El restaurante S'Hort Casino Mallorca ganador del TaPalma de Oro 2026 - TaPalma

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de noviembre de 2026

TaPalma Mallorca-2026, concurso y ruta de tapas, ya tiene ganadores. El triunfador de la presente edición ha sido el restaurante S'Hort - Casino Mallorca con el chef Miguel Ángel Mejías a la cabeza, que se lleva el título de TaPalma de Oro 2026 con su creación Capritx.

En la modalidad de Tapa TaPalma, el vencedor de la plata ha sido el restaurante Morralla, con el chef Kike Erazo, que ha presentado al jurado Ànima de Costa. Finalmente, el bronce ha sido para el restaurante Bankai Santa Catalina, con el chef Raúl Ballesteros, que ha presentado la tapa Kraken.

En la categoría de Tapa Sobrassada de Mallorca IGP, el restaurante Morralla, con el chef Kike Erazo, ha conseguido el oro gracias a Puro de la Terra. La plata en esta modalidad se la ha llevado el restaurante Chez Camille BBQ, del chef Alexander Pincay, con MaxiBo. En tercer lugar, el bronce ha recaído en el restaurante S'Hort Casino Mallorca y el chef Miguel Ángel Mejías por su creación Mossada.

También se han entregado dos accésits. El de la mejor tapa maridada con San Miguel ha sido para el restaurante Racó por su tapa La Filo-Balear, de la chef Lorena Restrepo. Por su parte, el accésit a la mejor tapa elaborada con producto local, patrocinado por Eroski, ha recaído en el restaurante Morralla, por su creación Puro de la Terra del chef Kike Erazo.

Así, un total de 18 tapas, diez en cada categoría, han competido en el Concurso de TaPalma Mallorca-2026. El evento, organizado por AgenciaCom y Restauración Mallorca Caeb, y patrocinado por el Ayuntamiento de Palma, PalmaActiva, el Consell de Mallorca, la Fundació Turisme Responsable de Mallorca y Trasmed, entre otros patrocinadores y colaboradores, tiene como objetivo dinamizar la ciudad durante unos días gracias al sector de la restauración y posicionar Mallorca, y muy concretamente su capital, como punto neurálgico de la gastronomía española.

Beatriz Díez, directora de AgenciaCom, y Fernando Sansó, una de las caras más conocidas de Canal 4 TV, han sido los encargados de conducir el evento en el Auditori Illes Balears del Palau de Congressos de Palma, que ha sido retransmitido en directo por Canal 4, la cadena privada de referencia con más de 40 años de experiencia en Mallorca.

Dos categorías para coronar a los ganadores de TaPalma Mallorca-2026

TaPalma Mallorca – 2026 ha comenzado con el certamen de la Tapa Sobrassada de Mallorca IGP, en el que han participado, por este orden, los chefs de S’Hort - Casino Mallorca, Buscando el Norte, Racó, Morralla, Mesón Teresa, Chez Camille BBQ, Bankai Santa Catalina, Manso Bar & Café y Mundano Cenador.

A continuación, se ha celebrado el concurso de Tapa TaPalma, con la participación, por este orden, de La Mona Vermutería; Restaurante Terra; Racó; La Taberna de Rafa; Buscando el Norte; Morralla; Mundano Cenador; S’Hort - Casino Mallorca; Bankai y Chez Camille BBQ.

El jurado del Concurso TaPalma Mallorca-2026 ha estado presidido por Igor Rodríguez, chef del restaurante El Bandarra. La gala de entrega de premios se ha celebrado en el Auditori Illes Balears una vez finalizado el concurso y ha reunido a cerca de 2000 asistentes.

Todas las tapas participantes en TaPalma Mallorca-2026 podrán degustarse en la ruta que empezó este miércoles 4 de noviembre y se prolongará hasta el domingo 8 de noviembre.

Rura TaPalma Mallorca - 2026

TaPalma Mallorca-2026 contará con 41 restaurantes participantes, que son Atípic Cafè, Bankai Santa Catalina, Bar At. Baleares, Bar Jose's 2, Bar Pigalle, Beatnik, Bellaombra, Bendito Gusto, Born 8, Buscando el Norte, Cafetería Jose's, Can Frasquet, Chez Camille BBQ, Cosmopolis, Diecisiete Grados y D'Presión.

También forman parte de la ruta El Bandarra, El Perrito Sa Feixina, Finca14, La Barra de Bendita, La Despensa del Barón, La Fonda, La Mona Vermutería, La Nueva Cruz Blanca, La Previa Palma, Central, La Rosa Vermutería, La Taberna de Rafa, Mamá Xelo, Manataco, Manso Bar&Café, Mesón Teresa, Morralla y Mundano Cenador. Completan la relación Pizza Piola, Racó, Restaurante Terra, S'Hort - Casino Mallorca, Simbad, Tinto y Vinito Vermutería & Wine Bar.

Los participantes se pueden consultar en la web oficial de TaPalma Mallorca - 2026 y en la App de TaPalma.

Patrocinadores y colaboradores de TaPalma Mallorca - 2026

TaPalma Mallorca-2026 está organizado por AgenciaCom y Restauración Mallorca Caeb y cuenta con el apoyo institucional del Ajuntament de Palma, a través de PalmaActiva, la Fundació Turisme Responsable de Mallorca y Palma Capital Gastronómica de las Islas del Mediterráneo 2026. Trasmed es el patrocinador oficial del evento, que también cuenta con el patrocinio de Palau de Congressos de Palma, San Miguel, Sobrassada de Mallorca, Zine, Café Rico, Eroski, My Uniform y BYD Quadis Dream.

Colaboran Coca-Cola, José Luis Ferrer, Ascaib, Ehib, Fundació "la Caixa", Afedeco, Pimeco, Aico, Marketing Comline, Taste, Agromallorca y Barra Lliure. Los medios oficiales son Canal 4, Cope, Última Hora, Economía de Mallorca y Fires i Festes.

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