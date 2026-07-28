De un retablo del siglo XVII a un anuncio con IA; así ha revivido Osuna al fundador de su universidad - Arteria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de julio de 2026.-

La agencia sevillana Arteria ha reconstruido con inteligencia artificial la figura de Juan Téllez-Girón a partir de un retrato anónimo, devolviéndolo a la vida en los espacios reales de la Escuela Universitaria de Osuna casi 500 años después de fundarla En la capilla de la antigua Universidad de Osuna hay un retrato anónimo de Juan Téllez-Girón, pintado con la rigidez y el gesto propio de la pintura religiosa de su época: bonete negro, barba cerrada, las manos juntas sobre un libro abierto. Durante siglos ha sido solo eso: un cuadro. Hoy, gracias a un proyecto de la agencia sevillana Arteria, especialistas en inteligencia artificial, ese mismo hombre vuelve a la vida: revive en la escuela que fundó en 1548, entre sus torres y su capilla, como si el tiempo no hubiera pasado.

El resultado es el nuevo spot institucional de la Escuela Universitaria de Osuna, una pieza audiovisual que combina reconstrucción histórica e IA para poner en imágenes una idea muy concreta: la institución nació para defender el conocimiento frente a la fuerza. "La duda como método. La razón como brújula. La inteligencia sobre la espada", resume la voz en off del anuncio que puede verse en youtube: www.youtube.com/watch?v=pg4dMP2cSC8

De la pintura al personaje

El punto de partida no fue una pantalla en blanco, sino un archivo real: el retrato anónimo de Téllez-Girón conservado en el retablo de la capilla de la propia escuela. A partir de esa única imagen fiable —y de los escasos retratos adicionales que existen del fundador— el equipo de Arteria reconstruyó con IA un personaje completo: su rostro, su ropa, sus rasgos, todo ajustado a la estética y vestimenta de la nobleza castellana de mediados del siglo XVI.

El siguiente paso fue de campo, no de laboratorio. El equipo se desplazó a la Escuela Universitaria de Osuna para fotografiar sus estancias históricas —el exterior del edificio, la capilla, el patio interior, las torres— e imaginar, sobre esas mismas paredes, cómo pudieron ser sus orígenes. Armaduras, insignias y vestuario se documentaron también con criterio histórico, ajustados a la época de construcción del edificio.

La última fase fue la de mezclar ambos mundos: el personaje reconstruido con IA y los espacios reales fotografiados hoy, para lograr que Téllez-Girón reviviera en los lugares que un día soñó y construyó. No se trataba de impresionar con la tecnología, sino de esconderla: que el espectador olvide que hay IA de por medio y solo sienta que el fundador ha vuelto, por un instante, a caminar por su propia obra.

Un caso de especialización, no de tendencia

Arteria lleva meses insistiendo en que la inteligencia artificial, bien aplicada, no sustituye la dirección creativa: la multiplica. Este proyecto es la demostración práctica de esa idea. No se trata de generar una imagen vistosa con un prompt, sino de un proceso con guión, documentación histórica, dirección de arte y una decisión estética clara desde el minuto uno.

El resultado ha circulado ampliamente entre instituciones educativas y culturales, y ha sido recogido por medios locales como una de las apuestas de comunicación más innovadoras de la Escuela Universitaria de Osuna en su historia reciente.

El profesor del área de Administración de Empresa y Marketing de la Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla, Diego Berraquero, quien ha estado coordinando el proyecto, comenta: "No queríamos un anuncio más. Queríamos que quien lo viera sintiera que el fundador seguía aquí, entre estas paredes. Arteria, a través de la inteligencia artificial, nos ha dado algo que ninguna otra herramienta nos había ofrecido: la posibilidad de que nuestros propios orígenes hablen en primera persona".

Quién está detrás de la pieza

Arteria es una de las primeras agencias de Sevilla "AI First". Esto significa que no trata la inteligencia artificial como un añadido, sino como parte fundamental de cómo diseña cada proyecto desde su origen. Es, a la vez, consultora de estrategia de marca, agencia de publicidad y estudio de producción audiovisual híbrida, una combinación con la que trabaja tanto para instituciones educativas y culturales como para marcas de consumo, industria, cultura y turismo, con clientes que van desde Alejandro Sanz, Meliá, Larios, Bacardí o Icónica Santalucía Sevilla Fest, por citar solo algunos.

El caso de la Escuela Universitaria de Osuna encaja en una línea de trabajo concreta dentro de la agencia: el uso de IA generativa no como recurso estético, sino como herramienta narrativa para poner en valor patrimonio, historia e identidad de marca — un terreno donde, según sostienen desde Arteria, la tecnología solo aporta si hay antes una historia real que contar.

Para Arteria, el proyecto encaja en una tesis de fondo: la inteligencia artificial permite hoy recrear el pasado con un rigor y una emoción que antes exigían presupuestos y tiempos de producción muy superiores. Convertir un retrato de 400 años en un personaje que revive en su propia escuela no es un truco técnico; es, dicen desde la agencia, una nueva forma de contar historia.

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