Resultados de la encuesta de consumidores de Companjon

- La encuesta de consumidores de Companjon revela el creciente deseo de contar con seguros integrados totalmente digitalizados, más flexibles y que se activen por eventos

La empresa tecnológica con sede en Irlanda, especializada en ofrecer experiencias totalmente digitales de seguros integrados, realizó su tercera encuesta exhaustiva en la UE y el Reino Unido. Entre los deseos más importantes se encuentran el seguro de viaje, la cancelación flexible y el seguro contra retrasos.

DUBLÍN, 22 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Companjon, empresa tecnológica líder en Europa especializada en seguros integrados, ha anunciado hoy los resultados de su encuesta del cuarto trimestre de 2021 sobre los comportamientos y demandas de los consumidores hacia los servicios de viajes, transporte, venta de entradas y eventos, banca y fintech.

Como parte de una serie en curso, 'Embedded Insurance I A Proven Consumer Desire And Business Growth Enabler' es la tercera encuesta exhaustiva de la empresa que reúne información sobre las actitudes de los consumidores hacia los proveedores y las perspectivas futuras. En colaboración con la empresa líder mundial en datos e información, Dynata, la encuesta incluye una amplia muestra de más de 5.000 personas de los principales mercados, como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.

No es de extrañar que los consumidores se sientan más atraídos por las experiencias digitales y los pagos inmediatos cuando se trata de seguros: la tramitación automatizada de siniestros y los reembolsos instantáneos fueron las principales razones para que los consumidores optaran por este tipo de seguros en todos los sectores. Para muchos, la combinación de una experiencia digital con una cobertura de seguro activada por un evento nunca ha sido más factible. Los millennials (69%) y la generación z (68%) son las generaciones que más declaran que comprarían este tipo de seguro moderno, aunque la generación X (64%) y los boomers (58%) siguen estando abiertos a ello.

La innovación y la digitalización en los seguros atraen más a los consumidores, ya que los datos muestran que los consumidores no se sienten convencidos de adquirir un seguro tradicional no digital, ya que casi el 30% no lo consideraría en el futuro, y una cuarta parte de ellos son personas con ingresos altos.

Otros datos que las empresas digitales deben tener en cuenta:

Los proveedores pueden aumentar la adquisición y la satisfacción ofreciendo ofertas de seguros integrados hiperrelevantes, ya que la mayoría de los consumidores están dispuestos a cambiar de proveedor por ofertas como el seguro de retraso y la cancelación flexible.

Las ofertas digitales de seguros integrados pueden crear importantes oportunidades de ingresos para las empresas online, ya que los consumidores pagarán entre un 5 y un 15% más por la calidad del servicio y la flexibilidad.

Si la cancelación flexible con reclamaciones automatizadas no está disponible para los consumidores de todos los sectores, corren el riesgo de perderlos, ya que hasta el 68% cambiaría de proveedor por esta oferta.

Las Fintech y los neobancos tienen la oportunidad de atraer y satisfacer a nuevos clientes ofreciendo la Cancelación Flexible. El 59% dijo que estaría dispuesto a cambiar de proveedor bancario si se le ofreciera esta posibilidad.

Las Fintech y los neobancos pueden aprovechar la incorporación de una solución activada por eventos, como el ciberseguro o la protección de la pantalla del teléfono, en sus ofertas.

Los resultados también señalan que los consumidores de 2021 están menos preocupados por garantizar que se cumplan los requisitos de la COVID en comparación con el informe de 2020, Rising Expectation for Add-on Insurance.

"Seguimos observando un mayor deseo de flexibilidad en la cancelación, transparencia cuando se trata de seguros y un llamamiento hacia una experiencia digital de siniestros, dijo el consejero delegado de Companjon, Matthias Naumann.

"Aunque las generaciones más jóvenes prefieren naturalmente los seguros digitales integrados, también vemos que la generación X y los boomers optan por ellos debido a la automatización de las reclamaciones, los pagos inmediatos y el hecho de que los riesgos no tradicionales están cubiertos. Los negocios online deben considerar la incorporación de seguros digitales flexibles en sus plataformas y en el recorrido de los clientes para satisfacer sus necesidades y deseos y ofrecerles la mejor experiencia posible a medida que nos acercamos a 2022", dijo el consejero delegado de Companjon, Matthias Naumann.

