COMUNICADO: Los resultados financieros de Apicorp 2019 demuestran un fuerte impulso de crecimiento (1)

El balance general creció un 5,7% hasta los 7.350 millones de dólares y los ingresos recurrentes netos aumentaron en un 17% entre2018 y 2019, de 96 millones de dólares a 112 millones de dólares. Los datos fueron actualizados por Moody's en octubre de 2019 a 'Aa2' con una perspectiva estable. Además, se ha aprobado la estrategia quinquenal para alinearse con la evolución del panorama energético

La Corporación Árabe de Inversiones Petroleras (APICORP), una institución financiera multilateral de desarrollo, ha revelado hoy sus resultados financieros para el año que termina en 2019. Basándose en el rendimiento récord alcanzado en 2018, APICORP ha publicado unos resultados sólidos que incluyen un aumento del 17% de los ingresos recurrentes netos, hasta los 112 millones de dólares, frente a los 96 millones de dólares (sin contar los elementos no recurrentes) a finales de 2018.



La fuerte rentabilidad de APICORP en 2019 fue impulsada por la Banca Corporativa y la Tesorería, cuyos ingresos brutos se incrementaron en un 32% y un 24% Y-O-Y hasta alcanzar los 201 millones y 80 millones de dólares, respectivamente.



El crecimiento del balance de la Corporación se mantuvo fuerte y resistente en 2019, con un aumento del 5,7% de 6.950 millones de dólares a 7.350 millones de dólares del año anterior. Cabe destacar que el apalancamiento (ratio de deuda sobre capital) se mantuvo bajo control, alcanzando el 2,13 en diciembre de 2019 en comparación con el 2,07 del mismo período del año anterior, y la adecuación del capital mejoró ligeramente, pasando del 29,34% en 2018 al 29,6% en 2019.



En octubre de 2019, la calificación crediticia general de APICORP fue mejorada por Moody's a 'Aa2' con una perspectiva estable de 'Aa3'. Este logro se debió en gran parte a la mejora constante del perfil de liquidez y financiación de APICORP, a la alta calidad de los activos, al fuerte rendimiento de los mismos y al moderado apalancamiento, entre otros factores. Esto hace que APICORP sea la única institución financiera en la región MENA con una calificación de 'Aa2'.



Al comentar los resultados de APICORP, el Dr. Aabed bin Abdulla Al-Saadoun, Presidente de la Junta Directiva, dijo: "A medida que el mundo entra en un período de incertidumbre económica sin precedentes, me tranquiliza el hecho de que hemos cerrado el año pasado con una nota fuerte. Nuestras líneas de negocio mostraron una resistencia excepcional gracias a las difíciles condiciones de mercado que presentan los acontecimientos geopolíticos, financieros e industriales en 2019. El aumento de los ingresos netos recurrentes en un 17% y la mejora de la calificación crediticia de Moody's son ambos hitos significativos que son un testimonio de los sólidos fundamentos de APICORP. Esto nos da la confianza para seguir apoyando al sector energético del mundo árabe en una época en la que los proyectos sostenibles e impulsados por el impacto nunca han sido tan necesarios".



El Dr. Ahmed Ali Attiga, Director Ejecutivo de APICORP, dijo: "Estamos extremadamente orgullosos de otro año exitoso para APICORP mientras continuamos navegando en un panorama energético de rápida evolución. El crecimiento de nuestro balance hasta los 7.350 millones de dólares en 2019 prepara el camino para que APICORP continúe una trayectoria ascendente, a pesar de las limitaciones que la actual crisis del coronavirus plantea a todos los sectores de la economía mundial. Sin embargo, creo que la labor que hemos realizado para diversificar nuestra cartera en términos de sectores y geografía, así como nuestra amplia base de inversores, junto con nuestra sólida posición financiera, nos servirá bien en los próximos años y nos permitirá hacer frente a los desafíos actuales".



"Cuando el mundo comience a recuperarse del doble impacto de la pandemia de coronavirus y de las fluctuaciones del precio del petróleo, lo más probable es que veamos cambios en la región", añadió el Dr. Attiga. "Como socio financiero de confianza del sector energético regional, estamos bien posicionados para apoyar las inversiones sostenibles, y las entidades, que pueden acelerar tanto la recuperación económica como la transición a un bajo nivel de emisiones de carbono. De cara al futuro, creemos que habrá un mayor papel para los organismos multilaterales como APICORP, sirviendo en una capacidad anticíclica para revitalizar las economías de la región. Para ello, seguimos comprometidos a desempeñar un fuerte papel de desarrollo, en particular mediante el aprovechamiento de nuestras asociaciones en la industria".



Una nueva estrategia corporativa de 5 años

En 2019, APICORP finalizó su estrategia corporativa 2020-2024 para alinearse con la evolución del panorama energético. La estrategia se sustenta en un modelo más integrado y ágil, con la sostenibilidad incorporada en todos los aspectos de las operaciones. La estrategia corporativa para los próximos cinco años coloca a APICORP en el centro de la oferta integral a un conjunto diverso de clientes, posibilitada por las asociaciones y la innovación para servir mejor a las industrias petroleras y al sector energético de la región MENA.



