Retamar bate el récord de relevos de 60 km en el inicio de las celebraciones de su 60º aniversario

Más de 250 relevistas se unen para batir un récord histórico en Retamar.

Con gran esfuerzo y coordinación los participantes han logrado juntos completar los 60 km en 2 horas 8 minutos y 54 segundos.

La cita ha coincidido el 10 de octubre, el 59º Aniversario de la fundación del Colegio Retamar.

Madrid, 13 de octubre de 2025 — El colegio Retamar ha comenzado las celebraciones de su 60º aniversario con un hito deportivo: batir el récord 60 kilómetros de carrera de relevos en un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 54 de segundos. En la prueba participaron más de 250 corredores, entre ellos alumnos desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, estudiantes de Formación Profesional y antiguos alumnos del centro. Han realizado 347 relevos en 173 vueltas con 55 metros.

El encuentro celebrado, coincidiendo con el 59º aniversario de la fundación del colegio, puso de manifiesto valores esenciales como el esfuerzo, la superación personal y colectiva, y la unión entre distintas promociones de alumnos de Retamar.

El director del colegio Retamar, D. Juan Navalpotro Carnicer, señaló que “ha sido una jornada inolvidable que demuestra que juntos somos más fuertes: cada relevo ha sido un compromiso de esfuerzo compartido entre padres, profesores, alumnos y antiguos alumnos”, y añadió que “este récord es símbolo de agradecimiento y de la responsabilidad que tenemos de transmitir a las nuevas generaciones todo lo que hemos recibido”.

Además, se ha destacado especialmente la participación de los antiguos alumnos, que una vez más mostraron su compromiso y cercanía con su colegio, compartiendo la jornada con los alumnos actuales y contribuyendo a fortalecer el espíritu de unión que caracteriza a Retamar. D. Juan Navalpotro, también quiso expresar su gratitud: “Agradezco de corazón a los antiguos alumnos que cada año vuelven para participar y acompañar a los estudiantes; su presencia refuerza el vínculo entre las diferentes promociones y el legado del colegio”.

Con este evento deportivo, el colegio no solo marca un nuevo récord, sino que también inicia un año de celebraciones que culminarán en el 60º aniversario de su fundación.

Sobre Retamar

Retamar es un colegio privado internacional masculino situado en Madrid, con casi 60 años de experiencia y reconocido por su excelencia académica, formación en valores y atención personalizada. Retamar es una obra corporativa del Opus Dei.

La oferta educativa, que abarca Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, permite proporcionar a cada estudiante un entorno óptimo para su crecimiento personal e intelectual, buscando potenciar al máximo sus capacidades.

