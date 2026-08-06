Resultados financieros de METLEN del primer semestre de 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

METLEN logra resultados récord en el primer semestre en todos los indicadores financieros clave (incluidos ingresos, EBITDA, beneficio neto y flujo de caja operativo)

ATENAS y LONDRES, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (LSE: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Athens: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) ha dado hoy a conocer sus resultados financieros del primer semestre de 2026.

Los ingresos ascendieron a 3.987 millones de euros , lo que representa un aumento del 11% con respecto a los 3.608 millones de euros del primer semestre de 2025, reflejando el fuerte impulso de crecimiento en los sectores de Energía e Infraestructura y Concesiones.

, lo que representa un aumento del 11% con respecto a los 3.608 millones de euros del primer semestre de 2025, reflejando el fuerte impulso de crecimiento en los sectores de Energía e Infraestructura y Concesiones. El EBITDA * alcanzó un nivel récord en el primer semestre de 550 millones de euros , en comparación con los 445 millones de euros del primer semestre de 2025, lo que refleja un sólido desempeño en todos los sectores de negocio.

* alcanzó un nivel récord en el primer semestre de , en comparación con los 445 millones de euros del primer semestre de 2025, lo que refleja un sólido desempeño en todos los sectores de negocio. El beneficio neto después de participaciones minoritarias fue de 3,13 millones de euros , frente a los 254 millones de euros del primer semestre de 2025. El beneficio por acción correspondiente se situó en 2,18 euros , frente a los 1,81 euros del mismo periodo de 2025.

, frente a los 254 millones de euros del primer semestre de 2025. El correspondiente se situó en , frente a los 1,81 euros del mismo periodo de 2025. La compañía reafirma tanto su previsión de EBITDA para 2026 de entre 1.000 y 1.150 millones de euros como su objetivo de EBITDA a medio plazo de entre 1.920 y 2.080 millones de euros, lo que confirma que METLEN ha vuelto a su trayectoria de crecimiento a medio plazo.

El sólido flujo de caja operativo redujo la deuda neta ajustada** en 728 millones de euros, lo que hizo que el apalancamiento neto** bajara de 3,1x a 1,7x en el ejercicio fiscal 2025, lo que refleja la solidez del modelo de rotación de activos de METLEN, la asignación disciplinada de capital y la fuerte generación de efectivo.

Reduciendo el endeudamiento y cumpliendo los objetivos: METLEN sigue avanzando según lo previsto, con todas las iniciativas estratégicas progresando según lo programado y dentro del presupuesto.

La firma del primer acuerdo de compra de galio con una empresa tecnológica estadounidense líder, que cubre el 25% de la producción total, representa un hito significativo que reduce el riesgo tanto de la expansión de la planta de alúmina como de la primera iniciativa de producción de galio.

con una empresa tecnológica estadounidense líder, que cubre el 25% de la producción total, representa un hito significativo que reduce el riesgo tanto de la expansión de la planta de alúmina como de la primera iniciativa de producción de galio. Durante este periodo, METLEN puso en marcha con éxito y ahora opera aproximadamente 0,4 GW de proyectos de almacenamiento de energía (BESS) en Grecia e Italia, al tiempo que impulsó otros 1,6 GW en el sur y sureste de Europa.

(BESS) en Grecia e Italia, al tiempo que impulsó en el sur y sureste de Europa. Durante este período, METLEN se puso en marcha con éxito y ahora opera aproximadamente 0,4 GW de proyectos de almacenamiento de energía (BESS) en Grecia e Italia, al tiempo que impulsó otros 1,6 GW en el sur y sureste de Europa.

* Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización**Deuda neta y ratio de apalancamiento: se informan sobre una base ajustada, excluyendo la deuda sin recurso, el efectivo relacionado y el EBITDA asociado.

