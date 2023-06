EL RESTAURANTE NEOYORQUINO TATIANA DEL CHEF KWAME ONWUACHI ES NOMBRADO RESY ONE TO WATCH 2023 POR THE WORLD'S 50 BEST RE

The World’s 50 Best Restaurants announces New York’s Tatiana, from chef-owner Kwame Onwuachi, as the recipient of the Resy One To Watch Award 2023

LONDRES, 25 de mayo de 2023/PRNewswire/ -- El restaurante neoyorquino Tatiana, del chef Kwame Onwuachi, ha sido nombrado ganador del premio Resy One To Watch de The World's 50 Best Restaurants, noticia que fue revelada por la organización 50 Best en una cena de celebración realizada anoche en Tatiana. El galardón reconoce la labor de un restaurante emergente que está causando sensación en el panorama gastronómico y es merecedor de reconocimiento internacional.

El restaurante abrió sus puertas hace sólo seis meses, en noviembre de 2022, en el prestigioso Lincoln Center del Upper West Side de Manhattan. Bautizado con el nombre de la hermana de Onwuachi, Tatiana celebra la educación neoyorquina del chef junto con su herencia como parte de la diáspora africana. Su ingenioso menú incluye platos como pan de maíz y bacalao, con bacalao jerk ahumado, soubise de suero de leche e hinojo, o rabo de toro estofado con arroz y guisantes, zanahoria Pulgarcita y calabaza chayote.

Nacido en el Bronx, con raíces en Nigeria, Nueva Orleans y el Caribe, Onwuachi se inició en la cocina gracias a su madre. Tras formarse en el Culinary Institute of America de Nueva York, trabajó en algunos de los restaurantes más famosos del mundo, como Eleven Madison Park y Per Se. Su impresionante currículum le llevó a abrir cinco restaurantes antes de los 30 años, entre ellos el elogiado Kith/Kin en Washington, D.C., así como a participar como juez en la temporada 18 de Top Chef, tras haber debutado como concursante en el programa unos años antes.

William Drew, director de contenidos de The World's 50 Best Restaurants, afirma: "Tatiana es ya uno de los restaurantes de moda de la escena culinaria neoyorquina seis meses después de su apertura, por lo que este premio no podría ser más merecido. El chef Kwame y su equipo son pioneros en ofrecer una experiencia gastronómica sobresaliente, poniendo la cocina caribeña, africana y afroamericana en el merecido punto de mira".

Onwuachi afirma: "Quiero dar las gracias ante todo a mi equipo y a mi sistema de apoyo, nada de esto sería posible sin vosotros. Estoy emocionado, honrado y agradecido de ser reconocido en un escenario mundial".

El ganador del premio Resy One To Watch se desvela antes de la ceremonia de entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants 2023, que se celebrará el martes 20 de junio en Valencia.

