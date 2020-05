COMUNICADO: Los retos de la enseñanza digital: ¿necesidad o apuesta en tiempos de coronavirus?

· Con los cambios en el modelo educativo, la enseñanza digital se ha impuesto presentando una serie de ventajas y desventajas a las que hacer frente de cara al próximo curso escolar

· A raíz de su experiencia de más de 20 años formando a distancia, la empresa Praxis MMT analiza los retos a los que se tiene que enfrentar el sector ante esta nueva realidad

· La falta de contacto entre alumnos y profesores, la motivación a los estudiantes y el potencial de las herramientas digitales, son algunos de los factores a tener en cuenta

Madrid, 19 de mayo de 2020.- A raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el modelo educativo ha cambiado y la enseñanza digital se ha impuesto como una realidad. La propuesta por una educación mixta –presencial y online– toma más fuerza como la fórmula para hacer frente al próximo curso escolar.

Ante esta nueva realidad post COVID-19, desde Praxis MMT, empresa con más de 20 años de experiencia formando a distancia en gestión empresarial con simuladores de última generación, han analizado los retos a los que se enfrenta esta nueva situación.

“En las últimas semanas hemos sido protagonistas de un gran cambio en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad y nuestras relaciones personales. Obviamente también el mundo de la educación, que desde hace siglos ha basado su trabajo en el contacto humano, ha tenido que adaptarse a este cambio. En este sentido la tecnología nos está dando soluciones para compensar la falta de contacto entre alumnos y profesores. El reto para los profesores, acompañado por un sentido de responsabilidad hacia los alumnos, es el de acompañarlos, guiarlos en el estudio y motivarlos”, afirma Mario Martínez, director de Praxis MMT.

Para ofrecer una formación a distancia exitosa, desde Praxis MMT señalan una serie de puntos necesarios a tener en cuenta para hacer frente a este nuevo modelo de enseñanza al que cada día se tienen que acostumbrar tanto alumnos como profesores.

“La motivación al estudiante sigue siendo la base para el óptimo desarrollo de los jóvenes. A partir de ahí, el profesor tiene que especificar los objetivos de las asignaturas y asignar los tiempos de aprendizaje. La documentación e información proporcionada se tiene que adaptar al potencial y las características que ofrecen las muchas herramientas digitales disponibles. El profesor debe estar en contacto con sus alumnos ofreciendo feedback constantes y verificando la comprensión de los alumnos. Además, deberá proporcionar ideas y estímulos para los mejores estudiantes y oportunidades de recuperación para estudiantes en dificultad”, analiza Mario Martínez.

Las nuevas tecnologías garantizan flexibilidad y más libertad de acción a los alumnos. “En educación lo importante no es la mera transmisión de los conocimientos, sino el impacto que estos tienen en el alumnado. La enseñanza basada en la sola teoría ya no es suficiente para mantener los alumnos atentos y motivados. Y es por ello que programas y herramientas digitales, pueden ayudar en este proceso. En concreto, el uso de simuladores, como los de Praxis MMT, ofrecen la oportunidad de seguir practicando la economía y la gestión empresarial sin perder eficacia. Algo que no sería posible en proyectos de formación presencial como por ejemplo unas prácticas de empresa”, señala Mario Martínez.

Entre las desventajas de este modelo de enseñanza se encuentra la pérdida de contacto humano de la clásica relación alumno-profesor, que en la mayoría de los casos, puede dejar una huella en el crecimiento educativo y en el desarrollo de los alumnos. El profesor representa una figura muy importante que les está formando educativamente y como personas.

Desde su experiencia trabajando con colegios y universidades en el desarrollo de programas formativos online en materia de economía y gestión de empresas, como el Young Business Talents y el Business Talents, desde Praxis MMT consideran que esta nueva situación acabará aportando beneficios tanto para alumnos y profesores y les otorgará una nueva visión de las oportunidades que ofrecen las herramientas educativas a distancia.

