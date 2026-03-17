Retiro Mujer Raíz en Ibiza; Bienestar y transformación femenina guiados por Tania Kundalini - Tania Kundalini

(Información remitida por la empresa firmante)

Ibiza, 17 de marzo de 2026.- En un momento en que el ritmo acelerado y la sobreexigencia afectan de forma directa a la salud emocional femenina, el concepto de retiro para mujeres adquiere una dimensión más profunda. Ya no se trata solo de desconectar, sino de regresar al origen. En este contexto surge Mujer Raíz, una experiencia en Ibiza impulsada por Tania Uclés, de La Energía Kundalini, que propone un enfoque integral de bienestar a través de la energía, el cuerpo y la conciencia. En este artículo, la firma explica que la iniciativa nace desde la vivencia personal de su creadora y se consolida como un espacio seguro donde cada mujer puede explorar su historia, liberar bloqueos y reconectar con su esencia desde la autenticidad.

De la experiencia personal a una guía de bienestar consciente

La historia de Tania, fundadora de La Energía Kundalini, es el punto de partida de esta propuesta. Tras atravesar procesos de transformación profunda, decidió convertir su recorrido en una herramienta de acompañamiento a otras mujeres. Convirtió cada experiencia de su vida —la responsabilidad precoz, su paso por el mundo corporativo entre la banca y la abogacía, el éxito empresarial, la pérdida, la enfermedad, las decisiones difíciles y las conversaciones incómodas— en conciencia y en método.

Esa vivencia no quedó en el ámbito privado: se transformó en una metodología estructurada denominada Mujer Raíz, un proceso en cuatro fases: Reconecta, Activa, Integra, Zambúllete en la nueva vida.

Su enfoque combina activación de energía Kundalini, trabajo corporal consciente y espacios de integración emocional. Cada práctica responde a una intención concreta: facilitar que las participantes identifiquen patrones limitantes y fortalezcan su autoestima desde la conexión interna. Además, el trabajo grupal actúa como espejo y sostén, generando vínculos que amplifican el proceso individual sin perder el respeto por los ritmos personales.

“Cuando una mujer se permite escucharse de verdad, descubre una fuerza que siempre estuvo ahí”, explica Tania. “Mujer Raíz es un retiro para mujeres que invita a soltar la culpa y la autoexigencia, para volver a sentir paz mental, alegría y poder personal”.

Ibiza como escenario para reconectar con la raíz femenina

El próximo retiro para mujeres se celebrará en Ibiza, un entorno elegido por su energía natural y su capacidad de favorecer la introspección. La naturaleza, el mar y la calma del espacio actúan como aliados del proceso interno. Sin embargo, la experiencia va más allá del entorno: la estructura del programa integra dinámicas energéticas, momentos de silencio y tiempos de descanso que permiten asentar lo vivido.

Mujer Raíz no promete cambios instantáneos. En cambio, ofrece una experiencia profunda y acompañada donde cada mujer puede reconectar con su cuerpo y con su niña interior, liberar cargas y volver a activar su sensualidad y amor propio. El bienestar que se trabaja durante el retiro busca extenderse en el tiempo, incorporándose a la vida cotidiana de forma consciente y sostenible. Por eso, el programa incluye 30 días de acompañamiento tras el retiro para integrar el proceso, además de acceso gratuito durante un año a la comunidad privada Mujer Raíz, donde cada participante seguirá acompañada y sostenida en su evolución.

Con esta propuesta en Ibiza, Tania y su proyecto La Energía Kundalini consolidan su posicionamiento como referente en retiros para mujeres enfocados en el bienestar integral. En una etapa histórica marcada por la búsqueda de equilibrio y sentido, iniciativas como Mujer Raíz responden a una necesidad real: volver a la raíz para avanzar con mayor claridad y coherencia.

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