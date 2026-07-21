El reto del confort térmico en verano; por qué el aislamiento marca la diferencia ante las olas de calor - Venstal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de julio de 2026.- Las sucesivas olas de calor que están marcando el verano en España han vuelto a situar la eficiencia energética de las viviendas entre las principales preocupaciones de los hogares. Con temperaturas que alcanzan valores cada vez más elevados, mantener una temperatura agradable en el interior se ha convertido en un desafío tanto económico como técnico. La prioridad ya no consiste únicamente en enfriar las estancias mediante sistemas de climatización, sino en impedir que el calor llegue a penetrar en la vivienda. En este escenario, las ventanas adquieren un protagonismo decisivo, ya que se estima que hasta un 30 % de la energía térmica puede perderse o filtrarse a través de cerramientos deficientes. Para responder a esta necesidad, Venstal, la marca especializada en instalación de ventanas de Guardian Glass Services, incorpora vidrio Guardian Sun en todas sus ventanas como una solución diseñada para mejorar el aislamiento, favorecer el ahorro energético y aumentar el confort durante cualquier época del año.

El vidrio inteligente de las ventanas, la verdadera clave para mantener el hogar aislado

Al sustituir unas ventanas es habitual que la atención recaiga sobre la perfilería de PVC o aluminio con Rotura de Puente Térmico (RPT). Sin embargo, el elemento que realmente determina el comportamiento térmico del cerramiento es el vidrio, que puede llegar a representar hasta el 80 % de la superficie de la ventana. Por ello, la elección del cristal resulta decisiva para conservar una temperatura agradable en el interior de la vivienda durante todo el año.

La tecnología actual ha convertido al vidrio inteligente en el auténtico protagonista del aislamiento. Todas las ventanas de Venstal incorporan Guardian Sun, un vidrio selectivo de alta tecnología fabricado por Guardian Glass (grupo al que pertenece Venstal) que combina control solar, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Su tecnología filtra gran parte de la energía solar, reflejando hacia el exterior la radiación infrarroja sin reducir la entrada de luz natural.

Al mismo tiempo, su capa bajo emisiva dificulta la transferencia de temperatura entre el exterior y el interior, ayudando a mantener las estancias frescas durante el verano y evitando las pérdidas de calefacción en invierno. Además, mejora el confort acústico y favorece espacios más tranquilos y confortables.

Sus prestaciones permiten que únicamente penetre alrededor del 43 % de la radiación solar, mientras deja pasar aproximadamente el 70 % de la luz natural, ofreciendo un equilibrio entre luminosidad, eficiencia energética y bienestar. La combinación de una perfilería de altas prestaciones con el vidrio Guardian Sun crea una barrera térmica altamente eficaz frente a las altas temperaturas, permitiendo mantener las habitaciones frescas de forma pasiva y reduciendo la dependencia de los sistemas de climatización.

Una instalación profesional convierte una buena ventana en una inversión eficiente

La calidad de una ventana no depende únicamente de los materiales con los que ha sido fabricada. Invertir en un producto de altas prestaciones pierde buena parte de su eficacia cuando el montaje no se ejecuta con el rigor técnico adecuado. Una instalación deficiente puede limitar considerablemente el rendimiento del aislamiento, independientemente de la calidad del vidrio o de la perfilería.

Por ello, cada instalación de ventanas de PVC y aluminio realizada por Venstal se desarrolla con especial atención al detalle. Solo mediante una ejecución técnica especializada es posible que la inversión contribuya a reducir hasta un 40 % el consumo energético destinado a la climatización, aprovechando plenamente las prestaciones del vidrio y del conjunto del cerramiento.

Ventilar durante la noche sin renunciar al bienestar en el hogar

Mantener la vivienda cerrada durante las horas de mayor insolación y favorecer la ventilación cruzada durante la madrugada continúa siendo una de las estrategias más eficaces para refrescar el hogar de forma natural. Sin embargo, durante los meses de verano esta práctica suele verse condicionada por la presencia de mosquitos y otros insectos.

Para evitar que la entrada de aire fresco comprometa el bienestar en el interior, Venstal ofrece mosquiteras enrollables y plisadas fabricadas a medida que se integran prácticamente de forma invisible en las ventanas. La adaptación de las viviendas a un clima cada vez más exigente ha dejado de responder únicamente a criterios estéticos para convertirse en una necesidad de habitabilidad.

Apostar por un aislamiento técnico de calidad, complementado con accesorios funcionales, representa una de las estrategias más eficaces para disfrutar de un hogar más confortable, sostenible y preparado para afrontar tanto el verano como el resto del año. Todo ello acompañado de un proceso rápido y fácil para renovar las ventanas y mejorar el confort de la vivienda, de la mano de Venstal.

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