El Reto de MasterChef impulsa el valor gastronómico del cerdo de capa blanca

El Reto de MasterChef - MasterChefWorldApp

(Información remitida por la empresa firmante)

INTERPORC se une como colaborador principal para impulsar la gastronomía, la cultura alimentaria y la conexión entre el sector porcino de capa blanca y la sociedad a través del entretenimiento

Madrid, 09 de abril de 2026.-

El Reto de MasterChef anuncia la incorporación de la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) como colaborador principal de su segunda edición. Se trata de una alianza estratégica, que nace de una visión compartida: poner en valor la riqueza gastronómica española y acercar la cultura alimentaria a la sociedad a través de formatos innovadores y accesibles.



Ambas organizaciones apuestan por impulsar la gastronomía como motor de identidad y cohesión social, reforzando el conocimiento de productos, como el cerdo de capa blanca y sus elaborados, y el reconocimiento de todo el sector que los hace posibles.



Para el director general de INTERPORC, Alberto Herranz, "el acuerdo representa una oportunidad estratégica para consolidar el posicionamiento del cerdo de capa blanca como un producto gastronómico de primer nivel, una proteína completa y equilibrada, y un activo estratégico para la economía española".



La incorporación de INTERPORC como espónsor principal representa, según destaca, Daniel Muñoz, CEO de El Reto de MasterChef, "una oportunidad única para acercar el valor del porcino de capa blanca a la sociedad. A través de esta alianza, queremos poner en valor su excelencia gastronómica, su perfil nutricional y el compromiso de todo un sector que constituye un pilar estratégico para la economía española".



Estrategia de activación del acuerdo

La colaboración se desplegará a través de un plan de activación diseñado para generar valor real para los participantes y el consumidor final.



Los miembros de la comunidad de El Reto de MasterChef participarán en retos culinarios donde el cerdo de capa blanca será protagonista como base culinaria con identidad propia, capaz de adaptarse tanto a recetas tradicionales como a propuestas contemporáneas. La riqueza de sus cortes, técnicas y posibilidades creativas permitirá demostrar su versatilidad en distintos formatos y niveles de cocina.



El ecosistema de contenidos incluirá recetas, showcookings y experiencias presenciales que acercarán al público no solo el producto, sino también el sistema que lo respalda: un engranaje, coordinado desde la granja hasta el punto de venta, en el que miles de profesionales trabajan bajo estándares exigentes de calidad y trazabilidad.



Desde el punto de vista nutricional, las activaciones contribuirán a reforzar el conocimiento del cerdo de capa blanca como una proteína de alto valor biológico, fuente de vitaminas del grupo B y minerales esenciales, plenamente compatible con un estilo de vida equilibrado.



La integración de INTERPORC en las distintas fases del concurso —retos digitales, experiencias presenciales y gran final— permitirá consolidar un relato coherente que conecta gastronomía, conocimiento y orgullo sectorial, en un entorno multiplataforma que combina experiencias físicas y amplificación digital.



Sobre INTERPORC

INTERPORC es la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tiene entre sus objetivos: defender la imagen y reputación del sector porcino de capa blanca, fomentar y divulgar su triple sostenibilidad y difundir los beneficios de la carne de cerdo y sus productos. Forma parte de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas trabajando de forma activa en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



El sector porcino de capa blanca constituye uno de los pilares de la economía agroalimentaria española: cuenta con más de 67.500 granjas, 2.460 empresas de transformación; genera cerca de 415.000 empleos — y el 42 % de los directos ocupados por mujeres— y exporta a más de 130 países. España es el primer productor europeo y el segundo exportador mundial del sector, resultado de un sistema productivo sólido, moderno y competitivo.



Sobre El Reto de MasterChef

El Reto de MasterChef es la primera plataforma de entretenimiento interactivo gastronómico vinculada al universo MasterChef. Su propósito es impulsar la gastronomía como motor de conexión e identidad cultural, creando una comunidad foodie activa a través de un ecosistema de contenidos, experiencias y competición gamificada.



En su primera edición, el proyecto reunió a más de 50.000 miembros registrados y generó más de 150 millones de impactos digitales y mediáticos, consolidándose como un innovador formato que integra entretenimiento, participación y contenido orgánico de marcas vinculadas al universo.



La nueva edición refuerza este modelo con un entorno que combina concurso, experiencias presenciales y amplificación digital, permitiendo la participación activa de consumidores, creadores de contenido, chefs y agentes del sector alimentario en una experiencia compartida que trasciende la cocina.







Contacto

Nombre contacto: Virginia Lafuente

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