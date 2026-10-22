Un restaurante de Torrent triunfa con sus premios gastronómicos y sortea un Porsche por 9€ - RESTAURANTE LOS ABETOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 22 de octubre de 2026.- Los Abetos presenta la séptima edición del sorteo navideño, con 52 premios para un único ganador.

EL CESTÓN DE LOS ABETOS

El Cestón de los Abetos arranca un año más en Torrent con su séptima edición, consolidándose como una de las iniciativas navideñas más esperadas de la localidad. Organizado por Restaurante Los Abetos, el sorteo reúne este año 52 premios para un único ganador, con una cesta cuyo valor se sitúa en casi 300.000 euros.

LOS PREMIOS DEL CESTÓN

Entre los principales premios de esta edición se encuentran un Porsche Macan, una autocaravana Sunlight, una BMW F900 GS Adventure y lingotes de oro valorados en más de 45.000 euros. A ellos se suman experiencias como un viaje a Japón y otro a Disneyland, además de una amplia selección de tecnología, productos para el hogar, artículos deportivos, productos gourmet y otros regalos. Los premios incluyen los impuestos y las matriculaciones pagadas.

GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN

El mejor bocadillo de la Comunidad Valenciana El restaurante Los Abetos vuelve a apostar por una fórmula que combina gastronomía, tradición y grandes premios. Ha ganado el premio Cacau d’Or al mejor bocadillo de la Comunidad Valenciana y, además, el premio al mejor Cremaet creativo del mundo.

CÓMO PARTICIPAR

Las papeletas tienen un precio de 9 euros y se pueden comprar a través de la página web oficial elcestondelosabetos.es. Además se puede pagar por Bizum o directamente en Restaurante Los Abetos, situado en Torrent. El ganador se conocerá el 22 de diciembre de 2026, coincidiendo con el Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional. El número ganador del Cestón será el que corresponda al primer premio, conocido como El Gordo.

SIETE AÑOS DE TRADICIÓN

El Cestón de los Abetos comenzó hace siete años como una iniciativa de la familia de Restaurante Los Abetos y ha ido creciendo cada año. En las últimas ediciones, los premios han llegado a distintas familias de España, con ganadores en Catarroja (Valencia), Bétera, Murcia, Badalona y Cuenca, entre otros.

52 PREMIOS · UN ÚNICO GANADOR | Participaciones por 9 € | Sorteo: 22 de diciembre de 2026 www.elcestondelosabetos.es

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