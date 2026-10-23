(Información remitida por la empresa firmante)

- Guardián. Para la familia | Los resultados de las pruebas de choque de TIGGO7 demuestran el compromiso de CHERY con la seguridad familiar

WUHU, China, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de octubre de 2026, CHERY llevó a cabo el Desafío de Seguridad de la Marca CHERY en el Laboratorio de Pruebas de Choque de Longshan en Wuhu, bajo el lema "Guardián. Para la Familia". Medios de comunicación internacionales, líderes de opinión del sector automotriz y familias presenciaron una prueba de choque integral del vehículo. El TIGGO7 superó la prueba de choque a 50 km/h contra un camión, demostrando la protección que proporciona su estructura de carrocería y sus sistemas de retención.

Más allá de las especificaciones: La seguridad puesta a prueba

En su discurso de apertura, Liang Yugen, líder de la división de automoción de Chery, llevó a cabo la descripción de seguridad como un requisito fundamental para la fabricación de vehículos y la entrada en los mercados globales, en lugar de una característica opcional. Destacó que la serie TIGGO7 ha obtenido calificaciones de cinco estrellas de C-NCAP (China), Euro NCAP, ANCAP (Australia) y ASEAN NCAP. Estos logros son un reflejo del enfoque de Chery "En algún lugar, para algún lugar, estar en algún lugar" y su compromiso con los usuarios de todo el mundo.

Una presentación familiar inmersiva y un video de viajes al aire libre introdujeron una escapada de fin de semana antes de que la acción se trasladara al laboratorio de choque, conectando la prueba con la seguridad familiar cotidiana.

Una prueba de choque en directo pone a prueba la resistencia del vehículo

Tras realizar una cuenta atrás, el TIGGO7 se sometió a la prueba de choque, que se retransmitió en directo a través de una pantalla LED. El experto en seguridad Li Jun entró entonces en la zona de pruebas y explicó a los asistentes los resultados: El sistema eCall se activó automáticamente en el momento del impacto para solicitar asistencia de emergencia; los pilares A y B, así como las puertas, permanecieron intactos, sin apreciar daños significativos en el habitáculo; y los pretensores de los cinturones de seguridad y los airbags se activaron de forma coordinada para proteger a los maniquíes de prueba.

Historias de propietarios que dan vida al compromiso

Durante la sesión del Club Guardian, propietarios de CHERY de todo el mundo compartieron cómo la robustez de la carrocería les había ayudado a sobrevivir a accidentes o cómo las características de seguridad activa les habían ayudado a evitar el peligro. Como se afirmó en el discurso de clausura: "Gracias a CHERY, estas familias volvieron a casa sanas y salvas incluso en su peor día. Esto no fue suerte, sino capacidad. Esto es Guardián. Para la familia".

Durante la celebración de la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2026, CHERY destacó la seguridad vehicular, mientras que el lanzamiento global de AiMOGA Robotics exploró la tecnología inteligente para la vida familiar. Guiado por el lema "Para la familia", CHERY va a seguir aplicando rigurosos estándares de prueba y tecnologías de seguridad avanzadas con el fin de ayudar a proteger a las familias en cada viaje.

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