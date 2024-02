Las revisiones auditivas aumentan en los últimos años, según Audífonos Jaime de Castro

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante los últimos años se han incrementado las solicitudes de visitas a domicilio para las revisiones auditivas y las adaptaciones de audífonos. En Audífonos Jaime de Castro saben la causa y anticipan una tendencia al alza de demanda de servicios auditivos personalizados en el hogar

Valencia, 19 de febrero de 2024.- Durante los últimos años en Audífonos Jaime de Castro han sido testigos de un incremento notable en las solicitudes de visitas a domicilio para las revisiones auditivas y las adaptaciones de audífonos. Es una tendencia que, según sus proyecciones, seguirá en ascenso en los próximos años.



En general parece que "cada día oímos peor", el motivo es la tendencia demográfica en España.



Un simple análisis demográfico o sociológico basado en la teoría de la campana de Gauss es la explicación. Si se estudian las tendencias y los patrones de comportamiento, se revela claramente que hay un incremento constante de estas solicitudes y el motivo se explica demográficamente.



No es mera casualidad ni es un hecho aislado, el crecimiento es prolongado en los últimos años e irá en aumento.



En Audífonos Jaime de Castro vinculan esta tendencia al baby boom entre 1960 y 1980 del siglo pasado y el envejecimiento de la población.



Este hecho, unido a la reducción de la movilidad propia de la edad, ha hecho que aumente la demanda de atención en el hogar de los servicios de salud auditiva. Es importante que tanto la sanidad pública como los especialistas trabajen juntos para garantizar el confort y la seguridad en el hogar de los mayores.



Jaime de Castro, fundador del Centro Auditivo Jaime de Castro comenta: "nuestra misión siempre ha sido brindar atención de la más alta calidad, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes. La evolución demográfica y los desafíos sociales nos impulsan a innovar constantemente. Tenemos que asegurar que el acceso a cuidados auditivos de excelencia sea inclusivo y universal".



Los datos no mienten

Según los datos del Informe Mundial sobre la Audición de 2021 elaborado por la Organización Panamericana de la Salud más del 65% de las personas mayores de 60 años sufren de pérdida de audición. En todo el mundo, este mismo estudio calcula en unos 1.500 millones de personas en todo el planeta con algún tipo de reducción auditiva, lo que equivale a más del 20% de la población.



También en el estudio sobre la carga mundial de enfermedad del 2019 publicado en The Lancet la prevalencia general de la pérdida auditiva de grado moderado o mayor aumenta con la edad, pasando del 12,7% a los 60 años a más del 58% a los 90 años. Más del 58% de las pérdidas auditivas de grado moderado o mayor afectan a las personas mayores de 60 años.



Los datos pueden preocupar, pero se pueden poner soluciones y seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de la población.



Esta tendencia no sólo se mantendrá en el tiempo, sino que puede subir aún más durante las 2 próximas décadas. Sobre todo, si se tienen en cuenta que cada vez hay una mayor concienciación sobre la importancia de la salud auditiva y el deseo de mantener una calidad de vida óptima a cualquier edad.



En Audífonos Jaime de Castro se comprometen a ser pioneros en este campo, garantizando que sus servicios se adapten a las necesidades de las personas mayores.



Emisor: Audífonos Jaime de Castro

Contacto

Nombre contacto: Jaime de Castro

Descripción contacto: Audífonos Jaime de Castro

Teléfono de contacto: 666 86 02 05