La revolución estética y del cuidado personal comienza en Alma Life

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2025.-

Alma Life, clínica insignia del Grupo Life, integra medicina y cirugía estética premium, programas de longevidad y experiencias de bienestar integral, uniendo ciencia, tecnología y atención humana para ofrecer un cuidado personalizado y transformador.

La clínica se posiciona como el centro de referencia del grupo, que ya cuenta con presencia en ciudades como Madrid, Oviedo, Bilbao, Palma de Mallorca, Barcelona, Valladolid y Salamanca. Desde su nacimiento, Alma Life se ha propuesto ofrecer algo más que tratamientos: experiencias personalizadas que acompañan a cada paciente en un camino consciente hacia su mejor versión.

Alma Life no se limita a aplicar técnicas médicas avanzadas. Su propuesta combina innovación, seguimiento personalizado y un enfoque integral de salud y estética. Los tratamientos abarcan desde la medicina facial y corporal hasta la cirugía estética premium, con procedimientos como aumento y reducción de pecho, abdominoplastia, rinoplastia ultrasónica o lipoescultura de alta definición, además de programas de longevidad y equilibrio emocional que reflejan su visión holística.

Alma Life introduce en el sector la estética emocional y consciente, un concepto que coloca al paciente en el centro. Cada visita se concibe como una experiencia integral, desde la ambientación de las clínicas hasta rituales de cierre que refuerzan el bienestar emocional. La clínica también ofrece membresías exclusivas que acompañan a los pacientes a lo largo del tiempo, con acceso a programas personalizados. “En Alma Life entendemos que la estética no es solo un cambio externo, sino un proceso de bienestar integral”, explican.

Alma Life ofrece una amplia cartera de tratamientos que refleja su visión pionera. Cada intervención se diseña dentro de un plan personalizado, acompañado por expertos en nutrición y psicología cuando es necesario, con el objetivo de garantizar resultados sostenibles y una mejora real en la calidad de vida del paciente.

Con Alma Life como buque insignia, el Grupo Life aspira a convertirse en un referente nacional e internacional. Su propósito no es solo crecer en número de centros, sino liderar un cambio de paradigma en la medicina estética y regenerativa, integrando longevidad, salud emocional y bienestar físico en un mismo modelo de atención. “Este es solo el comienzo. Queremos demostrar que la medicina estética puede ser mucho más que una técnica”

Aunque Madrid es el epicentro del proyecto, Alma Life ha consolidado clínicas destacadas en Oviedo, Bilbao y Palma de Mallorca, que actualmente funcionan como referentes en sus regiones. A ellas se suman centros en Vitoria, Salamanca, Alcobendas, Barakaldo y Vilanova, que forman parte de la estrategia de crecimiento del grupo.

Sobre Grupo Life

Grupo Life es un proyecto fundado por médicos con la misión de transformar la estética, la salud y la longevidad en experiencias humanas y personalizadas. Su modelo se basa en cuatro pilares —ciencia, tecnología, calidad humana y escucha activa— y en una filosofía de personalización y acompañamiento que busca resultados medibles y sostenibles. Actualmente, cuenta con clínicas en Madrid, Oviedo, Bilbao, Palma de Mallorca, Barcelona, Salamanca, Valladolid, Vitoria, Alcobendas, Barakaldo, Sabadell, Granollers, Gijón y Vilanova.



Emisor: Alma Life



Contacto: Alma Life

Número de contacto: +34 692 192 163