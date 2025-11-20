Revology Cars - redefinición del Boss 429 de 1969 en el Salón del Automóvil de Los Ángeles de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

- Revology Cars redefine una leyenda con el debut mundial del Boss 429 de 1969 en el Salón del Automóvil de Los Ángeles de 2025

LOS ÁNGELES, 20 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Revology Cars, el principal constructor mundial de Mustangs de los años 60 rediseñados y restaurados, ha presentado su Mustang más sofisticado hasta la fecha: el Boss 429 de 1969.

Diseñado, fabricado y ensamblado en Orlando, Florida, el nuevo Revology Boss 429 fusiona el diseño icónico del original con un rendimiento, comodidad y facilidad de conducción modernos.

"El Boss 429 es uno de los Muscle Cars más exclusivos y codiciados jamás construidos", afirmó Tom Scarpello, fundador y consejero delegado de Revology Cars. "El Revology Boss 429 no es una copia de ese modelo icónico, sino una reinterpretación que aprovecha la tecnología, la ingeniería y los procesos de fabricación modernos para que sea tan fiable y divertido de conducir como de admirar".

El Revology Boss 429 presenta una carrocería de acero completamente nueva, ensamblada mediante soldadura por puntos automatizada, juntas soldadas y adhesivo estructural termoendurecible, para crear una estructura excepcionalmente rígida que mejora la calidad de marcha, la maniobrabilidad y el refinamiento general.

Su potencia proviene de un motor Ford 5.0L Ti-VCT V8 sobrealimentado y con intercooler de 710 caballos de potencia, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades o una automática de diez. El chasis del coche cuenta con una suspensión delantera de doble horquilla con subchasis de aluminio y una suspensión trasera de tres brazos con brazo de torsión y barra Panhard. La dirección hidráulica de cremallera y piñón, los frenos de disco en las cuatro ruedas y los muelles y amortiguadores ajustados proporcionan una conducción precisa y cómoda.

En su interior, el Revology Boss 429 ofrece una ergonomía y una artesanía refinadas. Los materiales y acabados de primera calidad en todo el habitáculo crean un ambiente lujoso que complementa el rendimiento del coche.

El prototipo está acabado en Naranja Lava, un vibrante tono de Porsche elegido por Yoshi Amano, vicepresidenta de marketing, ventas y servicio de Revology. Originaria de Japón, Amano destacó que el color simboliza valentía, felicidad y buena fortuna en la cultura japonesa. "Su energía y espíritu reflejan a la perfección lo que hacemos en Revology: dar nueva vida a coches clásicos", declaró.

Hasta la fecha, Revology ha entregado 324 coches a clientes en Estados Unidos y diecinueve países extranjeros. Cabe destacar que 47 clientes han adquirido dos o más vehículos Revology, lo que demuestra un nivel de fidelización excepcionalmente alto. Esta fidelización se extiende al Boss 429: los actuales propietarios de Revology, que pudieron realizar sus pedidos del Boss antes del anuncio público, ya han encargado más de la mitad de la capacidad de producción del próximo año, que es de 50 unidades.

La sofisticación de este Boss 429 marca el comienzo de una nueva era para Revology Cars y representa una revolución para la industria de los coches de lujo. Al aplicar los procesos de diseño, ingeniería y fabricación más avanzados, Revology ha creado un coche que supera con creces los estándares de la competencia. En pocas palabras, el Boss 429 de Revology fusiona el espíritu clásico con el lujo y el rendimiento moderno como ningún otro coche lo ha hecho antes.

Acerca de Revology CarsRevology Cars es el líder mundial en la restauración de coches originales Ford Mustang y Shelby GT de 1967 a 1969. Encontrará información completa, incluyendo precios, en www.revologycars.com, o llamando al (800) 974-4463.