Puntos destacados de la línea de negocios



Banca Corporativa

Los activos de la Banca Corporativa de APICORP aumentaron en un 5% interanual hasta alcanzar los 3.690 millones de dólares, al tiempo que se diversificó la exposición de la cartera, tanto geográfica como sectorialmente, y se mantuvo una cartera de préstamos de alta calidad. Además, la Banca Corporativa registró 1.400 millones de dólares en compromisos, manteniendo así las perspectivas de rentabilidad de APICORP no sólo en 2019, sino también en años futuros. En términos de ingresos, Banca Corporativa tuvo un año récord, alcanzando los 121 millones de dólares en ingresos netos de Libor y deterioros en comparación con los 90 millones de dólares en 2018. Los ingresos por comisiones siguieron siendo prometedores, incluso en un entorno competitivo, donde aumentaron un 23% interanual. Cabe destacar que el índice de mora bruta se mantuvo muy bajo, en un 0,38%, debido a las sólidas relaciones con los socios de APICORP y al apoyo de los países miembros.



La APICORP siguió evolucionando sus ofertas con más énfasis en los proyectos dirigidos por el sector privado, principalmente en el sector de los servicios públicos y la financiación del comercio, para complementar su fuerza en los proyectos patrocinados por el gobierno.



De conformidad con su compromiso de aplicar los principios del ESG a toda la financiación de proyectos, la APICORP siguió centrándose cada vez más en proyectos inocuos para el medio ambiente, en los que su presencia en el sector de las energías renovables se vio reforzada por el apoyo que prestó a varios licitadores de asociaciones público-privadas en materia de energías renovables en la región, así como por un proyecto de energía fotovoltaica en tejados y el compromiso de una empresa saudita del sector privado que se está ampliando para convertirse en un parque eólico en el extranjero con asociados del sector privado.



Inversiones

APICORP continuó su prudente estrategia de invertir junto con socios inversionistas de ideas afines en empresas de calidad con equipos de gestión fuertes y un sólido potencial de crecimiento, centrándose en la realización de inversiones en los países miembros y en la región más amplia de MENA, así como en la diversificación en oportunidades fuera de la región que ofrezcan perspectivas excepcionales de rentabilidad y valor añadido al sector energético. La base del enfoque de inversión de APICORP es adoptar una perspectiva a largo plazo en la extracción de valor de sus empresas participadas.



En 2019, APICORP hizo su primera inversión directa de capital en Kuwait en una empresa líder en servicios e instalaciones de petróleo y gas con una presencia mundial. También invirtió en una plataforma de servicios de perforación de pozos especializada en el Reino Unido que sirve al mercado de servicios de yacimientos petrolíferos. A finales de año, la cartera total de acciones gestionadas superaba los 1.000 millones de dólares en 19 inversiones directas y 3 indirectas. Para 2020, APICORP se ha comprometido a desempeñar un fuerte papel de desarrollo mediante la asociación con los principales actores del sector energético regional y mundial, especialmente a la luz de las incertidumbres creadas por la pandemia del coronavirus.



Tesoro y mercados de capital

La Tesorería y los mercados de capital de APICORP siguieron reforzando el perfil de liquidez de la Corporación trabajando para asegurar el mantenimiento de altos índices de liquidez, junto con el reequilibrio de la cartera de la tesorería hacia valores de renta fija de alto grado. Esto, sumado a la mejor diversificación geográfica y sectorial de la cartera de tesorería, así como a una saludable posición de desajuste de vencimientos, fueron fundamentales para garantizar la solidez y resistencia de la situación financiera de APICORP.



En cuanto al pasivo, a pesar de la volatilidad del mercado, APICORP reiteró su compromiso con el crecimiento sostenible mediante un esfuerzo concertado para dar prioridad a la diversificación de la base de financiación de APICORP. Esto resultó en la exitosa expansión del perfil de inversionistas para incluir jugadores fuera del GCC. En particular, las emisiones del mercado de capital de deuda de APICORP registraron un aumento de los inversores de Asia y los Estados Unidos. Esto se manifestó a través de ocho transacciones en el transcurso del año, incluidos dos Bonos de Formosa por valor de 300 millones de dólares y 325 millones de dólares emitidos en marzo y noviembre, respectivamente, junto con varias transacciones bilaterales con instituciones financieras europeas y asiáticas.



Aunque se trata de momentos sin precedentes debido al impacto del novedoso coronavirus en todos los sectores y en los futuros proyectos petroleros y energéticos, APICORP sigue comprometida con el apoyo al desarrollo y la sostenibilidad de sus países miembros y de la región de Oriente Medio y África del Norte en general, en medio de un panorama energético en constante evolución.



Para los resultados financieros completos de 2019: bit.ly/2yYRHQi



Para un resumen de los resultados financieros de 2019: bit.ly/3b6XyRR



Acerca de APICORP

La Corporación Árabe de Inversiones Petroleras (APICORP) es una institución financiera multilateral de desarrollo establecida en 1975 por un tratado internacional entre los diez países árabes exportadores de petróleo. Su objetivo es apoyar y fomentar el desarrollo del sector energético y las industrias petroleras del mundo árabe. La APICORP realiza inversiones de capital y proporciona financiación de proyectos, financiación del comercio, asesoramiento e investigación. APICORP está calificado como "Aa2" con perspectiva estable por Moody's y su sede está en Dammam, Reino de Arabia Saudita.



Puede obtenerse más información en: www.apicorp.org



Para más información:



Hassan Al-Jundi



APICORP



Móvil: +966 55 8012942



Correo electrónico: haljundi@apicorp.org



Zeeshan Masud Daniel Chinoy



Weber Shandwick Weber Shandwick



Móvil: +971 55 918 6751 Móvil: +971 50 255 3402



Correo electrónico: zmasud@webershandwick.com Correo electrónico: dchinoy@webershandwick.com







Contacto

Nombre contacto: Hassan Al-Jundi

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: +966 55 8012942





Imágenes

https://bit.ly/3baALVf

https://bit.ly/2ycWZHA

https://bit.ly/2Kcj9Mx