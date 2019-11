Publicado 29/11/2019 17:11:57 CET

COMUNICADO: La resurrección de Magno con su nuevo single "Dame una oportunidad" - AIR MAGNO

De adolescente problemático a adulto comprometido. La historia de este joven artista madrileño viene marcada por numerosas situaciones extremas. Durante su rebelde adolescencia, se vio envuelto en problemas con las drogas y la justicia. Nada hacía pensar que de ahí resurgiera un exitoso compositor, de ideas claras y luz propia

Tras unos video y unas canciones que resultaron ser éxitos en redes sociales este fenómeno viral y artista urbano llamó la atención a una discográfica y fichó para Warner haciendo de él un producto menos urbano y más Mainstream. Surgieron de esa época, varios proyectos musicales en los que el cantante no se sentía completamente identificado. Su periodo de introspección, así como su razón artística dieron, en sus comienzos, lugar a un periodo de éxito y de euforia, que le llevó a una profunda búsqueda real de su esencia.

Hace un par años, tras sufrir un accidente con fuego en el cual casi pierde la vida, el artista decidió dar un giro de 180 grados; un cambio radical a su música y a su vida. El personaje “Magic Magno” quedó atrás para dar paso a la persona real, de carne y hueso, libre y sin dobleces, reapareciendo bajo las siglas de su propio nombre “AIR Magno” con el deseo de convertirse en un referente de superación, evolución y positividad. Deporte, salud, alegría, motivación, amor son algunos de los ingredientes que este joven ha metido en la coctelera de la que salen temas originales, de mensajes reales y sinceros.

Apoyado en sus propias vivencias como fuente de inspiración, sería difícil encasillar a este artista en un solo estilo de música, que con raíces urbanas, sorprende ahora con sonidos de pop-rock atemporal. Air Magno se mueve como pez en el agua mientras pasa de un género a otro, pero siempre fiel a su propio instinto que no necesita seguir ninguna corriente.

Su capacidad para transmitir ha hecho que el nuevo “Air Magno” esté creándose un hueco dentro del sector que parecía que ningún artista había conseguido llenar. Con este cambio que marca un antes y un después, su carrera no ha parado de crecer. La acogida que recibe tanto de sus fieles como de sus nuevos seguidores continúa generando millones de visitas, eventos deportivos, proyectos sociales, etc. su mensaje de cambio y compromiso está más fuerte que nunca y no parece que esto tenga freno.

Canciones como “Lo mío no es normal”, “Vivo” o “Todo puede pasar”, servirán de herramienta para muchos jóvenes y no tan jóvenes, encontrando en ellas una ayuda para superar obstáculos. Con su nuevo tema “Dame una oportunidad” bajo la producción de Nerso, mezclado y masterizado en los estudios OCG Sound. A tan solo unos días de su reciente lanzamiento, el pasado 11 de Octubre de 2019, esta canción de amor atemporal que se aleja del género urbano al que se está acostumbrado verle, se ha colado entre las playlist de Spotify más potentes del panorama nacional. Se trata de un proyecto más purista, con un sonido pop rock de los de toda la vida con una batería presente y sin complejos. Sus letras son desenfadadas pero contundentes, y reflejan el cotidiano cercano del que todo el mundo puede sentirse identificado. Pura energía que no dejará indiferente a nadie.

El videoclip oficial ha sido dirigido y producido por el equipo de SBR Audiovisual.

Su nueva propuesta "Llagas en el corazón" con fecha de lanzamiento de este pasado 22 de Noviembre trae un sabor más urbano melódico. Youtube Spotify

