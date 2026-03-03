RevitaLash® Cosmetics lanza mascarilla y acondicionador capilar sin aclarado 5 en 1

(Información remitida por la empresa firmante)

El último tratamiento sin aclarado multitarea de la marca proporciona un cabello más fuerte y de aspecto más saludable

VENTURA, California, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- RevitaLash Cosmetics, el líder reconocido internacionalmente en el cuidado de pestañas, cejas y cabello, anuncia el emocionante lanzamiento de su nueva mascarilla y acondicionador capilar sin aclarado; un innovador tratamiento restaurador 5 en 1 que proporciona hidratación profunda, protección y fuerza sin apelmazar el cabello.

Esta innovadora fórmula multiusos ofrece los beneficios nutritivos, suavizantes e hidratantes de una mascarilla capilar tradicional, sin enjuague, sin residuos pesados y sin necesidad de tiempo adicional. Apto para todo tipo de cabello y seguro para el color, este tratamiento ligero sin enjuague es ideal para quienes tienen el cabello seco, opaco, lacio o frágil, y es especialmente beneficioso para el cabello debilitado o dañado que busca una vitalidad y un brillo renovados.

Enriquecida con una mezcla rica en nutrientes, la mascarilla y acondicionador capilar sin aclarado prepara, nutre y protege el cabello de las agresiones ambientales y del peinado con calor (pruebas de laboratorio demostraron protección contra el calor hasta 232°C*), a la vez que fortalece el cabello. Una mezcla nutritiva de aceites de tamanu, coco, aguacate, jojoba y moringa, junto con trehalosa, ácido hialurónico hidrolizado y péptidos de amaranto, hidrata profundamente, suaviza y mejora la manejabilidad.

"Nos entusiasma ampliar nuestra cartera de productos para el cuidado capilar con un producto multibeneficios que elimina la necesidad de comprar y usar cuatro productos adicionales en un momento en que los consumidores buscan simplicidad y rentabilizan su presupuesto. El hecho de que también ofrezca resultados profesionales es la guinda del pastel —afirmó Lori Jacobus, presidenta y directora de marketing global de RevitaLash Cosmetics—. Nuestra nueva mascarilla y acondicionador sin aclarado ofrece a los consumidores los beneficios de cuidado profundo de una mascarilla con la comodidad de un producto ligero sin enjuague, lo que facilita más que nunca tener un cabello más fuerte, brillante y resistente a diario".

Diseñado para complementar la Colección Voluminizadora de la marca, el acondicionador y mascarilla capilar sin aclarado se integra a la perfección en tu rutina diaria. Después de limpiar y acondicionar, simplemente aplica una pequeña cantidad sobre el cabello húmedo y secado con toalla, de medios a puntas. Luego, cepilla y peina como de costumbre.

La fórmula está dermatológicamente revisada, clínicamente probada, es hipoalergénica, vegana, no testada en animales y no contiene parabenos, ftalatos ni gluten. Se fabrica con orgullo en Estados Unidos.

La mascarilla y acondicionador sin enjuague para el cabello RevitaLash Cosmetics (90 ml/3,0 fl oz) se vende a 42,50 dólares y estará disponible a través de salones autorizados, spas, minoristas especializados y en revitalash.com a partir del 1 de marzo.

Acerca de RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics es líder mundial en el desarrollo de productos avanzados para el embellecimiento de pestañas, cejas y cabello. Fundada en el año 2006, la colección incluye los galardonados RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner y RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner, y está disponible en consultorios médicos, spas, salones de belleza y tiendas especializadas en más de 70 países. Como promotor de iniciativas sin fines de lucro contra el cáncer de mama, RevitaLash Cosmetics dona una parte de sus ganancias a iniciativas de investigación y educación, contribuyendo así a la comunidad de cáncer de mama durante todo el año, no solo en octubre. Para más información, visite www.revitalash.com.

*Resultados de un estudio de laboratorio controlado con mascarilla y acondicionador sin aclarado comparado con cabello lavado. Desnaturalización de la queratina medida tras 4 aplicaciones de calor.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2917459/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917460/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/revitalash-cosmetics-lanza-mascarilla-y-acondicionador-capilar-sin-aclarado-5-en-1-302698307.html