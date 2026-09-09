Los restaurantes MUNA y ZUARA harán un menú exclusivo en `Diálogos sobre Japón - REATURANTE MUNA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de septiembre de 2026.-

El próximo 22 de septiembre llega `Diálogos sobre Japón, donde los chefs David Arauz (Rte. Zuara - Madrid) y Samuel Naveira (Rte. MUNA* - Ponferrada) unen sus cocinas para expresar sus visiones de la cocina japonesa. Será en el Restaurante Zuara, en formato Omakase y en dos sesiones 14:00 y 21:00 h.

David Arauz es uno de los Itamae más reconocidos y pioneros de la cocina japonesa contemporánea en España. Fue jefe de cocina y director creativo en algunos de los grandes templos nipones de España, Suntory, Kabuki y Kazan.

Sus más de 24 años de trayectoria culinaria, veinte de ellos dedicados en exclusiva a la gastronomía japonesa, le hacen ser reconocido por su precisión milimétrica en el tratamiento del arroz, el control de las temperaturas del pescado y sus propuestas en formato omakase. Consiguió su primera estrella en 99 KŌ Sushi Bar (Madrid) en 2019 y, posteriormente la recibió nuevamente en su proyecto personal, Zuara Sushi.

Después se su ubicación en la calle Pensamiento, Zuara ocupa ahora un espacio de diseño dentro del hotel de lujo Hyatt Regency Hesperia Madrid (Paseo de la Castellana) que cuenta con dos zonas diferenciadas, manteniendo su exclusiva barra omakase en forma de "U" para solo 12 comensales, donde el chef cocina directamente frente al cliente. A su lado su socio Álvaro Prieto, uno de los más reputados sumilleres del país que dirige la sala y la bodega.

Samuel Naveira nació en Ponferrada, es chef y propietario del restaurante MU.NA. Se formó profesionalmente en restaurantes de renombre en España y Francia, entre ellos Cocinandos* (León), El Ermitaño* (Benavente), La Candela Resto* (Madrid), Kena (Madrid), Kori (Saint Tropez), Sergi Arola**, Álbora* y A'barra* (Madrid). Fue finalista del premio Revelación Chef Madrid Fusión 2020, ha sido considerado uno de los jóvenes con más talento de la gastronomía española (periódico The Guardian) y nombrado uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía por el Basque Culinary Center.

Estrella MICHELIN desde 2020, Sol Repsol desde 2021. Su restaurante ha sido galardonado como Mejor Restaurante de la provincia de León 2021 (Academia Leonesa de Gastronomía), nombrado Mejor Chef de Castilla - León 2022, fue Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión 2023, quinto Mejor Restaurante de España en los Travellers' Choice Awards de TripAdvisor en la última edición 2025. Su restaurante MU.NA es el único restaurante español incluido en la Guía MICHELIN España 2025 como fusión japonesa contemporánea. Samuel Naveira es uno de los pocos chefs presentes en el VIP Village de Moto GP de Europa. Sus viajes cocinando con figuras internacionales de la cocina en todo el mundo le permiten ampliar sus horizontes y capacidades, su último gran viaje le ha llevado a Lima para cocinar con el muy reconocido chef Jaime Pesaque (Rte. Mayta).

El menú `Diálogos sobre Japón estará acompañado de cinco vinos de Bodegas Gancedo. 250 € por persona. Reservas.

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