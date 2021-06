Revasum obtiene la primera orden de compra para varios pulidores de SiC 6EZ

- Primera orden de compra (PO) recibida para dos pulidoras de carburo de silicio (SiC) 6EZ

- El equipo se enviará a las instalaciones europeas de un importante fabricante mundial de semiconductores que figura en NASDAQ

- La primera herramienta se enviará en agosto de 2021, la segunda herramienta se enviará durante la primera mitad de 2022

- El cliente prevé requisitos para herramientas adicionales en 2022

- La empresa tiene capacidad de fabricación para cubrir la creciente demanda de productos durante el próximo año fiscal

SAN LUIS OBISPO, Calif., 2 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La empresa global de equipos y tecnología de semiconductores Revasum, Inc. (ASX: RVS, 'Revasum' o 'la Compañía') se complace en anunciar que ha obtenido la primera orden de compra de dos pulidores de carburo de silicio (SiC) 6EZ de un importante fabricante mundial de obleas de semiconductores que cotiza en NASDAQ. La primera herramienta se enviará a las instalaciones europeas del cliente en agosto de 2021, seguida de la entrega de una segunda herramienta durante la primera mitad de 2022. El cliente también prevé requisitos para herramientas adicionales durante el año fiscal 2022.

La 6EZ es la pulidora insigne de la empresa, diseñada para procesar sustratos de SiC. La máquina ofrece un manejo de obleas de casete a casete totalmente automatizado, con un módulo de limpieza integrado, que permite la operación de secado por dentro/secado por fuera. El equipo se configura fácilmente para pulir obleas de SiC de 150 mm o 200 mm, lo que permite la máxima flexibilidad para abordar tanto el aumento de la demanda global de obleas de 150 mm como la rampa de producción prevista de obleas de 200 mm en un futuro próximo. Las aplicaciones clave de SiC incluyen vehículos autónomos y eléctricos, infraestructura 5G, inversores solares y dispositivos de energía.

Este pedido eleva la cartera total de equipos al 1 de junio de 2021 a 7,4 millones de dólares estadounidenses. Otros ingresos pendientes a la misma fecha ascienden a 2,1 millones de dólares estadounidenses. La cartera de pedidos se define como órdenes de compra confirmadas que aún no se han enviado.

La directora financiera y operativa de Revasum, Rebecca Shooter-Dodd, dijo: "Estamos entusiasmados de cumplir con este importante hito de la comercialización de la pulidora de carburo de silicio 6EZ. Este pedido de dos herramientas de un cliente principal, con una mayor demanda prevista, refleja el rendimiento y la confianza en nuestro proceso, ya que seleccionaron el 6EZ como el proceso de registro para sus instalaciones de producción. A medida que la demanda global de obleas de SiC continúa aumentando, confiamos en que el 6EZ está bien posicionado para ganar una participación de mercado significativa en etapas avanzadas de compromiso con numerosos fabricantes de semiconductores líderes a nivel mundial, tenemos resultados de proceso sobresalientes en la herramienta y tenemos una amplia capacidad de fabricación para cumplir con los requisitos de producción futuros".

Acerca de Revasum

Revasum (ARBN: 629 268 533) se especializa en el diseño y fabricación de equipos utilizados para la industria mundial de semiconductores. El equipo de Revasum ayuda a impulsar la tecnología de fabricación avanzada para los mercados de crecimiento críticos, incluidos los de automoción, IoT y 5G. Nuestra cartera de productos incluye equipos de última generación para los procesos de esmerilado, pulido y planarización química mecánica que se utilizan para fabricar dispositivos para esos mercados finales clave. Todos los equipos de Revasum están diseñados y desarrollados en estrecha colaboración con nuestros clientes. Conozca cómo creamos el equipo que genera la tecnología de hoy y mañana, visite www.revasum.com .