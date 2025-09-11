(Información remitida por la empresa firmante)

-Refrésquese con un retiro de otoño/invierno en la naturaleza: estancias de calidad en 4 hoteles HMJ en todo el país

TOKIO, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hotel Management Japan Co., Ltd. (con sede en Shinagawa, Tokio) opera 24 hoteles en todo Japón. En las zonas turísticas más populares, HMJ se especializa en estancias de retiro que ayudan a los huéspedes a relajarse y encontrar la relajación perfecta para su estilo personal, proporcionando una experiencia de alta calidad.

Para viajeros internacionales este otoño e invierno, recomendamos: Hakone Retreat före & villa 1/f en Hakone, Kanagawa, rodeado de coloridos bosques; Hotel Nikko Alivila en Yomitan, Okinawa, que ofrece hermosos mares y encantadoras iluminaciones invernales; el recientemente renovado Okinawa Harborview Hotel en Naha, Okinawa; y Oriental Hotel Okinawa Resort & Spa, donde se puede disfrutar de una relajante experiencia en la piscina incluso en invierno.

Hakone Retreat före & villa 1/f (Hakone)

Relájese rodeado de la belleza del otoño

Escápese a la exuberante naturaleza de Sengokuhara, en Hakone, donde el Hakone Retreat före & villa 1/f ofrece un sereno diseño moderno escandinavo. Este resort cuenta con 37 habitaciones en el edificio "före" y 18 cabañas privadas en la "villa 1/f". Los huéspedes pueden disfrutar de una amplia gama de servicios, como aguas termales, spa, cafetería y un restaurante japonés tradicional. En otoño, los amplios ventanales de cada habitación enmarcan impresionantes vistas del colorido bosque. Es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de un retiro de ensueño entre la vibrante vegetación otoñal. https://www.hakone-retreat.com/en/

■Plan de alojamiento recomendado

【Cena/Desayuno incluido】Villa privada con aguas termales una escapada extraordinaria. Tripla Booking Widget

Hotel Nikko Alivila (Yomitan, Okinawa)

Un resort de invierno cálido y radiante

Situado en la hermosa costa de Okinawa, el Hotel Nikko Alivila ofrece una escapada cálida. Incluso cuando el otoño da paso al invierno, el clima se mantiene agradable, con temperaturas que suelen rondar los 20s (℃). Se puede disfrutar de una variedad de actividades marinas y experiencias de relajación durante todo el año. En invierno, el hotel crea un acogedor ambiente vacacional con un patio bellamente iluminado y una chimenea en el vestíbulo, que ofrece una cálida escapada similar a la de una villa. https://www.alivila.co.jp/en/

■Plan de alojamiento disponible https://bit.ly/3I3x49g

Okinawa Harborview Hotel (Okinawa)

Importantes renovaciones que consolidan 50 años de tradición

Ubicado cerca de la famosa calle Kokusai-dori de Okinawa, el Okinawa Harborview Hotel es un hotel urbano con fácil acceso a los principales destinos turísticos. A mediados de octubre, con motivo de su 50º aniversario, el hotel inaugurará su recién renovado club lounge en la planta superior, uno de los más grandes de Naha. Este tranquilo espacio ofrecerá a los huéspedes la oportunidad de relajarse y disfrutar de una variedad de comidas y bebidas desde la mañana hasta la noche. https://oka-hvh.com/

■ Plan de alojamiento recomendado

【Plan Conmemorativo de Renovación】Un refugio mejorado con acceso al salón club más grande de Naha. Tripla Booking Widget

Oriental Hotel Okinawa Resort & Spa (Okinawa)

Rodeado de belleza natural y con una piscina ideal para disfrutar en invierno.

El Oriental Hotel Okinawa Resort & Spa se encuentra a la entrada de Yambaru, una rica zona subtropical en el norte de Okinawa, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. El hotel cuenta con una piscina ajardinada de 170 metros de largo, parcialmente climatizada, para que los huéspedes puedan disfrutar del aire libre incluso en la temporada más fría. Como hotel colaborador oficial del nuevo parque temático JUNGLIA OKINAWA, inaugurado en el verano de 2025, ofrecemos planes de alojamiento especiales para estancias exclusivas. https://www.okinawa.oriental-hotels.com/en/

■ Plan de alojamiento recomendado

JUNGLIA OKINAWA Plan de alojamiento con compra de entradas garantizada https://www.okinawa.oriental-hotels.com/junglia/

■Perfil de la empresa para Hotel Management Japan Co., Ltd.

Hotel Management Japan Co., Ltd. opera 24 hoteles en Japón con un total de 7.671 habitaciones y 3.412 empleados. La compañía gestiona sus propias marcas Oriental Hotels y Hotel Oriental Express, así como otras reconocidas marcas como Hilton, Sheraton y Hotel Nikko. (Actualizado en agosto de 2025) https://www.oriental-hotels.com/hotellist/

