Reunión ICANN84 en Dublín: un momento crucial para el futuro de Internet

DUBLÍN, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) celebrará su 84.a reunión pública, la Reunión General Anual (AGM), del 25 al 30 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones de Dublín, Irlanda. La Asociación de Intercambio Neutral en Internet (INEX) será la entidad anfitriona del evento, el cual convocará a participantes de todo el mundo en representación de los gobiernos, la sociedad civil, el sector empresarial y la comunidad técnica.

La reunión ICANN84 coincide con un momento crucial para Internet en todo el mundo. La reunión se lleva a cabo apenas unas semanas antes de la revisión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI+20), un proceso de las Naciones Unidas (ONU) que evalúa 20 años de avances en la cooperación digital mundial, y mientras la ICANN avanza en los preparativos de la Próxima Ronda del Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) , la próxima oportunidad para que las organizaciones soliciten nuevas extensiones de nombres de dominio, más allá de las conocidas como .com o .org, cuyo lanzamiento está previsto para abril de 2026. Un hito importante durante la AGM es la incorporación de nuevos miembros. Este no es solo un momento en el que los nuevos líderes entran en funciones, sino también una instancia en que la comunidad reflexiona sobre sus éxitos y oportunidades, en coincidencia con la delineación de los planes para el año venidero.

Uno de los resultados más esperados de la reunión ICANN84 es que está previsto que la Junta Directiva de la ICANN apruebe la versión final de la Guía para el Solicitante de la Próxima Ronda del Programa de Nuevos gTLD. Esta medida será decisiva para el inicio de la ronda de presentación de solicitudes en abril de 2026. Otro punto central de la reunión será el debate integral sobre el futuro de la gobernanza de Internet, el cual vincula directamente a la reunión ICANN84 con los debates y decisiones que conducirán a la CMSI+20.

Ese debate cobrará mayor relevancia con la participación de los cofacilitadores de la CMSI+20. Se trata de los representantes de las Naciones Unidas designados para orientar la revisión y negociar los resultados por consenso. Su presencia en Dublín pone de relieve la función de la reunión ICANN84 como un foro neutral de múltiples partes interesadas en el que la comunidad técnica actúa como pilar fundamental en la configuración del futuro de Internet. Esta interacción reafirma la postura de la ICANN de que la coordinación técnica debe seguir siendo colaborativa, representativa a nivel mundial y basada en el modelo de múltiples partes interesadas, un marco que ha contribuido a preservar una Internet segura, estable e interoperable durante más de dos décadas.

"La reunión ICANN84 llega en un momento decisivo para la gobernanza de Internet", manifestó Kurtis Lindqvist, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN. "En primer plano se encuentra el futuro de la gobernanza de Internet, desde la revisión de la CMSI+20 hasta la próxima ronda de nuevos dominios de alto nivel. El foco de esta reunión es forjar el futuro de Internet para que siga siendo segura, interoperable y abierta a todos. Demuestra por qué es importante el modelo de múltiples partes interesadas: un marco en el que los gobiernos, el sector empresarial y la comunidad técnica trabajan codo a codo para mantener una Internet única y global".

"A medida que el proceso de la CMSI+20 llega a su fin, las conversaciones que tendrán lugar durante la reunión ICANN84 contribuirán a definir cómo Internet beneficiará a personas y comunidades en todo el mundo por muchos años más", expresó Eileen Gallagher, Directora Ejecutiva de INEX. "En INEX, creemos profundamente en el poder de la colaboración, el uso de Internet y el trabajo de nuestra comunidad como una fuerza para el bien. Irlanda ofrece un espacio por naturaleza para debates abiertos y con visión de futuro, además de ser un lugar que reconoce el potencial de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos. Es un placer recibir nuevamente a la comunidad mundial de Internet en Dublín. Estamos orgullosos de ser la entidad anfitriona de la reunión ICANN84 en un momento tan importante para el futuro de la gobernanza de Internet".

La inscripción para participar en modo presencial permanecerá abierta hasta el 23 de octubre de 2025. También habrá participación remota.

En el sitio web de la reunión ICANN84 se puede consultar más información y realizar la inscripción al evento.

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura. Para contactar a otra persona en Internet, debemos ingresar una dirección –un nombre o un número– en nuestra computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras puedan localizarse unas a otras. La ICANN ayuda a coordinar y brindar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. La ICANN fue creada en 1998 como una corporación de bien público y sin fines de lucro con una comunidad integrada por participantes de todo el mundo.

Acerca de INEX

INEX es el punto de interconexión de Internet para la isla de Irlanda. Se trata de una asociación neutral, sin fines de lucro y propiedad de empresas del sector fundada en 1996 que facilita la interconexión IP de sus miembros. La membresía está abierta a todas las organizaciones que pueden beneficiarse con la interconexión de su tráfico IP. Actualmente, la asociación cuenta con 113 miembros que utilizan este servicio.

