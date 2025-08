Se revela el tráiler oficial de Rust Mobile y su primera demo práctica estará disponible en Gamescom 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Shenzen (China), 04 de julio de 2025.-

El nuevo tráiler cinematográfico revelado por Level Infinite muestra cómo Rust Mobile conserva el ADN de su predecesor en PC, desde PvP (Player vs Player) despiadado hasta incursiones en bases, ofreciendo a la vez accesibilidad y flexibilidad para móvil. Los jugadores podrán probar Rust Mobile en Gamescom del 20 al 24 de agosto. Invitan a los jugadores a pre-registrarse en rustmobile.com

Level Infinite se complace en revelar las características de juego de Rust Mobile, la adaptación oficial para móvil del icónico juego de supervivencia para PC Rust. Recreando la brutal experiencia de supervivencia, Rust Mobile combina el original con innovaciones pensadas para móviles y tendrá su debut público práctico en Gamescom 2025.



Licenciado oficialmente por Facepunch Studios, Rust Mobile se mantiene fiel al espíritu implacable del original, entregando una experiencia de supervivencia que los fans conocen y aman. Desde la exploración en mundo abierto y el combate PvP (Player vs Player) despiadado hasta la construcción de bases y la tensión de la confianza y la traición, la versión móvil captura la esencia de Rust.



Jugado desde una perspectiva en primera persona en un mundo inmersivo y en tiempo real, los jugadores enfrentan peligro constante, ya sea de fauna hostil o de sobrevivientes rivales. Un sandbox totalmente explorable con ciclos dinámicos de día y noche, sistemas climáticos y biomas regionales añade además una profunda estrategia ambiental. Los pilares básicos del juego, como el saqueo, la fabricación, la construcción, las incursiones y la muerte permanente, permanecen intactos, donde cada decisión puede significar vida o muerte.



En Rust Mobile los jugadores pueden elegir cómo quieren sobrevivir, ya sea optando por PvP completo o jugando a su propio ritmo, ofreciendo más flexibilidad sin perder la tensión y el peligro del original. Adaptado a los estilos de vida móviles, Rust Mobile facilita más que nunca sumergirse en la experiencia de supervivencia, ya sea en casa, durante el trayecto o entre actividades.



Demo exclusiva para probar en Gamescom 2025

Rust Mobile participará oficialmente en Gamescom 2025, el evento de videojuegos más grande del mundo, en Colonia del 20 al 24 de agosto, marcando la primera demo práctica pública del juego.



Los jugadores interesados en supervivencia y PvP deben dirigirse al Hall 6.1, stand C-051g, donde podrán probar la nueva experiencia de Rust Mobile y también recoger posters y merchandising exclusivos, hasta agotar existencias.



Rust Mobile ha experimentado mejoras significativas en calidad, sistemas de juego y contenido desde la primera prueba técnica en Canadá a principios de este año, y está listo para que los jugadores se sumerjan y disfruten de una experiencia épica.



Se puede obtener más información sobre Rust Mobile o para preenscribirse en rustmobile.com o siguiendo el juego en X y YouTube. Para conocer los horarios de Gamescom se puede visitar www.gamescom.global.



