Resultados prometedores de HER3-DXd en el estudio TUXEDO-3 para pacientes con pocas opciones terapéuticas

(Información remitida por la empresa firmante)

TUXEDO-3 es el primer estudio que evalúa la eficacia y seguridad de un nuevo fármaco en pacientes con cáncer de mama, pulmón y metástasis cerebrales, así como enfermedad leptomeníngea. Los resultados fueron presentados en una sesión oral en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica 2025 y parte de ellos se publicaron simultáneamente en la prestigiosa revista Nature Medicine. Los hallazgos destacan a HER3-DXd como un posible nuevo tratamiento

Barcelona, 2 de junio de 2025.- La empresa internacional de investigación médica MEDSIR anunció hoy los resultados positivos del ensayo TUXEDO-3 durante el encuentro anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, en sus siglas en inglés). Este estudio de fase II, financiado por Daiichi Sankyo Company y MSD, evalúa la eficacia y seguridad de patritumab deruxtecán (HER3-DXd) en pacientes con metástasis cerebrales activas y enfermedad leptomeníngea, complicaciones graves asociadas a etapas avanzadas de la enfermedad.



El estudio se llevó a cabo para tratar con HER3-DXd a pacientes con cáncer de mama metastásico y cáncer de pulmón no microcítico avanzado con metástasis cerebrales activas, así como a pacientes con enfermedad leptomeníngea derivada de tumores sólidos. HER3-DXd es un conjugado anticuerpo-fármaco que combina patritumab, un anticuerpo monoclonal humano. La tecnología del deruxtecán que forma parte conjugado anticuerpo-fármaco causa daño en el ADN tumoral, destruyendo a las células cancerosas.



Los prometedores resultados fueron presentados el viernes en una sesión oral. Los resultados correspondientes a la cohorte de pacientes con enfermedad leptomeníngea se publicaron simultáneamente en la prestigiosa revista Nature Medicine, donde se ha observado un beneficio potencial en pacientes con necesidades médicas no cubiertas. En los pacientes con cáncer de mama y metástasis cerebrales activas, las respuestas intracraneales se observaron en todos los subtipos de la enfermedad. Además, algunos de ellos que ya habían recibido conjugados anticuerpo-fármaco respondieron positivamente a HER3-DXd. La actividad intracraneal se observó también en la cohorte de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado con metástasis cerebrales activas. En conjunto, los datos sugieren que HER3-DXd podría ofrecer una nueva opción de tratamiento para pacientes con afectación secundaria del sistema nervioso central.



El estudio TUXEDO-3 buscaba evaluar si HER3-DXd podría ser una opción de tratamiento eficaz para pacientes con cáncer de mama metastásico y cáncer de pulmón no microcítico con metástasis cerebrales activas, y enfermedad leptomeníngea derivada de tumores sólidos.



Los objetivos primarios consistieron en evaluar la tasa de respuesta objetiva intracraneal en pacientes con metástasis cerebrales activas de cáncer de mama metastásico y cáncer pulmón no microcítico avanzado, y determinar el número de pacientes que seguían vivos después de 3 meses desde el inicio del tratamiento.



"Este estudio representa un avance significativo en nuestra comprensión sobre cómo tratar las metástasis cerebrales y la enfermedad leptomeníngea, y tenemos la esperanza de que nuestros hallazgos allanen el camino hacia nuevas terapias eficaces para estos pacientes", afirmó el Dr. Matthias Preusser, jefe de la División Clínica de Oncología de la Universidad Médica de Viena, e investigador principal del estudio.



El co-investigador principal, el Dr. Rupert Bartsch, director del Programa de Cáncer de Mama en la División Clínica de Oncología de la Universidad Médica de Viena añadió: "Las metástasis cerebrales y la enfermedad leptomeníngea representan complicaciones graves en el cáncer, que conllevan un aumento de la morbilidad y la mortalidad, y HER3-DXd podría ser una alternativa terapéutica prometedora para estos pacientes".



Abordar las necesidades oncológicas no cubiertas es fundamental para mejorar la calidad de vida y los resultados clínicos de los pacientes.







Contacto

Nombre contacto: Carles berloso cortés

Descripción contacto: MEDSIR

Teléfono de contacto: 677497523