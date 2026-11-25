'El Revisor', de Jandro, arranca su carrera hacia los Óscar - Jandro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- El cortometraje El Revisor, dirigido por el mago y cineasta Jandro, ha logrado este año la calificación para los Premios Óscar de la Academia de Hollywood. A este reconocimiento se suma su entrada en la shortlist de los Premios Goya. Su recorrido internacional también es excepcional: con 202 selecciones en festivales, 50 premios y presencia en 22 países, se ha convertido en el cortometraje de ficción español más seleccionado del mundo.

El Revisor es un cortometraje de ficción que denuncia las estafas que sufren las personas mayores a manos de falsos revisores del gas, que se aprovechan de su buena fe para entrar en sus casas y robarles. Bajo la apariencia de una inspección rutinaria, estos delincuentes se ganan la confianza de sus víctimas, casi siempre personas que viven solas. Es una práctica que se repite en ciudades de todo el mundo y que muchas veces no llega a denunciarse por vergüenza o miedo. Con esta historia, el cortometraje quiere dar visibilidad a un problema real y animar a la prevención y a la protección de nuestros mayores.

En Hollywood han comparado a Jandro con Hitchcock por su manejo de la sorpresa, el suspense y el engaño cinematográfico.

Trailer EL REVISOR: youtu.be/aTdKHTt8dBQ?si=9yST3fIzXhL2d0M5

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