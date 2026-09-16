Se ha revelado la Lista Fortune 500 Europe de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Volkswagen lidera en el puesto número 1, Shell en el número 2. La lista está dominada por empresas de servicios financieros, energía y fabricantes de automóviles.

Reino Unido supera a Alemania con el mayor número de empresas en la lista.

Los gigantes corporativos europeos generan 15,5 billones de dólares en ingresos, un 4 % más que el año pasado.

Las mujeres lideran el 8,6 % de las empresas de la lista, con 43 consejeras delegadas. Esta es la cifra más alta para Fortune 500 Europe desde su lanzamiento en 2023.

LONDRES, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Fortune presentó el ranking Fortune 500 Europe para 2026, destacando las principales empresas del continente. El lanzamiento se conmemorará con la apertura de la Bolsa de Valores de Londres. Volkswagen mantiene su posición de liderazgo, con ingresos que aumentaron un 3%, ampliando la brecha con Shell, cuyos ingresos cayeron un 5%.

Por primera vez en los cuatro años de historia de la lista, Alemania ya no aporta el mayor número de empresas. El Reino Unido lidera con 76 compañías, seguido de Alemania con 73 y Francia con 66.

El crecimiento de los beneficios volvió a las empresas de Fortune 500 Europe tras una caída del 5% el año anterior, con un aumento del 3% hasta superar ligeramente el billón de dólares. En general, los ingresos crecieron un 4% hasta los 15,5 billones de dólares, lo que equivale a la mitad del PIB de la región y al 13% del PIB mundial. El margen de beneficio global volvió a reducirse, hasta el 6,5%, frente al máximo del 7,1% de la lista de 2024. El control de costes se refleja en la cifra de empleo combinada de las 500 empresas, que se redujo un 1% hasta los 34,6 millones, lo que impulsó los ingresos por empleado un 5% y el beneficio por empleado un 4%.

Volkswagen encabeza la lista con ingresos de 363.000 millones de dólares, mientras que FMS Wertmanagement Group cierra la lista con el puesto 500 con 7.400 millones de dólares, superando por primera vez el umbral mínimo de la lista con más de 7.000 millones de dólares. HSBC vuelve a liderar las ganancias, con más de 22.000 millones de dólares en 2025, siendo una de las únicas 25 empresas que superan los 10.000 millones de dólares.

El número de mujeres consejeras delegadas ha aumentado a 43, la cifra más alta para Fortune 500 Europe, y los ingresos totales de las empresas lideradas por mujeres aumentaron un 24%, hasta alcanzar los 1.200 millones de dólares. Aproximadamente el 8,6% de las empresas están dirigidas por mujeres, menos de una de cada diez y por debajo del 11% de representación en Fortune 500 con sede en EE.UU. BP (nº 4), dirigida por Meg O'Neill, es la única empresa liderada por una mujer entre las 10 primeras, y junto con Engie (nº 39), es una de las dos que se encuentran entre las 50 primeras.

La lista de las 10 primeras de Fortune 500 Europe:

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El sector de servicios financieros es el más grande de la lista, responsable del 24% de los ingresos, el 40% de las ganancias y el 14% de los empleados. Los servicios financieros, la energía y los vehículos y repuestos representan en conjunto más de la mitad de todos los ingresos y ganancias de la lista, y dominan los 10 primeros puestos. Shell, Glencore, BP y TotalEnergies ocupan cuatro de los cinco primeros lugares. La fortaleza industrial de Alemania se refleja en Volkswagen (n° 1), BMW (n° 7) y Mercedes-Benz (n° 8). La fuerte presencia energética del Reino Unido asegura dos de los cinco primeros puestos, y Francia lidera con el mayor número de trabajadores en sus 66 empresas.

Wael Sawan, consejero delegado de Shell, comentó: "Queremos convertirnos en la compañía energética integrada líder a nivel mundial, proporcionando la energía que nuestras sociedades necesitan para el crecimiento y el desarrollo económico y humano, al tiempo que apoyamos una transición energética equilibrada. Seguimos impulsando la transformación de Shell hacia un negocio más centrado y competitivo, con una estrategia clara para generar mayor valor con menores emisiones y una visión ambiciosa para el futuro. Nos complace recibir este reconocimiento de Fortune."

Grethe Schepers, director de listas para Europa de Fortune afirmó: "La lista Fortune 500 Europe es más que una clasificación numérica; es el referente definitivo de la magnitud empresarial europea y un indicador en tiempo real de la transformación macroeconómica. Analizada estratégicamente, esta lista refleja el éxito empresarial actual y, al mismo tiempo, muestra hacia dónde se dirige Europa".

También hoy, altos directivos de toda Europa y Oriente Medio se reunirán en Londres en el Foro de consejeros delegados de Fortune para debatir sobre la lista y las oportunidades de crecimiento en Europa. Líderes de Anthropic, Ferrari, Mastercard, Société Générale, Shell, EDF, Google, Nat West, Open AI, Palantir, Honeywell, Microsoft, Tech Mahindra y muchas otras empresas participarán en una serie de debates moderados por los editores de Fortune.

Para la lista Fortune 500 Europe, las empresas se clasifican según sus ingresos totales correspondientes a sus últimos ejercicios fiscales disponibles. Todas las empresas incluidas en la lista deben publicar datos financieros e informar, total o parcialmente, a un organismo gubernamental. Las últimas cifras de la lista son las que han comunicado las empresas. Cualquier comparación se realiza con las cifras del año anterior tal como se informaron originalmente. Fortune no reformula las cifras del año anterior debido a cambios contables. La metodología completa está disponible aquí.

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