Al comentar sobre los resultados financieros del primer semestre de 2026, Evangelos Mytilineos, presidente ejecutivo de la empresa, afirmó:

"Nuestro sólido desempeño en el primer semestre de 2026 refleja nuestro firme compromiso con el plan de negocios que anunciamos en el Día del Mercado de Capitales en abril de 2025 y subraya nuestra ejecución disciplinada en relación con los objetivos que nos propusimos. Asimismo, demuestra que estamos abordando los desafíos que enfrentamos durante 2025 y que la compañía ha retomado una trayectoria totalmente alineada con sus objetivos estratégicos a mediano plazo".

"El alentador comienzo de año refuerza la confianza reflejada en las directrices que presentamos en nuestra Junta General Anual. Nos complace constatar que se están abordando los retos operativos que identificamos y que las medidas adoptadas para recuperar el rendimiento están dando resultados tangibles, lo que permite que la empresa retome el dinamismo en todas sus actividades".

"Todos nuestros segmentos de negocio registraron un fuerte crecimiento durante este periodo, gracias a una sólida generación de flujo de caja y una ejecución disciplinada. Este desempeño refleja la solidez de nuestro modelo de negocio diversificado y la dedicación de nuestro equipo".

"Nuestro singular modelo sinérgico y nuestro enfoque integrado han demostrado una vez más su resiliencia en un entorno marcado por una creciente incertidumbre geopolítica y las constantes tensiones comerciales, situaciones que hemos sabido gestionar y transformar en oportunidades. Estas ventajas competitivas han permitido a METLEN forjar importantes alianzas estratégicas y fortalecer aún más su posición en los mercados internacionales".

"Si bien reconocemos que aún queda mucho trabajo por hacer, me siento muy alentado por el progreso que hemos logrado. Como hemos demostrado consistentemente a lo largo de nuestra historia, mantenemos nuestro compromiso de cumplir con nuestros objetivos estratégicos, creando valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas y todos nuestros grupos de interés, con un claro enfoque en alcanzar consistentemente altos estándares de rendimiento".

Para leer el comunicado completo sobre los resultados financieros del primer semestre de 2026, visite el siguiente enlace: h1_26_rns_en_.pdf

Resultados completos

Para ver el informe semestral completo de Metlen correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2026, copie y pegue la siguiente URL en la barra de direcciones de su navegador: http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4842P_1-2026-8-5.pdf y en https://www.metlen.com/investor-relations/financial-results/?year=2026 .

El informe semestral de Metlen, en su texto íntegro y sin editar, también se ha presentado al Mecanismo Nacional de Almacenamiento de la Autoridad de Conducta Financiera y estará disponible próximamente para su consulta en: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism, de conformidad con la norma DTR 6.3.5(1A) de las Normas de Transparencia y Orientación sobre Divulgación de la Autoridad de Conducta Financiera.

Acerca de METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es una empresa industrial y energética internacional, líder en los sectores de metales y energía, centrada en el crecimiento sostenible y la economía circular. METLEN se ha consolidado como referente en metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, operando la única planta de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario totalmente integrada en la Unión Europea, con instalaciones portuarias propias. En el sector energético, METLEN ofrece soluciones energéticas integradas mediante la implementación de proyectos de generación de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, así como inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías verdes. METLEN opera en cinco continentes y en más de 40 países, empleando a más de 8.500 personas en todo el mundo e implementando un modelo totalmente sinérgico en todos sus sectores.

Información financiera destacada de METLEN

METLEN cotiza principalmente en la Bolsa de Londres y secundariamente en la Bolsa de Atenas, y forma parte del índice FTSE 100. En 2025, METLEN registró unos ingresos consolidados de 7.110 millones de euros y un EBITDA de 753 millones de euros, con un beneficio neto de 314 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 2.100 millones de euros, con un ratio Deuda Neta/EBITDA de 3,1x, lo que refleja una sólida resiliencia financiera. METLEN está calificada por las principales agencias internacionales de sostenibilidad y ESG, ocupando la posición única de Grecia en el índice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, y ha sido reconocida por MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/resultados-financieros-de-metlen-del-primer-semestre-de-2026-302845039.html