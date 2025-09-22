"Retrato Alhambra 1925", una instalación artística de Spencer Tunick para conmemorar el centenario de Cervezas Alhambra

La intervención realizada en un olivar de Granada , ha reunido a mil voluntarios desnudos y cubiertos de pintura verde venidos de distintas partes de España y Europa

La acción artística rinde homenaje al arte, la cultura y a las raíces andaluzas de Cervezas Alhambra, fundada hace un siglo en Granada

GRANADA, España, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con motivo de su centenario, Cervezas Alhambra ha colaborado con el artista estadounidense Spencer Tunick en la creación de una instalación artística de gran formato en Granada. La obra, titulada Retrato Alhambra 1925, ha reunido a cerca de 800 voluntarios desnudos y cubiertos de pintura verde, formando una imagen concebida como homenaje a Andalucía, al entorno natural y a la estética de Cervezas Alhambra, que presenta su botella 'desnuda', sin etiqueta.

La instalación artística -la primera que Tunick ha realizado en Andalucía- ha tenido lugar en un olivar cercano a Granada. Los participantes, llegados de hasta 25 países diferentes, han vivido una experiencia única. Atentos a las instrucciones del artista, se han integrado en el entorno natural para crear una imagen de gran carga visual y simbólica.

Jesús Rosado ha llegado desde Segovia. Esta es su cuarta instalación con Spencer Tunick porque ha participado en todas las que el artista ha realizado en España: San Sebastián, Barcelona y Valencia. "Es una experiencia única que merece la pena vivir una vez en la vida porque se te queda grabado para siempre", ha dicho. Petri y Heidi son un matrimonio que ha venido desde Finlandia sólo para la ocasión, "lo realmente bello de esta instalación es estar juntos, sentirse humanos, todos iguales en nuestras diferencias", han declarado.

El artista, conocido internacionalmente por sus composiciones fotográficas con personas desnudas en espacios públicos, ha destacado al finalizar la intervención que ha "cumplido un sueño al trabajar con el verde". "Siempre he querido usar pintura corporal verde en mi trabajo. Llevo con esta idea 15 años: encontrar la manera de acercar visualmente los cuerpos a la naturaleza. El verde ha sido utilizado en el pasado por artistas para crear paisajes utópicos que combinan surrealismo y fantasía" ha concluido.

Por su parte, el director general de Marketing de Mahou San Miguel, Emmanuel Pouey, ha expresado que "la instalación artística de Spencer Tunick es una celebración de la identidad andaluza, donde están nuestras raíces, y de la filosofía Sin Prisa que ha guiado a Cervezas Alhambra durante cien años, tomándose el tiempo necesario para crear obras que, como Retrato Alhambra 1925, quedarán en la memoria".

La imagen final resultante de la instalación se presentará próximamente como homenaje de la marca a Andalucía en el año de su centenario y con el objetivo de seguir apoyando a los artistas, la cultura, así como su vínculo con el territorio andaluz.

Sobre Spencer Tunick

Spencer Tunick crea escenas en las que se representa la batalla entre la naturaleza y la cultura en distintos escenarios: desde un centro cívico hasta una tormenta de arena en el desierto. En ellas, hombres y mujeres regresan a un estado de existencia preindustrial, previo a todo. Tunick ha viajado por el mundo para realizar instalaciones con múltiples figuras desnudas en espacios públicos. Organizar grupos que van desde un puñado de participantes hasta decenas de miles —todos voluntarios— suele ser un reto logístico enorme; sin embargo, las imágenes resultantes trascienden las categorías habituales y fusionan fotografía, escultura y performance en un nuevo género. Puedes visitar el Instagram del artista: @spencertunick / https://www.instagram.com/spencertunick

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva décadas elaborando cervezas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal. Cuenta con una gama de diez cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Radler, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin, y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.es

Sobre Mahou San Miguel

Compañía familiar, líder de bebidas en nuestro país y 100% española. Dispone de 12 centros de elaboración de cerveza –nueve en España y tres en EEUU–, cuatro manantiales de agua y un equipo de más de 4.100 profesionales. Produce cerca del 70% de la cerveza española que se consume fuera de nuestras fronteras y está presente en más de 70 países. Tiene más de 130 años de historia que empieza con el nacimiento de Mahou en 1890. En 2000 Mahou adquiere San Miguel, en 2004 la marca canaria Reina, en 2007 Cervezas Alhambra y en 2011 diversifica su negocio incorporando Solán de Cabras.

Desde 2019, es socia mayoritaria de las cerveceras artesanas norteamericanas Founders Brewing y Avery Brewing. Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales, donde destacan Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y de cervezas internacionales. Cuenta con productos innovadores y creadores de categoría como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o 0,0 Tostada y marcas de agua mineral natural, como la icónica Solán de Cabras.

