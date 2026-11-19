La revista NUPCOM y NUPSOCIETY convierten el contenido editorial de experiencia en estrategia de marca - NUPCOM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2026. - La revista NUPCOM fue fundada por el gallego Pablo Nuñez Rodríguez y se basa principalmente en contenido de moda y estilo de vida, con una editorial clásica, cuidada y pensada para que lo natural y lo real sean la esencia clave. Con una propuesta fresca, contemporánea y profundamente conectada con las nuevas generaciones, se posiciona como un medio que no solo conecta de manera creativa, sino que inspira.

Pero la revista decidió dar un paso más, y es que Pablo se dio cuenta de que aplicar el contenido editorial a marcas de estilo de vida, hoteles y experiencias premium es una gran manera de atraer a un público cada vez más necesitado de estímulos, sensaciones visuales y elementos diferenciadores. Para ello, los recursos de la revista se ponen al servicio de hoteles, restaurantes y experiencias para crear contenidos cuidados, relevantes y estratégicamente orientados a atraer a un cliente más exigente.

Pablo: “¿Puede ser que hoy en día cuando queremos ir a comer a un restaurante premium, alojarnos en un hotel boutique o vivir una experiencia wellness lo primero que hacemos es consultar las redes sociales del lugar? De esta manera vemos que nos transmite, y es que una persona cuando piensa en sus vacaciones o su momento de desconexión, la experiencia comienza mientras reserva, cuando se imagina ahí, esto ya forma parte de su próxima aventura”

Y eso es lo que propone NUPSOCIETY, poner los recursos de la propia revista al servicio de esta industria del sector premium para traer contenido sensorial y orientado a cada tipo de público.

Con una trayectoria emergente pero en plena expansión y una identidad editorial definida, NUPCOM se consolida, con vocación de convertirse en referente dentro del panorama de la moda y el lifestyle. Su apuesta por la creatividad, el estilo editorial clásico y natural, la calidad y una mirada auténtica cuidando cada detalle se refleja tanto en sus contenidos como en la forma de entender la comunicación de las marcas.

La nueva estructura plantea un servicio integral que reúne en un mismo proceso diferentes disciplinas vinculadas a la creación y difusión de contenidos: dirección de arte, fotografía, producción, gestión de modelos, estilismo, edición, desarrollo visual, comunicación y estrategia de medios. Una forma de abordar cada proyecto desde una perspectiva global, donde imagen, narrativa y posicionamiento forman parte de una misma estrategia.

Pablo: “Cada proyecto tiene una identidad propia y encontrar su línea editorial es el primer paso para construir una comunicación reconocible, coherente y con personalidad”

En un entorno con una alta competencia visual y dónde el tiempo en pantalla por publicación es efímero, apuestan por algo diferente: crear contenido que no solo muestre una experiencia, sino que consiga transmitirla como si de leer una revista se tratara. Con más atención, intención y calma.

NUPCOM continúa abriendo sus puertas a nuevas oportunidades, reafirmando su misión de inspirar, comunicar y marcar tendencia. Y ahora es su propia agencia NUPSOCIETY la que avanza en la misma dirección. Sin duda, habrá que estar atentos a la proyección de este medio los próximos años.

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