y biotecnológicas, organizaciones de investigación por contrato (CRO), organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y laboratorios de diagnóstico y referencia.

La misión de Resonant es empoderar a sus socios con soluciones integrales y globales para la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras, eliminando la complejidad y permitiéndoles centrarse en la ciencia y los pacientes. Para obtener más información, visite resonantclinical.com .

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