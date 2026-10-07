Resonant Clinical Solutions y Haier Biomedical presentan una innovadora centrífuga de sobremesa (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Resonant Clinical Solutions y Haier Biomedical presentan una innovadora centrífuga de sobremesa con refrigerante natural

Una colaboración exclusiva da como resultado una centrífuga refrigerada por hidrocarburos, centrada en el usuario y diseñada específicamente para ensayos clínicos, adelantándose años a los próximos cambios normativos sobre gases fluorados en Europa y Estados Unidos

LEESBURG, Va. y QINGDAO, China, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Resonant Clinical Solutions —un socio global de soluciones clínicas que presta servicios a organizaciones del sector de las ciencias de la vida a lo largo de la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras— y Haier Biomedical —líder de confianza en equipos de laboratorio fiables y sostenibles— han lanzado una innovadora centrífuga de sobremesa que utiliza un refrigerante natural. El modelo LX-60T100R, refrigerado por hidrocarburos, ha sido diseñado específicamente para su uso en ensayos clínicos e incorpora nuevas características que reducen su impacto ambiental y superan las limitaciones que hasta ahora restringían a los equipos de esta categoría. Esta centrífuga rediseñada es el fruto de una colaboración continua entre ambas empresas.

Esta colaboración estratégica combinó la experiencia en ingeniería de Haier Biomedical con los conocimientos de Resonant sobre ensayos clínicos para crear un instrumento moderno centrado en el usuario. Cabe destacar que la centrífuga cumple con la próxima normativa que restringirá aún más el uso de gases fluorados de efecto invernadero (gases F) —utilizados históricamente como refrigerantes en equipos de laboratorio— debido a su elevado potencial de calentamiento global (PCG). La centrífuga, desarrollada conjuntamente, aborda directamente este desafío y está disponible con más de dos años de antelación respecto a los plazos críticos del sector en Europa y Estados Unidos.

El LX-60T100R satisface las exigentes necesidades de los patrocinadores farmacéuticos y de las organizaciones de investigación por contrato (CRO), ayudándoles a prepararse para los próximos cambios normativos y a cumplir sus compromisos corporativos de sostenibilidad ambiental, al tiempo que mejora la seguridad, la fiabilidad y la facilidad de uso.

Entre las características clave del LX-60T100R se incluyen:

Refrigerante de hidrocarburo natural (R290) que reduce considerablemente el impacto ambiental en comparación con los sistemas convencionales de gases fluorados (gases F).

que reduce considerablemente el impacto ambiental en comparación con los sistemas convencionales de gases fluorados (gases F). Preenfriamiento rápido desde temperatura ambiente hasta 4 °C en aproximadamente cinco minutos, lo que reduce los tiempos de espera asociados a las centrífugas refrigeradas convencionales.

desde temperatura ambiente hasta 4 °C en aproximadamente cinco minutos, lo que reduce los tiempos de espera asociados a las centrífugas refrigeradas convencionales. Velocidad y perfil del rotor adaptados a los flujos de trabajo clínicos habituales , compatibles con tubos de extracción de sangre, tubos cónicos de 15 y 50 ml y frascos de hasta 100 ml.

, compatibles con tubos de extracción de sangre, tubos cónicos de 15 y 50 ml y frascos de hasta 100 ml. Pantalla táctil LCD avanzada de 7 pulgadas con control multitáctil (funciona incluso con guantes), calibración y configuración en pantalla, reconocimiento de rotor por RFID, control de acceso de usuarios y capacidad para almacenar más de 1000 programas.

(funciona incluso con guantes), calibración y configuración en pantalla, reconocimiento de rotor por RFID, control de acceso de usuarios y capacidad para almacenar más de 1000 programas. Sistemas integrados de seguridad y fiabilidad : detección de vibraciones y desequilibrio, verificación de nivel, seguimiento y alertas sobre la vida útil del rotor, y un centro de gravedad extremadamente bajo que minimiza las vibraciones.

: detección de vibraciones y desequilibrio, verificación de nivel, seguimiento y alertas sobre la vida útil del rotor, y un centro de gravedad extremadamente bajo que minimiza las vibraciones. Funcionamiento silencioso y adecuado para el laboratorio (niveles de ruido desde 52 dB(A) con rotores de ángulo fijo), ideal para entornos de laboratorio compartidos y procesos de larga duración.

para el laboratorio (niveles de ruido desde 52 dB(A) con rotores de ángulo fijo), ideal para entornos de laboratorio compartidos y procesos de larga duración. Peso aproximado de 46 kg ; cabe en una mesa de laboratorio estándar sin necesidad de anclajes especiales al suelo, superficies reforzadas ni espacios dedicados.

