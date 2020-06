COMUNICADO: Resultados de Imetelstat en pacientes con síndromes mielodisplásicos de menor riesgo

-EHA25Virtual: Resultados prometedores del tratamiento con Imetelstat, un nuevo inhibidor de la telomerasa, en pacientes con síndromes mielodisplásicos de menor riesgo

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- IMerge es un ensayo clínico de fase 2/3 que evalúa imetelstat como tratamiento para pacientes con síndromes mielodisplásicos de menor riesgo (MDS) que no son del(5q), dependientes de la transfusión de glóbulos rojos, y son con recaídas o refractarios al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis.

La variable principal de eficacia de IMerge es la tasa de independencia de la transfusión de glóbulos rojos (RBC-TI) de 8 semanas, definida como la proporción de pacientes que no recibieron ninguna transfusión de glóbulos rojos durante otras ocho semanas consecutivas desde la entrada en el ensayo. Esta presentación informa de datos de eficacia y seguridad a largo plazo de 38 pacientes en el ensayo clínico IMerge Fase 2, basado en una fecha de corte del 4 de febrero de 2020 y una media de seguimiento de 24 meses:

-- 16 pacientes (42%) alcanzaron 8 semanas RBC-TI, y 12 de ellos (75%) mostraron un aumento de la hemoglobina de > 3 g/dL en comparación con el pretratamiento durante el intervalo libre de transfusiones. -- 12 pacientes (32%) alcanzaron 24 semanas RBC-TI. -- 11 pacientes (29%) estuvieron libres de transfusiones durante más de un año; el intervalo más largo libre de transfusión fue de 2,7 años. -- La duración media de RBC-TI fue de 88 semanas, la más larga notificada hasta la fecha en no del(5q) LR MDS. -- Mejora hematológica-eritroide fue lograda por 26 pacientes (68%) con una duración media de 93 semanas. -- La durabilidad de TI, la reducción de clones malignos citogenéticos y mutacionales en algunos pacientes indica una actividad potencial modificadora de la enfermedad de Imetelstat. -- Los acontecimientos adversos notificados con mayor frecuencia eran manejables y reversibles de grado> 3 citopenias.

La fase 3 doble ciego, fase controlada con placebo de IMerge está actualmente reclutando a pacientes y está en curso.

Ponente: Dr Uwe PlazbeckerAfiliación: Departamento de Hematología y Terapia Celular, University Clinic Leipzig, AlemaniaAbstract:#S183 TREATMENT WITH IMETELSTAT PROVIDES DURABLE TRANSFUSION INDEPENDENCE (TI) IN HEAVILY TRANSFUSED NON-DEL(5Q) LOWER RISK MDS (LR-MDS) RELAPSED/REFRACTORY (R/R) TO ERYTHROPOIESIS STIMULATING AGENTS (ESA)

(EL TRATAMIENTO CON IMETELSTAT PROPORCIONA INDEPENDENCIA DE TRANSFUSIÓN DURADERA (TI) MENOR RIESGO EN MUY TRANSFUNDIDO NO DEL(5Q) MDS (LR-MDS) RECAIDA/REFRACTARIO (R/R) EN AGENTES ESTIMULANTES DE ERITROPOYESIS (ESA))

