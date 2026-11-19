Schloss Johannisberg en Rheingau, Alemania, es nombrado The World's Best Vineyard 2026 y The Best Vineyard in Europe.

en Rheingau, Alemania, es nombrado The World's Best Vineyard 2026 y The Best Vineyard in Europe. La clasificación de este año incluye viñedos de 15 destinos en seis continentes.

La lista incluye viñedos de 31 regiones vinícolas y cinco nuevas incorporaciones

(Información remitida por la empresa firmante)

SANTIAGO, Chile, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La lista de The 50 Best Vineyards 2026 se dio a conocer esta noche en Santiago, Chile, y Schloss Johannisberg en Rheingau, Alemania, fue nombrado The World's Best Vineyard 2026. Schloss Johannisberg, que ascendió desde el No.2 en 2025, es una finca histórica conocida por su larga vinculación con la uva riesling y siglos de tradición vitivinícola. Los visitantes pueden explorar los terrenos del palacio y las bodegas históricas, incluida la renombrada "Bibliotheca Subterranea".

Para ver la lista completa del 1-50, consulte aquí.

Bodegas Ysios en Rioja, España, ocupó el No.2 y Montes en el Valle de Colchagua de Chile se clasificó en el No.3 y fue nombrado The Best Vineyard in South America, patrocinado por Latam Airlines.

Rikki Tidball, Directora general de Premios y Clasificaciones de The 50 Best Vineyards, comenta: "Schloss Johannisberg es un digno ganador del No.1, ya que combina la tradición vitivinícola con una hospitalidad excepcional. La clasificación de este año pone de manifiesto la increíble diversidad de experiencias de enoturismo que se encuentran en todo el mundo, desde bodegas históricas e íconos del sector hasta nuevos destinos fascinantes y estrellas emergentes".

Otros ganadores de premios regionales incluyen Creation en Walker Bay, Sudáfrica en el No.5, que recibió el premio The Best Vineyard in Africa; Château Kefraya en el Valle de Bekaa del Líbano en el No.18, nombrado The Best Vineyard in the Middle East; y Jordan Vineyard & Winery en Alexandra Valley, California en el No.27, que fue reconocido como The Best Vineyard in North America.

Champagne Taittinger en Champagne, Francia, recibió el Highest Climber Award, patrocinado por Lexus, después de subir 39 puestos hasta el No.11. Mientras tanto, el Highest New Entry Award fue para Vasse Felix en Margaret River, Australia, que entró en la clasificación en el No.17, al tiempo que fue nombrado The Best Vineyard in Australasia.

The 50 Best Vineyards presentó por primera vez el One to Watch Award, patrocinado por Grupo Liderazgo, que reconoce a Aya Estate en el valle de Struma, Bulgaria. El SevenRooms Icon Award también se introdujo este año y se otorgó con carácter póstumo a Michel Rolland en reconocimiento a su contribución al enoturismo.

Los resultados completos y la lista de premiados pueden consultarse en la página web y las redes sociales de The 50 Best Vineyards.

Centro de prensa:https://mediacentre.the50.com/

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