; cabe en una mesa de laboratorio estándar sin necesidad de anclajes especiales al suelo, superficies reforzadas ni espacios dedicados. Reduce significativamente el potencial de calentamiento global (GWP) del refrigerante —pasando de más de 1400 en los sistemas convencionales de gases fluorados a aproximadamente 3*— sin comprometer el rendimiento de refrigeración.

Christophe Berthoux, consejero delegado de Resonant Clinical Solutions, declaró: "Estamos totalmente volcados en ofrecer soluciones de primer nivel centradas en el cliente, que respalden el ciclo de vida completo de programas complejos de ensayos clínicos. Nuestra colaboración con Haier Biomedical en esta centrífuga rediseñada, que utiliza refrigerantes naturales, ha sido fundamental para ofrecer una tecnología innovadora y con respaldo global que cumple con la normativa sobre gases fluorados y con la demanda del mercado, adelantándose años a los plazos obligatorios. Gracias a este instrumento líder en el sector, los flujos de trabajo de centrifugación en ensayos clínicos serán más sencillos, flexibles y sostenibles desde el punto de vista medioambiental".

Gang Liu, codirector ejecutivo de Haier Biomedical, añadió: "Nuestra capacidad para transformar un concepto en un producto innovador en un plazo tan breve demuestra realmente nuestro compromiso de apoyar a nuestros clientes. Seguirán surgiendo nuevos desafíos en el sector biomédico, y mantenemos nuestra dedicación a colaborar con los científicos para desarrollar soluciones novedosas que impulsen el avance acelerado de la industria. En este caso, la colaboración con Resonant dio lugar a una centrífuga moderna, fácil de usar y que cumple con la normativa, la cual optimiza considerablemente los flujos de trabajo a la vez que reduce el uso de gases de efecto invernadero nocivos".

Los patrocinadores de ensayos clínicos y las CRO pueden comprar o alquilar la centrífuga refrigerada LX-60T100R exclusivamente a través de Resonant** hasta noviembre de 2027. El modelo de 220–240 V CA y 50/60 Hz ya está disponible para su compra o alquiler, mientras que el modelo de 110 V CA y 50/60 Hz se lanzará en el primer trimestre de 2027. Puede obtener más información en resonantclinical.com/products/centrifuges.

* El GWP mide el impacto climático de un gas en relación con el CO₂, cuyo GWP es 1. Por tanto, un GWP de 1.000 implica un impacto de calentamiento aproximadamente 1.000 veces mayor que el del CO₂, mientras que un GWP de 3 conlleva un impacto unas tres veces mayor.** El acuerdo de exclusividad abarca el mercado de ensayos clínicos a nivel mundial, excluyendo a China.

Acerca de Resonant Clinical SolutionsResonant Clinical Solutions es un socio global de soluciones clínicas que presta servicios a organizaciones del sector de las ciencias de la vida en toda la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras. A través de sus divisiones de biorrepositorio, preparación de kits y equipos y materiales auxiliares, Resonant ayuda a sus clientes a gestionar la complejidad, reducir riesgos y respaldar programas clínicos críticos en todo el mundo. Con una plantilla de más de 850 empleados en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, Resonant gestiona el almacenamiento de más de 100 millones de activos de investigación; asimismo, ha prestado apoyo a más de 2.500 ensayos clínicos y ha facilitado más de 20.000 envíos a las instalaciones de sus clientes. La empresa atiende a compañías farmacéuticas y biotecnológicas, organizaciones de investigación por contrato (CRO), organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y laboratorios de diagnóstico y referencia.

La misión de Resonant es capacitar a sus socios mediante soluciones integrales y globales para la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras, eliminando la complejidad y permitiéndoles centrarse en la ciencia y en los pacientes. Para obtener más información, visite resonantclinical.com.

Acerca de Haier BiomedicalHaier Biomedical es una empresa global de ciencias de la vida y tecnología médica que desarrolla soluciones inteligentes, conectadas y sostenibles para la atención sanitaria, la investigación y la salud pública. Fundada en 2005 y cotizada en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái, la compañía opera en más de 160 países y regiones a través de una red global que abarca investigación, experiencia de usuario, marketing, logística, formación técnica y más de 800 socios de distribución. Desde biobancos y laboratorios inteligentes hasta farmacia, gestión de sangre y salud pública, Haier Biomedical combina la innovación tecnológica con una estrecha colaboración con clientes, socios y usuarios finales. Esta combinación de capacidades globales y conocimiento de los mercados locales permite a la empresa transformar las necesidades del mundo real en soluciones prácticas que mejoran la eficiencia, la resiliencia y los resultados en los ecosistemas de las ciencias de la vida y la atención sanitaria.

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